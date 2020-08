Waarschijnlijk had je het al in de gaten: het is behoorlijk warm in Nederland en België. Er is sprake van een hittegolf en het Nationaal Hitteplan is ingegaan. Met deze zomerse hittegolf apps overleef je de warmte!

Hittegolf apps: iPhone-apps voor warm weer

Bereid jezelf voor met deze handige hittegolf-apps. We hebben een aparte lijst met de beste strandapps voor iPhone en iPad, maar als je dichter bij huis blijft en tijdens de pauze of na het werk een terrasje wilt pakken, ben je met deze zomerse apps goed voorbereid!



Tip: Krijgt je iPhone het ook te heet? Je krijgt dan de afgebeelde melding te zien. Met onze tips zorg je dat de iPhone weer snel op temperatuur komt. iPhone oververhit: oorzaken en oplossingen. Ook als je Apple Watch oververhit is hebben we tips.

Bekijk ook Is je iPhone oververhit geraakt? 8 oplossingen bij warm weer Bij hoge temperaturen kan de iPhone of iPad opeens uitschakelen door oververhitting. Is je iPhone oververhit? Wat moet je doen om een oververhitte iPhone of iPad te voorkomen? En hoe laat je snel je iPhone afkoelen? Dat lees je in dit artikel.

UVLens

Van alle hittegolf apps komt deze het meest van pas. Blootstelling aan ultraviolette straling (UV) kan je huid beschadigen en vergroot je risico op huidkanker. Zeker bij een hittegolf moet je oppassen dat je niet te lang in de zon zit. De app UVLens laat zien of het veilig is om buiten te gaan zitten en waarschuwt wanneer het tijd is om weer naar binnen te gaan.

De UV-indexvoorspeller laat zien op welke momenten je het beste van de zon kunt genieten, gebaseerd op jouw huidtype. De app geeft zelfs aan in hoeveel minuten je kan verbranden op basis van jouw huid. Ook krijg je herinneringen om zonnebrand te gebruiken. Met de widget hou je snel zicht op de situatie.

Wil je zonder extra app de UV-index bekijken op je iPhone en Apple Watch? Check dan onze tip en we leggen het aan je uit.

Bekijk ook Zo check je de UV-index op je iPhone en Apple Watch Schijnt de zon en ben je bang om te verbranden? Op de iPhone kun je gemakkelijk de zonkracht zien, uitgedrukt in de UV-index. Zo zie je hoe sterk de zon schijnt en weet je of het tijd is om in te smeren. In deze tip leggen we uit hoe je de actuele UV-index bekijkt op je iPhone en Apple Watch.

Waterlogged en WaterMinder

We zijn vast niet de eerste die in deze warme periode roepen dat je genoeg water moet drinken, zeker tijdens een hittegolf. Er zijn allerlei apps die je tijdens de hittegolf helpen te hydrateren. Met Waterlogged hoef je er in ieder geval zelf niet meer aan te denken. Met de app zie je in een oogopslag hoeveel water je nog moet drinken om de dagelijkse hoeveelheid te halen. Zeker als het warm is, is het raadzaam om je eraan te houden.

Door de hoeveelheid drankjes in te vullen zie je dat de fles op het appscherm zich gaandeweg vult. In een grafiek zie je van dag tot dag hoeveel je gedronken hebt. Werkt ook goed om te zien hoeveel witbiertjes je al achter de rug hebt, al kun je die dagelijkse streefhoeveelheid dan misschien beter even overslaan.

In plaats van Waterlogged kun je ook de betaalde app WaterMinder gebruiken. Deze is erg populair en werkt ook op de Apple Watch, zodat je je inname op je horloge kan toevoegen. Deze app is het hele jaar bruikbaar en heeft heel veel positieve reviews in de App Store.

