Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van februari 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



Eerder deze maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via redactie@iculture.nl of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: NS Perronwijzer De NS bracht deze maand een nieuwe app uit. De NS Perronwijzer is speciaal voor mensen met een beperking die graag met de trein reizen, maar is natuurlijk door iedereen te gebruiken. De app heeft extra grote knoppen en teksten en leest ook voor wat er op de borden bij de perrons staat. Door toestemming te geven tot je locatie, zie je voor jou op dat moment relevante informatie. Zoals je van de NS mag verwachten geeft de app informatie over vertragingen, uitgevallen treinen en meer. De app laat nog niet alles zien, maar hij is wel geoptimaliseerd voor schermlezers. Hij is bovendien ontwikkeld in samenwerking met de Oogvereniging. De app zal nog verder verbeterd worden om meer gebruikers te helpen in het ov.

Gigit

Gigit is een Nederlandse app over concerten en festivals. De app is deze week helemaal vernieuwd met een nieuw design en nieuwe functies. Zo kun je nu zoeken door een volledige database van concerten dankzij een samenwerking met Podiuminfo.nl. Het toevoegen van concerten gaat daardoor een stuk makkelijker, want dit hoef je niet meer handmatig te doen. Je kan met de app ook contacten leggen met andere liefhebbers en je momenten tijdens concerten delen.

Folders.nl

Folders.nl is de opvolger van Spotta en daar hoort ook een nieuwe app bij. Met de Folders.nl-app kun je zoeken op aanbiedingen. Je vult in de zoekfunctie gewoon het product in en je ziet vanzelf waar je de korting kan scoren. De app laat je ook lijstjes maken, voor je wekelijkse boodschappen of een feestje, en zo geld besparen via de folders die in de app te zien zijn. De app kan ook meldingen geven als jouw favoriete product in de aanbieding is.

EcoScan

EcoScan bestaat al een tijdje. De app laat je afval scannen en vertelt je in welke bak het moet. Onlangs is de app verder verbeterd. Zo is het design aangepast en is de herkenning van barcodes uitgebreid. De app scant allerlei producten, bijvoorbeeld aanbiedingen van je supermarkt. Op dit moment herkent de app ruim 103.000 barcodes, maar uiteindelijk moet elk product uit de supermarkt te scannen zijn.

Lifeliner Radar

Zie je een traumahelikopter boven je hoofd vliegen en ben je benieuwd wat er loos is? Deze app toont op een kaartje waar de trauma- en politiehelikopters met een P2000-melding zich bevinden. In een overzicht zie je de tijdstippen en data van de P2000-meldingen. De app is gemaakt door de Nederlander Ernst Mulders en is helemaal gratis te gebruiken.

Rummified

Al jarenlang een absolute favoriet op de redactie. Deze Nederlandse app is eigenlijk niets meer en niets minder dan Rummikub op je iPhone. Je legt om de beurt stenen en probeert zo je plankje leeg te maken. De app bestaat al heel wat jaar, maar is sinds deze maand voor het eerst in vijf jaar weer bijgewerkt. Hij werkt daardoor eindelijk weer goed en is ook aangepast naar het formaat van de nieuwere iPhones. Mocht je nog leuk tijdverdrijf zoeken, dan is dit zeker een aanrader.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!