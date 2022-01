Apple heeft momenteel allerlei diensten waar je voor een vast bedrag per maand onbeperkt gebruik van kunt maken. Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ en ook nog iCloud+ bieden allerlei extra’s, die ook nog in één voordeligere bundel te combineren zijn met Apple One. Maar het zou zomaar kunnen dat er nog een dienst aan zit te komen. Volgens The Economist zou Apple namelijk in gesprek zijn over een dienst voor audioboeken.



‘Apple wil een nieuwe dienst voor audioboeken’

Veel details over een mogelijke dienst voor audioboeken zijn er niet. De bron benoemt alleen de mogelijke introductie in een uitgebreider artikel over Apple’s dienstensector. The Economist schrijft dat “er gesprekken zijn over een audioboekendienst voor later dit jaar”. Als Apple inderdaad later dit najaar zou starten met een dienst voor audioboeken, betekent dat dat een aankondiging ook dit jaar plaats moet vinden.

Momenteel biedt Apple al audioboeken als onderdeel van Apple Boeken via de aparte Audiobook Store. Daar koop je audioboeken per stuk, net als in de gewone Books Store voor gewone boeken en de iTunes Store voor losse muziek en films. In welke vorm Apple deze dienst zou willen gieten, is niet duidelijk. Vorig jaar gingen er al geruchten dat Apple ook een podcastdienst zou willen uitbrengen, maar uiteindelijk pakte dat iets anders uit. In plaats van een overkoepelende dienst voor een vast bedrag per maand voor onbeperkt podcasts, kunnen individuele makers tegen een vast bedrag per maand voor hun eigen podcast extra content bieden. Het zijn dus een soort in-app abonnementen.

Het is nog maar de vraag in hoeverre dit gerucht klopt en of het snel in Nederland beschikbaar zou zijn. Voor dergelijke diensten moet Apple veel samenwerken met (lokale) uitgevers en afspraken maken over het verdelen van inkomsten.

Andere bedrijven bieden al soortgelijke diensten voor boeken en audioboeken. Amazon biedt met Kindle al een alles-in-één dienst voor boeken en met Audible kun je voor een vast bedrag per maand audioboeken luisteren.