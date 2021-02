Derde generatie AirPods?

De foto werd gedeeld door 52audio en toont de AirPods en de oplaadcase. In het verleden heeft 52audio wel vaker foto’s gepost. Zo verscheen er in november nog een röntgenfoto van de oortjes, maar die bleek later nep. Het ging in dat geval om een aangepaste röntgenfoto van de huidige AirPods Pro. De nieuwe foto zou echt kunnen zijn. Volgens Bloomberg krijgt de derde generatie AirPods een korter steeltje en een wat dikkere kop. Functies zoals actieve ruisonderdrukking zitten er echter niet op.



Volgens 52audio zit er wel een speciaal systeem in dat druk op je oren vermindert, net zoals bij de AirPods Pro. Minder druk moet prettiger zijn als je de oortjes langere tijd achter elkaar draagt. Door de andere vorm zal ook het doosje van vorm veranderen. Je eerder gekochte hoesjes voor de AirPods-case passen dan niet meer. Hij wordt rechthoekiger en heeft nog steeds een led-lampje aan de voorkant.

Ook zouden de AirPods 3 wat bedieningsfuncties van de AirPods Pro kunnen overnemen. Nu kun je nog een- of tweemaal tikken op het steeltje, maar dat gaat veranderen. Qua gebruiksduur hoeven we geen revolutionaire veranderingen te verwachten: je kunt vijf uur aan één stuk luisteren als de oortjes nog gloednieuw zijn. Bloomberg beweert echter dat Apple de batterijduur wil verbeteren, zodat ze langer dan vijf uur meegaan. Misschien zit er ook ruimtelijke audio (Spatial Audio) op.

52audio denkt dat de productie van de AirPods 3 begin maart van start gaat, maar de kans dat ze tijdens een Apple-event in maart worden onthuld is een stuk minder geworden sinds Bloomberg dit ontkende. Analist Ming-Chi Kuo blijft wat meer op de vlakte en claimt dat de massaproductie van de oortjes in de eerste helft van het jaar gaat plaatsvinden. Dat is heel ruim geschat: het kan elke datum zijn tussen nu en eind juni.