Het oudste tennistoernooi ter wereld vindt elk jaar in de zomermaanden plaats. Ga Wimbledon live kijken via je iPhone, iPad en Apple TV met deze apps en mis geen moment!

Wimbledon live kijken vanuit Nederland en België

Dé klassieker onder de tennistoernooien is Wimbledon. Dankzij het succes van de Nederlandse tennissers wint de sport aan populariteit. Wil je live Wimbledon kijken op je iPhone, iPad of Apple TV, dan kan dat via deze apps die een aanvulling zijn op onze algemene lijst met tennis-apps.





Van maandag 27 juni tot en met zondag 10 juli 2022 kun je kijken naar het tennistoernooi van Wimbledon. Novak Djokovic gaat proberen zijn titel te prolongeren en er komt een nieuwe winnaar in het vrouwentoernooi. Ook zien we Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp in het enkelspel. Het volledige toernooi is te zien op Eurosport 1, Ziggo Sport (Select) en de BBC (BBC One en BBC 2). Het volledige toernooi is ook online te kijken bij Discovery+.



Wimbledon-app

De officiële Wimbledon-app laat je live (delen van) wedstrijden zien, heeft radiokanalen die live verslag van de wedstrijden doen en biedt video’s om terug te kijken. De app is ook goed met livescores vanaf de velden en krijgt de data direct aangeleverd van de velden zelf. Is een bal uit, dan wordt is dat meteen te zien.

Je ziet ook het programma, eindstanden en lotingen. Verder bevat de app nieuws, liveblogs en spelersprofielen. Je kan de app op de iPhone en iPad inrichten op je eigen favoriete tennissers. Er is ook ondersteuning voor de Apple TV, zodat je het toernooi live met meerdere mensen kunt volgen. De app komt ook van pas als je Wimbledon zelf gaat bezoeken, want je krijgt dan allerlei extra functies.

Ziggo Sport

Wimbledon 2022 is live te volgen via Ziggo Sport. Voor alle Ziggo-abonnees is het tenniskanaal 406 gratis te kijken gedurende het hele toernooi. Je kunt kijken via Ziggo Sport, Ziggo Sport Select en Ziggo Sport Tennis worden wedstrijden uitgezonden. Bij Ziggo Sport worden de hele dag wedstrijden en beelden vanuit Wimbledon uitgezonden. Er is ook elke avond om 22:00 uur een programma met samenvattingen, analyses en een terugblik op alle hoogtepunten, genaamd Wimbledon Today. Om Ziggo Sport Totaal te kijken kun je gebruik maken van de speciale app of de app van je tv-aanbieder. Abonnees van kabelbedrijf Ziggo kunnen goedkoper via Ziggo Sport Kanaal 14 kijken, want dit zit voor alle Ziggo-klanten in het digitale basispakket.

Eurosport Player

Het meest uitgebreide verslag van Wimbledon vind je bij Eurosport. Je vindt daar een brede selectie van wedstrijden. In de eerste rondes zijn alle wedstrijden te zien bij Discovery+. Je vindt het kanaal van Eurosport 1 op de volgende kanalen bij je tv-aanbieder:

Ziggo: kanaal 20

KPN: kanaal 35

XS4ALL: kanaal 35

Delta: kanaal 32

Caiway: kanaal 20

Kabeltex: kanaal 41

TELE2: kanaal 38

Kabelnoord: kanaal 300

T-Mobile thuis: kanaal 131

Fiber: kanaal 131

Je kunt via Eurosport 1 kijken, maar omdat gelijktijdig ook de Tour de France wordt uitgezonden zou je ook de betaaldienst Eurosport Player kunnen gebruiken. Daarmee kijk je naar meerdere gelijktijdig gespeelde wedstrijden. Eurosport Player is te gebruiken op de iPhone, iPad, MacBook en andere smartphones, tablets en laptops. Je kunt ook streamen met AirPlay en Chromecast naar je televisie en daarnaast is er een Apple TV-app.

BBC One en Two via de app van je tv-aanbieder

De Britse omroep BBC zendt uiteraard ook Wimbledon uit. De belangrijkste BBC-kanalen zijn bij veel Nederlandse tv-aanbieders in het digitale basispakket opgenomen, vaak zelfs in HD-kwaliteit. Gebruik de app van je tv-aanbieder, liefst eentje met een Apple TV-app of de mogelijkheid om met AirPlay te streamen.

NPO-radio

Kun je niet kijken omdat je bijvoorbeeld op je werk zit, dan kun je Wimbledon wel volgen op NPO Radio 1. In NOS Radio Tour de France tussen 14:30 uur en 20:00 uur is er ook regelmatig aandacht voor Wimbledon en ’s avonds kun je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Te beluisteren via de meeste radio-apps voor iPhone en iPad, of via de officiële NPO Radio 1-app.