Sleep Cycle en Dark Noise

Hittegolf apps komen niet alleen overdag van pas. Tijdens een hittegolf is niet alleen overdag erg warm, maar ook ‘s nachts kan de temperatuur flink oplopen. Dat kan van invloed zijn op je nachtrust, omdat je moeite hebt met in slaap komen. Er zijn gelukkig allerlei apps voor die je helpen in slaap te vallen, bijvoorbeeld met rustgevende geluidjes. Mocht je door de warmte maar niet in slaap komen en heeft het openzetten van het raam maar geen effect, dan kun je bijvoorbeeld Dark Noise proberen.

Dark Noise zit boordevol rustgevende geluiden, van ruis tot kabbelend water en meer. Je kunt je eigen mix maken zodat je niet de hele tijd hetzelfde geluid hoeft te horen. Kabbelend water kan dus overgaan in motregen, gevolgd door stromende regen en onweer. De app werkt ook met Siri Shortcuts.

Een andere populaire slaapapp is Sleep Cycle. Deze staat vooral bekend om de goede analyses van je slaap, maar biedt ook in de premium-functie elke mogelijkheden om je helpen bij het in slaap vallen. Voor nog meer slaaptips bekijk je onze lijst van de beste slaapapps voor iPhone en iPad.

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor slapen en slaap bijhouden Met deze iPhone apps voor beter slapen kun je je slaapkwaliteit meten, val je sneller in slaap en voel je je gezonder. We bespreken allerlei apps die je helpen om beter te slapen.

Buienradar en Weeronline

Als je aan hittegolven en extreme droogte denkt, denk je waarschijnlijk niet zo snel aan Buienradar. Maar wist je dat Buienradar ook een zon- en UV-radar heeft? Met de zonradar zie je waar in Nederland de meeste zon schijnt en hoe zich dat de komende uren verplaatst. De UV-radar laat op een kaartje zien waar de zon het krachtigst is, zodat je weet of je de buitenlucht moet vermijden. Zeker bij een hittegolf is het belangrijk dat je niet te lang in de zon zit.

Weeronline is een andere populaire weerapp die cijfers geeft aan activiteiten. Zo weet je of het geschikt weer is voor de barbecue, een terrasje of het strand of dat je beter kunt gaan golfen. Ook geeft Weeronline de UV-index weer voor de komende vier dagen, zodat je dus weet hoe het met de zon gesteld is.

Voor meer weerapps tijdens een hittegolf check je onze lijst met de beste weerapps voor iPhone en iPad, met daarin ook enkele lezerssuggesties.

Bekijk ook Dit zijn de beste weerapps voor iPhone en iPad Dit zijn de beste weerapps voor de iPhone en iPad. Wat is de beste gratis weerapp en welke is het mooist? Welke andere weerapps zijn nog meer de moeite waard? In deze gids zetten we de leukste en meest betrouwbare weerapps voor je op een rij.

Slimme ventilator met app

Als je door de hittegolf liever thuis blijft, is het wel zo fijn om het in huis lekker koel te maken. De ramen of de deuren open zetten heeft dan vaak weinig zin, maar gelukkig zijn er ook allerlei slimme ventilators op de markt. De Dyson Pure Cool (o.a. bij MediaMarkt) is een stijlvolle en stille ventilator voor in huis en met de bijbehorende Dyson Link-app hoef je niet eens meer van je stoel af te komen om hem te bedienen.

Er is ook een iets compactere versie, de Dyson Pure Hot+Cool (o.a. bij Bol.com) die behalve verkoelen ook kan verwarmen. Daar heb je in de winter ook nog wat aan.

Bekijk onze round-up van airco’s en ventilatoren met HomeKit voor nog meer ideeën om het in huis koel te maken:

Bekijk ook Airco's en ventilators met iPhone-bediening: dit zijn je opties Met een ventilator of airconditioner in huis zorg je ervoor dat het bij warm weer binnen lekker koel is. Er zijn ook airco's en ventilators die je met je iPhone kan bedienen. We hebben de mogelijkheden in deze gids voor je op een rij gezet.

Rekening delen: betaalverzoeken en andere apps

Als je ergens geen zin in hebt na een gezellige middag op het terras, dan is het wel gezeur over wie wat betaalt van de rekening. Met apps zoals WieBetaaltWat en Dutch Wallet voorkom je problemen door alle kosten op een lijstje te zetten, zodat iedereen kan zien wat er besteld is en door wie. Ook handig als iemand wil voorschieten en er nog geld terugbetaald moet worden.

