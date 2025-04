iPhone 16 Pro met abonnement bij webwinkels bestellen

Het goedkoopste haal je de iPhone 16 Pro in huis door een abonnement af te sluiten via één van de webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt. De toestelprijs is afhankelijk van de bundel: hoe meer data, hoe goedkoper die 16 Pro wordt. Je profiteert daarnaast ook nog eens van klantvoordeel als je thuis vast internet van dezelfde provider hebt.

Het goedkoopste abonnement met onbeperkt data: vanaf €816,-

Wil jij nou de iPhone 16 Pro met een onbeperkt data-abonnement? Dan krijg je fikse korting op je toestel. We zochten voor je uit waar je de telefoon het beste kan bestellen.

1. Budget Mobiel: voor €930,- met goedkoopste onbeperkt internet abonnement van €17,50 p/m

De laagste prijs in totaal heb je door je een abonnement van Budget Mobiel te kiezen via Belsimpel. Voor de iPhone 16 Pro betaal je zo €930,- en de bundel kost je maandelijks gemiddeld €17,50. De eerste zes maanden ben je een tientje kwijt, waarna je het normale bedrag van €20,- per maand gaat betalen. In totaal kom je hierdoor op €1.350,- uit. Let wel op dat bij Budget Mobiel onbeperkt betekent dat je 4GB per dag mag gebruiken, daarna wordt je snelheid verlaagd. Wil je écht onbeperkt? Kijk dan bij één van de volgende opties.

2. Odido: iPhone 16 Pro voor €816,- en onbeperkt data voor €25,- p/m

Bij Odido heb je de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende internetsnelheden. Het goedkoopste onbeperkt internet-abonnement kost je €25,- per maand en voor de iPhone 16 Pro betaal je €816,- als je jouw bestelling plaatst bij Belsimpel. Hierdoor kom je voor de looptijd van twee jaar in totaal op €1.416,-. De internetsnelheid ligt met deze bundel op 20Mbit/s.

3. KPN: iPhone 16 Pro voor €936,- en onbeperkt data voor €27,50 p/m

Ook bij KPN kies je uit verschillende internetsnelheden en het voordeligste abonnement met zowel onbeperkt bellen en internetten kost je hier €27,50 per maand. Je internetsnelheid is hiermee 50 Mbit/s. De iPhone 16 Pro kost je via Belsimpel €936,-, waardoor je in totaal – inclusief abonnement – €1.596,- betaalt.

4. Vodafone: iPhone 16 Pro voor €839,- en onbeperkt data voor €32,50 p/m

Heb je het liefste Vodafone? Dan betaal je voor onbeperkt internet €32,50 per maand en kost je iPhone 16 Pro €839,-. Over de gehele looptijd betaal je €1.619,- voor je nieuwe telefoon. Vodafone is de enige provider waar je niet zelf je internetsnelheid kiest, maar daar tegenover staat wel dat je standaard toegang krijgt tot 1Gbit/s. Deze snelheid is bij de andere providers duurder, dus dit is de keuze voor jou als je zo snel mogelijk internet wilt.

Het goedkoopste abonnement met 10GB: vanaf €940,-

Voor een abonnement met onbeperkt internet ben je maandelijks flink veel kwijt. Heb je aan wat minder data ook genoeg? We zetten hieronder de goedkoopste opties met 10GB data op een rij.

1. Lebara: iPhone 16 Pro voor €940,- en 10GB data voor €7,88 p/m

De laagste prijs voor de iPhone 16 Pro met 10GB data betaal je door te kiezen voor Lebara bij Belsimpel. Het toestel kost je hier €940,- en voor het abonnement ben je maandelijks €7,88 kwijt. Dit komt doordat je de eerste zes maanden slechts €4,50 betaalt, waarna de maandprijs wordt verhoogd naar €9,-. In totaal betaal je voor je nieuwe telefoon €1.129,-. Lebara maakt gebruik van het KPN-netwerk.

2. 50+ Mobiel: iPhone 16 Pro voor €1.003,- en 10GB data voor €5,25 p/m

50+ Mobiel behoort vaak tot één van de voordeligste opties en ook bij de iPhone 16 Pro is dit het geval. Een abonnement met 10GB kost je hier €5,25 per maand, want je krijgt de eerste twaalf maanden 50% korting. Voor de iPhone betaal je €1.003,-. Tijdens de hele looptijd betaal je – voor zowel telefoon als abonnement – €1.129,-. 50+ Mobiel maakt gebruik van het Vodafone-netwerk.

3. Simyo: iPhone 16 Pro voor €967,- en 10GB data voor €8,- p/m

Op de derde plek noemen we Simyo. Deze provider maakt ook gebruik van het KPN-netwerk én biedt je klant voordeel als je vast internet van KPN hebt. Je krijgt in dat geval namelijk 10GB extra data. Eventueel zou je dus voor een kleiner abonnement kunnen kiezen om nog goedkoper uit te zijn.

