De Koningsdag-rommelmarkt is al begonnen met deze apps!

Koningsdag ziet er dit jaar anders uit dan je gewend bent. Geen vrijmarkt op straat, geen koekhappen en blikgooien, maar thuis blijven en digitaal feestvieren. Voor het opruimen van je zolder kun je nu al aan de slag, want met deze apps voor iPhone en iPad kom je van je overbodige huisraad, kleding en andere spullen af!

Tweedehands spullen-apps voor iOS

Met tweedehands spullen bespaar je geld, het is goed voor het milieu en geeft je de mogelijkheid om regelmatig je huisinrichting of kledingkast te vernieuwen. Er zijn allerlei apps waarmee je ook onderweg in de gaten kunt houden of er weer leuke, nieuwe spullen beschikbaar zijn. Wij maakten een selectie van de beste apps voor tweedehands spullen.

Ben je zelf een fanatieke verkoper van tweedehands spullen, dan vind je in deze applijst ook de juiste apps. Van kleding tot auto’s en van studieboeken tot concertkaartjes, voor heel veel tweedehands spullen is er wel een passende app te vinden.

Marktplaats: tweedehands spullen voor iedereen

Marktplaats is verreweg de populairste site om spullen te koop aan te bieden. Je vindt er spullen in allerlei verschillende categorieën, uiteenlopend van antiek en kunst tot tickets en kaartjes. Maar ook auto’s en motoren. Je kunt in de Marktplaats-app zoeken naar een specifiek automerk, maar ook een van de merken kiezen. Naast tweedehands spullen en auto’s vind je in de Marktplaats-app overigens ook een outlet store met eerstehands spullen voor een scherpe prijs. Ook kun je er zoeken naar een goede klusjesman.

2dehands.be: Belgische tweedehands spullen

In Nederland was 2dehands.nl ook enige tijd actief, maar deze website is vooral actief in België. De website en bijbehorende app zien er verrassend fris uit. Ook hier kun je zelf advertenties plaatsen en wijzigen. 2dehands.nl heeft alles wat je kunt bedenken: van normale spullen tot dure elektronica. Via het tabblad ‘Zoeken’ kun je gericht zoeken op afdeling, rubriek en categorie. Dat is bijvoorbeeld handig als je op zoek bent naar een specifieke auto.

eBay: tweedehands uit het buitenland

Wie Marktplaats zegt, zegt ook eBay. In Nederland handelen de meeste mensen via Marktplaats, maar als je iets aan te bieden hebt dat ook internationaal gewild is, kun je beter voor eBay kiezen. De eBay-app biedt toegang tot de veilingen, waarbij je op het laatste moment kunt bieden op jouw gewenste object. Dat werkt ook via de Apple Watch, waarop je toegang hebt tot al je activiteiten, de veilingen die je in de gaten houdt en de gekochte en verkochte spullen. Vanuit de app kun je meteen foto’s maken en een object aanbieden.

Catawiki: voor verzamelaars

OK, het is misschien wat oneerbiedig om de spullen in Catawiki ‘tweedehands’ te noemen. Het gaat hier namelijk om verzamelobjecten en niet om goedkope gebruikte spulletjes. Catawiki is een van de snelstgroeiende bedrijven van Europa en opereert vanuit de Drentse hoofdstad Assen. In de app vind je meer dan 100 wekelijkse veilingen in 60 categorieën, zoals boeken, sieraden, postzegels, oldtimers, whisky, kunst en antiek. Grote kans dat je dat unieke verzamelobject op een dag toch op de kop tikt. Met Quick Actions spring je vanaf het homescreen van de iPhone meteen naar je favorieten.

Kringloopwinkel: lokaal tweedehands

Waar bevinden zich de kringloopwinkels in jouw omgeving? Met deze app zoek je op de iPhone en iPad naar meer dan 600 kringloopwinkels op naam en plaats. Je kunt openingstijden, adresgegevens, foto’s en algemene informatie bekijken en direct bellen met een kringloopwinkel. Je favoriete kringloopwinkels bewaar je in een handig overzicht.

Vinted voor gebruikte kleding

Kleding is een lastig probleem: je wil regelmatig iets nieuws, maar hoe kom je van je gebruikte kleding af? De kledingcontainers puilen uit en tweedehands levert het bijna niets op. Toch belooft Vinted dat je met deze app toch een leuke prijs krijgt voor je tweedehands kleding. In deze app kom je merkkleding en andere kleding tegen voor een leuk prijsje. Maar pas op dat je alleen in zee gaat met mensen die te vertrouwen zijn, want er zijn ook slechte ervaringen met Vinted.

