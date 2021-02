Apple onderzoekt een probleem met roze of paarse vlekjes op het scherm bij gebruik van de Mac mini met M1-chip. Op het internet zijn er meerdere klachten over dit probleem, maar in de tussentijd geeft Apple tips.

De Mac mini heeft geen eigen display, maar moet worden aangesloten op een extern beeldscherm. Dat kan via Thunderbolt en HDMI. De afgelopen maanden ervaren gebruikers van de nieuwe Mac mini met M1-chip roze of paarse vierkantjes op het scherm, voornamelijk bij het gebruik van HDMI. MacRumors kreeg een interne memo van Apple in handen waarin staat dat Apple het probleem onderzoekt. Maar Apple geeft wel tips hoe je dit mogelijk zelf op kan lossen.



Roze vierkantjes in display met Mac mini M1

De klachten over roze vierkantjes in een extern scherm met M1 Mac mini begonnen al kort na de release van de nieuwe Mac mini. Op Apple’s discussieforum is een uitgebreid topic over het probleem, maar ook op het MacRumors-forum en op Reddit wordt er over roze vlekjes geklaagd. De paarse vlekjes zijn pixels die zich ook over het beeldscherm verplaatsen. Soms verdwijnen ze weer, maar uiteindelijk komen de roze pixels weer terug op het scherm.

Het probleem lijkt nog niet opgelost te zijn in de meest recente macOS-versie. Momenteel is dat macOS Big Sur 11.2.1. Uit de interne memo voor service providers die in handen is van MacRumors staat dat Apple van dit probleem op de hoogte is. Apple geeft niet aan wanneer het probleem met een software-update opgelost is, maar het is goed mogelijk dat macOS Big Sur 11.3 het probleem op gaat lossen. Dit is een relatief grote update die naar verwachting eind maart 2021 beschikbaar komt.

Probeer deze tips

Heb je last van deze roze pixels op je scherm die op een M1 Mac mini aangesloten is? Dan adviseert Apple om deze stappen te nemen:

Zet de Mac mini in de sluimerstand. Wacht twee minuten en start de Mac mini weer op. Koppel het externe display los en verbind hem weer opnieuw. Pas de schermresolutie aan via Systeemvoorkeuren > Beeldschermen.

Apple adviseert om de stappen nogmaals te doorlopen als het niet meteen opgelost is. Op het Apple-forum merkt een gebruiker op dat het probleem mogelijk ook te maken heeft met de transparantie van vensters. Heb je na bovenstaande stappen nog steeds last van de roze pixels, probeer dan dit:

Open Systeemvoorkeuren. Klik op Algemeen. Zet het vinkje uit bij Sta weergave van achtergrondafbeelding in vensters toe.

Meer problemen met beeldschermen

Apple wordt de laatste tijd flink geplaagd door problemen met beeldschermen. Zo hebben Macs met M1-chip moeite met ultrawide-monitoren en zijn er onder gebruikers van macOS Big Sur ook klachten over externe schermen. Voor beide problemen lijken nog geen definitieve oplossingen te zijn, maar hopelijk brengt macOS Big Sur 11.3 daar verandering in.