Ben je geen KPN-klant, dan kom je uit op de volgende prijzen: €967,- voor de iPhone 16 Pro en 10GB data voor €8,- per maand. In totaal betaal je in twee jaar daardoor €1.159,- aan telefoonkosten.

iPhone 16 Pro met abonnement bij providers bestellen: vanaf €984,-

De iPhone 16 Pro is ook direct bij één van de providers te bestellen. Hier is de korting die je krijgt niet afhankelijk van de bundel en blijft de toestelprijs altijd hetzelfde. Natuurlijk ontvang je hier ook klantvoordeel als je thuis internet van de provider hebt. Bij alle providers is dit tot €7,50 korting per maand op je mobiele abonnement. KPN geeft je daarnaast ook een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement en krijg je van Odido nog eens €5,- korting per maand op je vaste internet. Ziggo geeft je een extra tv-pakket en nog meer leuke extra’s.

iPhone 16 Pro bij Vodafone: voor €984,- en 200 euro extra inruilwaarde

Het goedkoopste van de providers is Vodafone. Hier haal je de telefoon in huis voor €984,-. Heb je nog een oude telefoon ergens in een lade liggen? Lever hem dan zeker in, want je krijgt €200,- extra korting. Dit komt bovenop het bedrag dat je telefoon nog waard is.

Daarnaast is de iPhone ook te verkrijgen bij Odido (€1.005,-) en KPN (€1.008,-). Deze zijn dus wat duurder, maar heb je thuis vast internet van één van deze providers, dan is het slim om hier te bestellen vanwege het klantvoordeel dat je krijgt.

iPhone 16 Pro als los toestel bestellen: vanaf €1.014,50

Bij Apple hebben iPhones altijd dezelfde prijs als bij de introductie. De iPhone 16 Pro koop je er voor €1.229, maar bij verschillende andere webwinkels is hij voordeliger. Momenteel is hij als los toestel het voordeligst bij Bol en betaal je €1.014,50. Dat is dus een daling van €214,50 Let op: dit is het witte toestel. Wil je een andere kleur, dan ben je enkele euro’s meer kwijt.

Prijzen iPhone 16 Pro los toestel

Wil jij nou een goede sim only-aanbieding bij je iPhone 16 Pro? We hebben de beste deals voor je verzameld:

Bekijk ook Sim only aanbiedingen: profiteer van cadeaus en extra korting Waar vind je de beste iPhone sim only-aanbiedingen? Bekijk tips hoe je nog meer geld bespaart met een sim-only voor je iPhone. In dit artikel krijg je duidelijk advies waar je op moet letten als je een iPhone met sim-only abonnement overweegt. Steeds meer mensen kiezen ervoor!

Dit is waarom je de iPhone 16 Pro hebben wil

Met de iPhone 16 Pro heb jij alle geavanceerde functies die Apple te bieden heeft in je handen in een compact jasje. Hij heeft namelijk een scherm van 6,3-inch. Hij is voorzien van de nieuwe Cameraregelaar. Hiermee roep je met één druk op de knop de Camera-app op, regel je de belangrijkste instellingen én schiet je de foto.

Je hebt Apples beste camera’s tot je beschikking, waaronder de tetraprisma lens. Die was bij de iPhone 15-serie alleen weggelegd voor de iPhone 15 Pro Max, maar is nu dus ook te vinden op de iPhone 16 Pro. Hiermee worden je ingezoomde foto’s nóg mooier, want je haalt het frame tot vijf keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast is hij uitgerust met de actieknop. Wat deze doet, stel je zelf in. Gebruik de Opdrachten-app en de mogelijkheden worden eindeloos. Stel hem bijvoorbeeld in als snelknop naar Spotify.

De A18 Pro-chip zorgt ervoor dat je telefoon razendsnel is, en biedt ondersteuning voor Apple Intelligence-functies. Tegen een stootje kan de iPhone 16 Pro zeker en dat komt doordat de behuizing van titanium is. Dit materiaal is krasvast en sterker dan het aluminium dat voor de meeste andere telefoons gebruikt wordt, zoals ook de reguliere iPhone 16-modellen.

Vergelijk zelf alle prijzen en abonnementen

We hebben je nu alles verteld over hoe je de iPhone 16 Pro zo goedkoop mogelijk bestelt, maar dat hoeft natuurlijk niet de beste deal voor jou te zijn. Je hebt waarschijnlijk voorkeuren voor kleur en opslag, maar er zijn ook veel verschillende bundels om uit te kiezen bij alle providers. Vergelijk zelf alle prijzen en verschillende abonnementen! Dat doe je op onze iPhone 16 Pro met abonnement pagina.