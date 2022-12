Deze fabriek maakt Alpine-bandjes

Cook publiceerde foto’s op Twitter, waardoor we een unieke blik krijgen in de fabriek waar de oranje Alpine Loop wordt gemaakt. Dit is het bandje dat de meeste aandacht krijgt bij de Apple Watch Ultra, wellicht omdat het mooi aansluit op de oranje actieknop aan de zijkant. Het bandje wordt gemaakt door Inoue, een familiebedrijf dat al 70 jaar actief is in Fukui. Ze combineren traditioneel vakmanschap met de nieuwste productiemethoden.



Dit betekent overigens niet dat alle Apple Watch -bandjes op deze plek in Japan worden gemaakt. Apple schakelt meestal meerdere fabrieken in, om niet afhankelijk te zijn van één partij.

Tim Cook en marketing-topman Greg Joswiak maakten samen een trip door Japan om ontwikkelaars, muzikanten, sporters en fabrieken te bezoeken. Ook ging het duo langs bij meerdere Apple Stores en toeleveranciers. Joz bezocht een Today at Apple-sessie waar hij tips en trucs over de Apple Pencil leerde. Ondertussen ging Cook langs bij een trainingscomplex waar de paralympische sporters Daisuke Ikezaki en Shinichi Shimakawa dagelijks te vinden zijn. Ze lieten zien hoe ze de Apple Watch gebruiken om rugby-trainingen in een rolstoel te doen.

Cook reisde daarna door naar een tempel, waar hij een rondleiding kreeg. Joz demonstreerde hoe hij met de Apple Translate-app zichzelf verstaanbaar kon maken in het Japans. “Het was een geweldige week in Japan waar we studenten, ontwikkelaars en creatieven ontmoetten, die Apple-producten gebruiken om ongelooflijke dingen te doen”, schrijft Joz. “Ik kijk ernaar uit om nog een keer terug te gaan”.

Tim Cook gaat wel vaker op een promotietour naar een bepaald land om het merk Apple te promoten en contacten te leggen. Meestal neemt Cook dan een van zijn collega’s mee, zoals Eddy Cue of in dit geval Joz.

Meer weten over het oranje bandje? We hebben een review van het Alpine-bandje in oranje en groen. Maar hij is er ook in de (iets sneller vuil wordende) kleur sterrenlicht.