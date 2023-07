AirPods voor beginners

We leggen je in deze gids uit hoe je je AirPods oplaadt, hoe je ze verbindt met je iPhone of iPad en hoe je functies als Siri gebruikt. Kortom: alles wat je moet weten voordat je met de AirPods aan de slag kunt gaan vind je in deze startgids!

Stap 1: AirPods verbinden met je apparaten

Om je AirPods te kunnen gebruiken, zul je ze eerst moeten verbinden met één van je Apple-apparaten. Een voordeel van AirPods is dat je ze slechts één keer hoeft te koppelen met jouw Apple ID (oftewel je iCloud-account). Vanaf dat moment weten al je apparaten welke AirPods van jou zijn. Het is daarna slechts een kwestie van de oortjes in je oren stoppen en luisteren. Om je AirPods met je iPhone of iPad te verbinden volg je deze stappen:

Ontgrendel je iPhone of iPad Houd je AirPods oplaadcase naast je iPhone of iPad Open de klep van de oplaadcase Tik op Verbind op het scherm van je iPhone of iPad

In een aparte tip leggen we in detail uit hoe je je AirPods koppelt met al je andere apparaten, zoals een MacBook.

Bekijk ook AirPods koppelen met iPhone, iPad en alle andere apparaten Heb je geen idee hoe je je AirPods moet koppelen aan je iPhone of iPad of wil je weten hoe je ze aan een Apple TV koppelt? Of wil je de koppeling ongedaan maken? In dit artikel lees je alles erover, inclusief weer loskoppelen van de AirPods.

Stap 2: Pasvormtest uitvoeren

Heb je de AirPods Pro, dan moet je het juiste formaat eartips kiezen. Hiervoor is een pasvormtest aanwezig, die je eenmalig hoeft te doorlopen en die maar tien seconden duurt. Doe de AirPods Pro in je oren en volg de stappen op het scherm.

Bekijk ook Pasvormtest: zo kies je de juiste rubberen AirPods Pro oordopjes Bij de AirPods Pro krijg je vier of drie verschillende maten oortips, maar hoe weet je nu welke het beste bij jou oren past? Apple heeft daar de pasvormtest voor bedacht en in deze tip laten we je zien hoe je de juiste oortips voor je AirPods Pro kiest.

Stap 3: AirPods opladen

Zoals veel andere draadloze apparaten moeten AirPods ook opgeladen worden. In de steeltjes van de oordoppen zitten namelijk hele kleine batterijen. Deze zouden goed moeten zijn om ca. 5 uur muziek mee te luisteren. Om de oordopjes op te laden, stop je ze simpelweg in de meegeleverde oplaadcase.

Open de klep van de oplaadcase Stop je AirPods erin en wacht Na 15 minuten opladen kun je ongeveer 3 uur muziek luisteren

Ook de oplaadcase moet zo nu en dan worden opgeladen, afhankelijk van hoe vaak je je AirPods gebruikt. De oplaadcase heeft een capaciteit om ca. 24 uur muziek te luisteren. Je kunt je AirPods dus bijna 5 keer helemaal opladen op één lading van de oplaadcase. Om de oplaadcase van stroom te voorzien, plug je een op het stopcontact aangesloten Lightningkabel in de opening aan de onderkant. Lees in onze tip hoe je de batterijstatus van je AirPods opvraagt op al je Apple-apparaten.

Heb je een oplaadcase met draadloos opladen? Dan kun je de oplaadcase ook op een draadloze lader leggen. Bij de nieuwste modellen met MagSafe kun je het oplaaddoosje ‘vastplakken’ op een MagSafe-lader. Heb je nog geen draadloze oplader? Check dan onze gids met de beste draadloze opladers. Alles over het opladen van je AirPods lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods opladen en de batterijstatus opvragen De AirPods opladen gaat eenvoudig via de oplaadcase die je erbij krijgt. In deze tip lees je meer over de AirPods opladen en gebruik van de oplaadcase, zowel de 'gewone' als de draadloze varianten.

Stap 4: AirPods instellen

Een handige functie van de AirPods is dat er allerlei functies in zitten, die je kunt activeren door er tegenaan te tikken (bij de modellen met lang steeltje) of door in de steeltjes te knijpen. Bij de AirPods Pro en AirPods 3 zit er een druksensor in de steeltjes, waarmee je bijvoorbeeld de muziek kunt pauzeren of een telefoongesprek kunt aannemen.

In beide gevallen kun je allerlei functies toewijzen aan de steeltjes. Hiervoor steek je de AirPods in je oren en open je de Instellingen-app op je iPhone. De AirPods verschijnen nu in beeld en je kunt erop tikken om allerlei instellingen te wijzigen. Deze functies kun je zoal toewijzen:

Siri activeren

Speel af/pauzeer

Volgend/vorig nummer

Ruisonderdrukking activeren (alleen op bepaalde modellen)

Transparantiemodus activeren (alleen op bepaalde modellen)

Je kunt deze functies apart instellen voor de linker en rechter AirPod. Gebruik bijvoorbeeld je linker AirPod om naar het vorige nummer te gaan, en de rechter voor het volgende nummer.

Check in onderstaande tips hoe je dit instelt:

Bellen met je AirPods doe je zo

Ben je een frequente beller? Dan komen je AirPods goed van pas. Er zit namelijk ook een heel goede microfoon in. Afhankelijk van het model kun je met de AirPods 2 tot 3 uur aaneengesloten bellen. Word je gebeld? Dan kondigt Siri aan wie er aan de lijn is. Je kunt met tikken of knijpen het gesprek opnemen (dit is afhankelijk van de gekozen instellingen). Ben je AirPods tweemaal tikken om op te nemen. Ben je klaar met je gesprek, dan tik je weer tweemaal om de verbinding te verbreken.

Je kunt je AirPods ook indoen als je aan het bellen bent met je iPhone. Er wordt automatisch geschakeld tussen de speaker van je iPhone en de AirPods, dus je hoeft wat dat betreft niets zelf te doen.

Zo gebruik je Siri met je AirPods

Eén van de meest handige functies van AirPods is dat je Siri kunt gebruiken zonder je iPhone erbij te pakken. Dit zijn enkele handige commando’s voor Siri op je AirPods:

Bel [contactpersoon]

Pauzeer (dit nummer)

Speel mijn afspeellijst [naam afspeellijst]

Hoe vol is de batterij van mijn AirPods?

Skip dit nummer

Zet het volume lager/hoger

Om deze functie te gebruiken moet je bij minstens één van de twee AirPods instellen dat Siri geactiveerd wordt als je tikt of knijpt. Je kunt ook Hé Siri zeggen tegen je AirPods, als je dit hebt ingeschakeld en als het op jouw AirPods beschikbaar is (dit wil zeggen: AirPods 2 of nieuwer). Dit vind je in de instellingen van Siri op je iPhone.

Ontdek nog meer AirPods-tips

Heb je door hoe simpel het is om AirPods te gebruiken? Mooi! We hebben bij iCulture nog meer tips voor je AirPods: