iCulture App van de Week: Castlevania: Symphony of the Night

Deze week bracht Konami een oude klassieker naar de iPhone en iPad. De game werd oorspronkelijk in 1997 uitgebracht voor de PlayStation, maar is in de afgelopen jaren al meermaals naar andere systemen overgezet. Nu is het de beurt aan de iPhone en iPad. De klassieke side-scrolling actie-RPG is de eerste Castlevania-game van de bekende director Koji Igarashi. Dit deel kenmerkte de richting van de Castlevania-serie in de jaren daarna.

De game was erg invloedrijk op de vervolgdelen en andere titels binnen het genre. De game heeft een klassieke retro-look en zal vooral oudere fans aanspreken. Deze iOS-versie is gebaseerd op de PSP- en PS4-versie die eerder verscheen. Voor een eenmalige aankoop van €3,49 is de game voor jou. Er zitten geen in-app aankopen in.