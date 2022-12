We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



National Treasure: Edge of History (S01)

Te zien bij: Disney+

Het leven van Jess Valenzuela wordt op zijn kop gezet wanneer een raadselachtige onbekende haar een aanwijzing geeft naar een eeuwenoude schat die mogelijk verband houdt met haar lang overleden vader. Jess heeft een gave voor het oplossen van puzzels, en haar vaardigheden worden op de proef gesteld wanneer zij en haar vrienden een reeks aanwijzingen volgen die verborgen zijn in Amerikaanse artefacten en monumenten. Maar kan Jess een antiekhandelaar te slim af zijn in deze race om de grootste verloren schat uit de geschiedenis te vinden en de waarheid over het verleden van haar familie te ontdekken?

Sonic Prime (S01)

Te zien bij: Netflix

Wanneer het universum wordt verbrijzeld in verschillende dimensies, moet Sonic het weer herstellen … en snel! Gelukkig is zijn tweede naam ‘snel’. (Grapje, zijn tweede naam is Maurice.)

Don’t Pick Up the Phone (S01)

Te zien bij: Netflix

Deze docureeks volgt het onderzoek naar een nepbeller die managers overhaalde om werknemers van fastfoodbedrijven in de VS te fouilleren.

The Recruit (S01)

Te zien bij: Netflix

Een jonge advocaat bij de CIA die verstrikt raakt in gevaarlijke internationale machtspolitiek wanneer een voormalige aanwinst de aard van haar langdurige relatie met het bureau dreigt bloot te leggen, tenzij ze haar vrijspreken van een ernstig misdrijf.

The Goldfinch

Te zien bij: HBO Max

Theo’s leven wordt volledig op zijn kop gezet wanneer zijn moeder wordt gedood bij een terroristische aanslag op het Metropolitan Museum of Art. Compleet in de war door deze gebeurtenis steelt hij een kostbaar kunststuk, The Goldfinch.

Black Adam

Te zien bij: HBO Max

Een man heeft magische krachten gekregen van de tovenaar Shazam duizenden jaren geleden. Hij heeft deze krachten gebruikt voor kwaadaardige doeleinden, waardoor hij eeuwenlang gevangen heeft gezeten. Nu staat hij op het punt om vrij te komen.

TikTok, Boom.

Te zien bij: Amazon Prime Video

TikTok is de meest gedownloade app ter wereld en dit zijn enkele persoonlijke verhalen over dit culturele fenomeen, verteld door een diverse groep Generatie Z-jongeren, journalisten en experts.

Modern Love Amsterdam (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De zesdelige Nederlandse serie, Modern Love Amsterdam, toont uiteenlopende verhalen over liefde en relaties, gebaseerd is op de populaire column uit The New York Times. De columns vormen de basis van de hartverwarmende serie waarbij iedere aflevering de liefde in diverse vormen laat zien, allemaal geïnspireerd op ware gebeurtenissen. De verhalen spelen zich af in Amsterdam, van het Centraal Station, de Amstel tot aan Amsterdam-Noord en Zuidoost.

Gomorra (S05)

Te zien bij: Videoland

Maffia-activiteit in Napels staat centraal in deze serie, die zich richt op de interne strijd nadat het hoofd van een familie gevangen is genomen.

Ome Cor

Te zien bij: Pathé Thuis

Ome Cor is een oud havenarbeider, die een tikkie gefraudeerd heeft met zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als dit aan het licht komt zijn de gevolgen niet te overzien. Gaat het ome Cor lukken om zijn leven weer op de rit te krijgen?

Hors Normes

Te zien bij: Cinemember

Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen het echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen humoristische en confronterende situaties zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen.

