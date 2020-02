Zie je met de vele streamingdiensten door de bomen het bos niet meer? Met de app JustWatch zie je in één overzicht wat er nieuw is bij de verschillende streamingdiensten: van Netflix tot Videoland en van Disney+ tot Apple TV+.

In de afgelopen jaren zijn de video streamingdiensten dé plek geworden voor de nodige dosis entertainment. Afgelopen jaar zijn er bovendien twee belangrijke spelers bij gekomen, namelijk Disney+ en Apple TV+. Als je op meerdere diensten geabonneerd bent, is het lastig om te volgen wat er nieuw is bij de diensten waar je graag naar kijkt. JustWatch combineert het aanbod van de series in één app. JustWatch is niet heel nieuw en iCulture-lezer Johan bracht ons op de hoogte van de app. Behalve de iPhone- en iPad-versie, is er ook een versie van de app voor de Apple TV. Wij hebben beide versies bekeken en in deze JustWatch review lees je wat we van de app vinden.



JustWatch: aanbod van streamingdiensten in één app

Het idee van JustWatch lijkt heel erg op Film.nl, een Nederlandse dienst waarmee je kan zien waar je een film of serie kan kijken, huren of kopen. JustWatch pakt het iets anders aan. De app is gratis te downloaden en bevat geen in-app aankopen. JustWatch werkt samen met grote filmmaatschappijen zoals Universal en Paramount.

JustWatch werkt in een groot aantal landen, waaronder ook Nederland en België. In Nederland worden nagenoeg alle diensten ondersteund. Niet alleen Netflix, Disney+ en Apple TV+, maar ook Videoland en zelfs NPO Start. Zodra je de app geopend hebt, kun je ervoor kiezen om een account aan te maken. Dat kan via Google of Facebook, maar ook door je handmatig met je e-mailadres te registreren. Inloggen met Apple wordt helaas niet ondersteund. Het aanmaken van een account is optioneel, hoewel je dan wel wat functies mist.

Je moet in de app eerst aangeven welke series en films je leuk vindt. uit een willekeurig aanbod selecteer je er tien, zodat de app de suggesties op het startscherm kan aanpassen aan jouw smaak en wat soortgelijke gebruikers leuk vinden. De kracht van de app zit hem wat ons betreft in het de New en Popular-tabbladen. Bij New zie je een handige tijdlijn welke series en films er onlangs toegevoegd zijn op jouw geselecteerde diensten. Het handige is ook dat je kan selecteren op films en series die in de aanbieding zijn, bijvoorbeeld in de iTunes Store of bij Pathé Thuis.

De app biedt allerlei opties om te filteren op bijvoorbeeld films, series en beoordeling op Rotten Tomatoes en IMDb. De app biedt heel veel mogelijkheden, maar we vinden de app niet altijd even logisch ingedeeld. JustWatch is namelijk niet de allermooiste app, maar praktisch is hij zeker wel.

Hou er wel rekening mee dat de uitlegpagina’s van films en series soms niet altijd accuraat is. Vooral bij Nederlandse series en tv-programma’s klopt de omschrijving niet altijd, omdat het dan ineens over de Amerikaanse variant gaat. Wel kun je vanaf de pagina meteen naar de app van de desbetreffende dienst springen om de film of serie te kijken.

Apple TV-versie van JustWatch

JustWatch heeft ook een Apple TV-versie. Het is daarmee een soort universele tv-gids, iets wat Apple altijd al voor ogen gehad heeft met de eigen TV-app. Het probleem met de TV-app is dat je geen aanbod vindt van Nederlandse diensten en je Netflix-films en series alleen vindt als je er actief naar zoekt. JustWatch lost dit probleem in één keer op.

De navigatie in de Apple TV-app van JustWatch is wel even wennen, omdat er geen gebruikgemaakt wordt van de standaard indeling van andere Apple TV-apps. Een ander nadeel is dat in de Apple TV-versie Nederlandse diensten ontbreken. Je ziet dus alleen content van Netflix, Disney+, Apple TV+ en Amazon Prime Video. Zelfs het aanbod van de iTunes Store is in de Apple TV-versie niet zichtbaar en dat vinden we erg jammer.

Wel kun je net als in de iOS-versie sorteren op nieuwe toevoegingen, populaire titels en films en series in je kijklijst zetten. Als je inlogt in beide versies, wordt je kijklijst gesynchroniseerd tussen je apparaten. Vanuit JustWatch op de Apple TV spring je vanuit de serie- en filmpagina’s naar de desbetreffende streamingdienst.

Twee andere minpuntjes van JustWatch is het ontbreken van een koppeling met Trakt (een populaire dienst voor het bijhouden waar je naar gekeken hebt) en het gemis van een Nederlandse taaloptie. Alle teksten in de app zijn Engelstalig, met uitzondering van een paar Nederlandse series.

Score 7.5 JustWatch Gratis Voordelen + Eén app voor het complete aanbod van de populairste streamingdiensten

Handig overzicht met nieuwe en populaire content

Direct kijken via app van desbetreffende diensten Nadelen – Navigeren door de app soms wat omslachtig

Apple TV-versie mist veel diensten

Conclusie JustWatch review

JustWatch is een aardige app voor fervente serie- en filmkijkers. Het grote voordeel is dat je in de iOS-versie kan filteren op nagenoeg alle bekende diensten, zoals Netflix, Apple TV+, Disney+ en zelfs Nederlandse partijen. Het is daarmee een universele gids met een handige tijdlijn waarmee je in één oogopslag kan zien wat er nieuw is. Wel vinden we de app soms wat onlogisch ingedeeld, bijvoorbeeld op de specifieke film- en seriepagina’s.

De Apple TV-app is een leuke extra, maar we missen daar wel de ondersteuning voor Nederlandse diensten. Ook vinden we het niet de beste keuze dat de navigatie in de app zo verschillend is met veel andere Apple TV-apps, die meestal een duidelijk menu bovenin beeld hebben. Desalniettemin is JustWatch de moeite waard om te proberen, zeker als je vaak met je handen in het haar zit wat je nú weer moet gaan kijken.

Check ook onze lijst met de beste apps om films en series te volgen.