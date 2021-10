Apple wilde dit jaar 90 miljoen iPhones maken, maar zou dat aantal nu moeten verlagen naar 80 miljoen. Dat meldt Bloomberg op basis van interne bronnen. Door leveringsproblemen bij Texas Instruments en Broadcom kan Apple niet genoeg chips inkopen. Met name de chips voor de aansturing van het OLED-scherm en de draadloze functies zouden schaars zijn. Er is al maandenlang een chiptekort, onder andere door de pandemie en de toegenomen vraag naar laptops, tablets en spelcomputers. De tekorten zullen nog wel tot 2022 aanhouden, denken experts.



Apple zag de bui al hangen: tijdens de bespreking van de laatste kwartaalcijfers waarschuwde Tim Cook al dat Apple mogelijk ook te maken zou krijgen met chiptekorten, maar dat er alles aan wordt gedaan om toch te kunnen leveren. Nadat Bloomberg naar buiten kwam met het nieuws over de productieverlaging bij Apple zakte de aandelenwaarde met een geringe 1%. Blijkbaar zagen beleggers het ook wel aankomen.

Door de tekorten bij Texas Instruments en Broadcom heeft Apple andere toeleveranciers ook moeten vertellen dat ze de productie moeten terugdraaien. Apple is niet de enige: ook autofabrikanten hebben hun productie moeten terugdraaien omdat er onvoldoende chips geleverd kunnen worden. Mocht je een nieuwe iPhone willen hebben, dan is het zaak om nu alvast in actie te komen of om te kiezen voor een gebruikt model.

Op 28 oktober krijgen we nieuwe kwartaalcijfers van Apple te horen en krijgen we hopelijk ook meer inzicht in hoe de chiptekorten impact gaan hebben op de levertijden bij Apple.