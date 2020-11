Amazon Prime Video biedt nu ook de extra betaalde Channels aan in Nederland. Je kan je daardoor via Amazon Prime Video ook abonneren op andere streamingdiensten.

Sinds een paar jaar is in Nederland Amazon Prime Video actief. Voor €2,99 per maand kun je onbeperkt kijken naar films en series binnen het complete aanbod van Prime Video. Tegelijkertijd profiteer je van de voordelen van Amazon Prime, met exclusieve aanbiedingen op aankopen bij Amazon. In andere landen biedt Amazon ook de betaalde Prime Video Channels. Sinds vandaag kun je ook in Nederland naar deze extra betaalde kanalen kijken.



Amazon Prime Video Channels in Nederland

Meteen op de dag dat de Prime Video Channels in Nederland live zijn, gaat het om een hele rits aan diensten waar je je op kan abonneren. Deze diensten zijn nu via Amazon Prime Video beschikbaar in Nederland:

Film 1 (tot 31 december €5,- per maand, daarna €9,99 per maand)

Starzplay (€4,99 per maand)

hayu (€5,99 per maand)

Noggin (€3,99 per maand)

MGM (€3,99 per maand)

Acorn TV (€4,99 per maand)

Cinéart (€3,99 per maand)

Crime + Investigation Play (€3,99 per maand)

Fear (€3,99 per maand)

HISTORY Play (€3,99 per maand)

MojiTV (€2,99 per maand)

OUTtv (€5,99 per maand)

September Film (€3,99 per maand)

ShortsTV (€3,99 per maand)

Turk on Video (€3,99 per maand)

De verschillende diensten bieden zowel grote blockbusters als populaire series, zoals Keeping Up with the Kardashians. Noggin en MojiTV zijn vooral voor kinderen en met September Film en Cinéart kijk je naar arthouse films. Voor elk van deze diensten is een gratis proefperiode beschikbaar.

Een aantal van deze diensten zijn al eerder in Nederland verschenen, zoals hayu. Noggin en Starzplay zijn ook via de TV-app van Apple te kijken, voor dezelfde prijs per maand. Hou er wel rekening mee dat je in het geval van Amazon Prime Video bovenop de bedragen voor de losse kanalen ook €2,99 per maand voor Amazon moet betalen. Bij de TV-app is dat niet nodig.

Zodra je je op één van de Channels abonneert, verschijnt het aanbod tussen de andere films en series van Amazon Prime Video. Om je te kunnen abonneren, moet je dat als Apple-gebruiker nog wel via de website van de streamingdienst doen. Amazon omzeilt daarmee de commissie die het bedrijf anders aan Apple moet afdragen. Daarna kan je wel kijken via je iPhone of iPad.

Eerder dit jaar verscheen ook de Amazon Prime Video Store in Nederland, waarop je losse films kan kopen en huren.