Phone Buddy is een handige app waarmee je onder andere een melding krijgt als je Apple Watch de verbinding met de iPhone verliest. Wij hebben Phone Buddy Notifier for Watch getest en delen onze ervaringen in de review.

Als je van jezelf wat slordig bent en vaak je iPhone vergeet mee te nemen, dan kan de Apple Watch een uitkomst zijn. Met de Apple Watch om je pols kan je snel je iPhone zoeken, via de knop in het Bedieningspaneel. Er speelt een geluidje op je iPhone af, zodat je kan horen waar je iPhone ligt. Wat ontbreekt is een melding wanneer je iPhone buiten bereik komt van je Apple Watch. Phone Buddy Notifier heeft dat wel. De app houdt je actief op de hoogte als je iPhone ver uit de buurt gaat of de verbinding zelfs verbroken wordt. In deze review van Phone Buddy Notifier for Watch lees je hoe goed dit werkt.



Review Phone Buddy Notifier for Watch

De Phone Buddy bestaat al ongeveer een jaar, maar is onlangs helemaal vernieuwd met veel nieuwe opties naast het alarmeren als je verbinding met je iPhone verbroken is. Zo kan de app op je iPhone nu een waarschuwing geven zodra je Apple Watch volledig opgeladen is, kun je vanaf je Apple Watch een geluidje afspelen op je iPhone, doen alsof je op je iPhone gebeld wordt en meer. Reden genoeg om de app eens uitgebreid onder de loep te nemen. Belangrijk om van tevoren te weten is dat je minimaal een Apple Watch Series 2 nodig hebt.

De belangrijkste functie van de app is zonder twijfel het ontvangen van een melding zodra de verbinding met je iPhone verloren is. Een deel van deze functie is gratis. Je kan namelijk meldingen instellen zodra de afstand tussen je iPhone en Apple Watch groter wordt. Je kan kiezen tussen drie afstanden en je bepaalt zelf of je de melding eenmalig krijgt of blijft ontvangen als je op de ingestelde afstand blijft. Deze waarschuwing kan al erg nuttig zijn, omdat je vroegtijdig op de hoogte gehouden wordt van de afstand tussen je Apple Watch en je iPhone. Belangrijk is wel dat je de opties juist instelt, omdat je anders om de haverklap een melding krijgt, zelfs als je bijvoorbeeld alleen maar thuis van de bank naar de koelkast loopt.

Als je daadwerkelijk een melding wil krijgen op het moment dat de verbinding tussen je iPhone en Apple Watch verbroken is, heb je de betaalde Active Mode nodig. Dit kost €0,99 per maand, maar je kan het ook afkopen voor €7,99. Het is een handige toevoeging en een echte bevestiging dat de verbinding verbroken is, maar je zou het ook met de Distance Alerts kunnen doen als je er liever niet voor wil betalen.

Een andere betaalde functie is een kaartje van de laatst bekende locatie van je iPhone zodra je de verbinding verliest. Om dit kaartje te kunnen bekijken, open je de Phone Buddy-app op je Apple Watch. In onze test wordt het kaartje niet goed weergegeven, omdat de Apple Watch op dat moment geen verbinding heeft. Het lijkt daarom vooral handig voor gebruikers van een 4G Apple Watch, maar die is in Nederland en België nog niet beschikbaar.

De laatste betaalde functie is de complicatie voor je Apple Watch-wijzerplaat. Je ziet daarmee of de Bluetooth-verbinding tussen je Apple Watch en iPhone nog gecontroleerd wordt. Je opent er ook meteen de Phone Buddy-app mee. We vinden deze complicatie van weinig toegevoegde waarde. Het is dan ook absoluut geen reden om de betaalde functies aan te schaffen.

Overige functies

Alle overige functies van Phone Buddy zijn gratis te gebruiken. Zo kan je op je Apple Watch zien wat de batterijstatus van je iPhone is en hoeveel ruimte er nog vrij is. Algemene informatie over je Apple Watch, zoals batterij en opslagruimte, bekijk je ook vanaf je Apple Watch. De functie om je iPhone te pingen kan handig zijn, maar aangezien dit al standaard in watchOS zit, heb je de app hier niet voor nodig. De optie om een fake telefoontje te laten overgaan op je iPhone is geinig, maar weinig praktisch.

Tot slot kun je nog de signaalsterkte van de Bluetooth-verbinding bekijken, zowel op je iPhone als op je Apple Watch. Dit wordt in percentage weergegeven. Dit komt vooral van pas als je je iPhone kwijt bent en via je Apple Watch op gaat zoeken. Zolang je nog binnen het bereik bent, maar je niet weet waar je iPhone ligt, zie je aan het percentage of je de goede kant op loopt.

Score 7.5 Phone Buddy Notifier for Watch Gratis (optionele in-app aankoop) Voordelen + Handige melding als de afstand tussen Apple Watch of iPhone groter wordt

Melding bij verbreken van Apple Watch-verbinding

Nuttige informatie van beide apparaten bekijken Nadelen – Niet alle functies even nuttig

Functie met het kaartje werkt niet goed

Complicatie niet erg praktisch

Conclusie Phone Buddy Notifier for Watch review

Phone Buddy Notifier is een handige tool voor de Apple Watch en iPhone. De handigste functie zijn de meldingen als je iPhone en Apple Watch verder van elkaar verwijderd raken. Dit kan ook handig zijn tijdens het stappen en iemand ongemerkt je iPhone steelt. Via de meldingen op je Apple Watch ben je meteen op de hoogte als de afstand tussen beide apparaten groter wordt of de verbinding zelfs verbroken wordt. De betaalde versie is geen pré, want ook met de gratis variant kun je uit de voeten. Phone Buddy bevat ook een aantal functies die geen toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld het valse telefoongesprek of de ping-functie. Mocht je van jezelf een sloddervos zijn of het gewoon een fijn idee vinden dat je een Apple Watch-melding krijgt als je ergens je iPhone vergeet, is Phone Buddy een aanrader.