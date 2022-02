iCulture Vandaag: dit was maandag 7 februari 2022

Ben je benieuwd wat we in 2022 van de iPhones kunnen verwachten? Lees dan onze vooruitblik! Ook is er weer een nieuwe stap gezet in de zaak tussen ACM en Apple. Maar we snappen het ook als je liever languit op de bank ligt om van onze sporters te genieten. Vergeet dan niet om de speciale Nederland-wijzerplaat in te stellen! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Ulysses (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.1+) - Ulysses kan nu lettertypen uit allerlei lettertype-apps gebruiken. Ook zijn de schrijfdoelen vernieuwd.

, iOS 14.1+) - Ulysses kan nu lettertypen uit allerlei lettertype-apps gebruiken. Ook zijn de schrijfdoelen vernieuwd. ​ Meross (gratis, iPhone/ Watch , iOS 9.0+) - Meross heeft een compleet nieuwe gebruikersinterface en is prettiger in gebruik. Daarnaast zijn bugs opgelost.

, iOS 9.0+) - Meross heeft een compleet nieuwe gebruikersinterface en is prettiger in gebruik. Daarnaast zijn bugs opgelost. ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - ABN AMRO ziet er binnenkort moderner uit na het inloggen. Je kunt ook makkelijker van profiel wisselen.

TomTom GO Navigation - GPS (gratis, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - Versie 3.0 van de bekende navigatie-app is uit, met een nieuwe stijl voor kaarten ​