Maar je kunt natuurlijk ook je eigen kledingkast opruimen. Met de handige tabbladen onderin vind je precies wat je zoekt en met het plusje onderin het scherm kun je foto’s van je eigen kleding uploaden. Je geeft het item een titel en legt uit wat de staat van het kledingstuk is, bijvoorbeeld of er beschadigingen zijn en of het merkje er nog in zit. Verder kun je kleding ruilen met iemand anders. De verzendkosten zijn voor de koper.

Bump voor tweedehands merkkleding

Zoek je niet zomaar een trui, maar iets van Supreme of andere populaire merken, dan kun je Bump eens proberen. Deze app is gespecialiseerd in streetwear, sportkleding en merkkleding. Zoek je iets van Nike, of Adidas of sneakers uit de jaren negentig, dan kun je wereldwijd zoeken naar dat ene kledingstuk. Pas wel op de verzendkosten, want het kan duur uitpakken als het pakketje uit de VS of een ander ver land moet komen. Je kunt gelukkig filteren op locatie en met ‘Om mij heen’ zorgen dat de verkoper niet te ver weg zit. Zo zou je het misschien persoonlijk kunnen afhalen.

Met de favorietenfunctie kun je items markeren, voordat je daadwerkelijk met de verkoper in gesprek gaat. Filteren kan ook, bijvoorbeeld op merk, kleur en type kledingstuk. Je vult je maat in en of het item ook gebruikt mag zijn.

Met Bump kun je uiteraard ook je items verkopen. Je kunt chatten met geïnteresseerde kopers en kijken welke kleding je al in de app hebt gezet.

TicketSwap: voor tweedehands kaartjes

Momenteel staat je hoofd misschien niet naar concerten bezoeken en kaartjes aanschaffen, maar misschien wil je nog kaartjes voor volgend jaar hebben, of zit je nog in je maag met tickets waar je vanaf wilt.

Tweedehands concertkaartjes kopen is meestal gevaarlijk, want je weet vaak niet of de tickets echt zijn én legaal verkocht worden. Bovendien worden sommige kaarten tegen belachelijke prijzen verkocht. De Amsterdamse start-up TicketSwap probeert een tegenwicht te bieden tegen deze schimmige praktijken: je kunt alleen e-tickets aanbieden die je eerst moet uploaden naar de server van TicketSwap. De vraagprijs mag maximaal 120% van de orignele prijs zijn. Als koper betaal je digitaal via iDeal. De app is daardoor zeker een aanrader maar nog niet perfect: je kunt met de app wel kaartjes kopen, maar aanbieden kan vooralsnog alleen via de website.

United Wardrobe: voor tweedehands kleding

Deze app is vooral handig als je verslaafd bent aan kleren kopen. United Wardrobe is een community waar je sneakers, accessoires en kleding kunt kopen en verkopen. Zo kun je goedkoop een nieuwe outfit samenstellen. In de app koop je producten via iDeal of PayPal. De foto’s voor de producten die je wilt verkopen maak je gewoon met je iPhone. Verder kun je mensen die regelmatig leuke kleding aanbieden volgen, vragen stellen bij de producten die worden aangeboden en direct chatten met de verkopers. Via push-berichtjes wordt je op de hoogte gehouden van producten die je op United Wardrobe aanbiedt.

Autoscout24: voor tweedehands auto’s

AutoScout24 is een handige app als je op zoek bent naar een nieuwe of tweedehands auto. Je vindt er meer dan 2 miljoen nieuwe en tweedehandse auto’s en motoren, maar je kunt vanuit de app ook zelf voertuigen te koop aanbieden. Maak een of meerdere zoekopdracht aan en je wordt met een bushbericht meteen geïnformeerd bij een advertentie die aan jouw kenmerken voldoet. Zoekopdrachten worden tussen apparaten gesynchroniseerd.

Bonustip: spullen lenen met Peerby

Heb je tijdelijk iets nodig, bijvoorbeeld een grasmaaier of aanhangwagen nodig, dan kan het onzin zijn om te kopen. Misschien ben je beter af door spullen via de buren te lenen. Een Nederlandse app die daar helemaal op is gericht, is Peerby. Met deze app zie je of iemand in de buurt spullen uitleent die jij net nodig hebt. Van een ladder tot een schuurmachine: allerlei spullen die te duur zijn om nieuw te kopen kun je ook prima even lenen.

Lees meer over Peerby.