In WieBetaaltWat hebben personen met zwarte cijfertjes nog geld tegoed van de rest, terwijl de rode getallen laten zien wat je nog verschuldigd bent. Dutch Wallet werkt op dezelfde manier, maar is gemaakt door een stel Nederlandse vrienden. Wil je aan het einde van een lange dag geld vragen aan anderen, dan kan dat met Tikkie of met de standaard betaalverzoeken-functie van jouw bankieren-app.

Check ook onze lijst van apps voor betaalverzoeken.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: de beste apps voor betaalverzoeken en snelle onderlinge betalingen Met een betaalverzoek kun je snel geld ontvangen van een vriend of vriendin die jou nog geld verschuldigd is. Maar met welke app kun je nou het beste zo'n betaalverzoek maken? Wij zetten ze op een rij.

Facebook Local

Waar is het feestje? Dáár is het feestje! Facebook Local is ook in Nederland te downloaden en Facebook gaat je daarmee helpen om een leuk event te vinden. Je kent misschien wel de Facebook-meldingen dat een x-aantal vrienden naar een evenement bij jou in de buurt gaan. Als je vervolgens gaat kijken blijkt het om een feestje 30 kilometer verderop te gaan.

Voor Amerikanen misschien heel logisch om in de auto te springen, maar in Nederland en België gaan we liever naar feestjes die op de fiets of met het OV te bereiken zijn. Zodat je na het drinken van flink wat biertjes tenminste nog veilig terug komt. Facebook Local geeft aanbevelingen voor bars, restaurants en attracties in de buurt en laat ook zien waar je vrienden uithangen. Vergelijkbaar met Foursquare dus.

Weathershot (voorheen: InstaWeather)

Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming deel je uiteraard een foto met de rest van de wereld via social media. Zodat anderen die nog moeten werken goed kunnen zien hoe lekker het zonnetje schijnt en hoe jij van je cocktail geniet. Maak een foto en Weathershot (voorheen InstaWeather) zet er een stijvolle overlay over heen met alle weersinformatie. In de app heb je de keuze uit verschillende filters, die niet allemaal gratis zijn. De gratis variant bevat genoeg filters om een zonnig weekje te vullen met originele foto’s.

GrillTime

Lekker weer betekent voor veel mensen: barbecueën! Er zijn verschillende apps met recepten en timers, dus kijk welke het best bij je past. Wij gebruiken GrillTime. Deze app laat je timers instellen voor verschillende gerechten, waaronder steak, burgers, kip, worstjes, groente en vis. Ook zie je in een oogopslag hoe lang elk type vlees op de grill moet liggen. Er zit bovendien een Apple Watch-app bij.

In onze lijst met de beste barbecue-apps voor iPhone en iPad vind je nog veel meer apps die van pas kunnen komen. Verder hebben we een round-up van de beste grillthermometers voor de barbecue.

Bekijk ook Voor de BBQ: dit zijn de beste grillthermometers met iPhone-app Is jouw steak altijd veel te gaar? Met een goede grillthermometer met iPhone-app kun je van je drankje genieten en tegelijk je vlees en andere BBQ-gerechten beter in de gaten houden. Dit zijn de beste grillthermometers met iPhone-app, die je op afstand kunt uitlezen!

Zijn deze hittegolf apps niet wat je zoekt? Of ga je met de hittegolf naar het strand? Check dan onze lijst met beste strandapps voor iPhone en iPad helpen we je op weg! En wil je je iPad in de zon gebruiken, dan hebben we daar ook goede tips voor.

Bekijk ook De beste strandapps voor iPhone en iPad Welke iPhone- en iPad-apps zijn handig voor en op het strand? In deze lijst zetten we ze op een rij: apps voor surfen, zonkracht, Zandvoort, vermaak en meer. Dit zijn de beste strandapps voor iPhone en iPad.