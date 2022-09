iCulture Vandaag: dit was dinsdag 27 september 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 27 september 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Je leest vandaag onze uitgebreide iPhone 14 Pro review, waarin we ook aandacht besteden aan de Pro Max. Maar dat niet alleen, want we hebben ook een mini-review van het Incase draagkoordje, dat Apple aanprijst om de AirPods Pro 2022 aan je tas te kunnen hangen. Is dat handig? Daar hebben we een beetje twijfels over, maar er zijn mensen die het superhandig vinden – lees de reacties onder de review maar! Dit en meer vandaag op iCulture.nl!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices