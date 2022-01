Het 'langverwachte' vervolg op de eerste Bassie & Adriaan-game uit 2012 is eindelijk verschenen. In Bassie & Adriaan: Een Gouden Vangst speel je allerlei spelletjes, terwijl je op zoek gaat naar een schat én de bekende boeven tegenhoudt. Wij hebben de game gespeeld.

In de zomer van 2012 brachten Bassie & Adriaan hun eerste iPad-game uit. Er was een heus persevent waar de komst van de game groots gevierd werd. Deze game zou een opmaat zijn naar nog veel meer digitale content van de bekende clown en acrobaat, zoals een animatiereeks en een uitbreiding van de game, zo werd destijds beloofd. Maar de afgelopen 10 (!) jaar bleef het stil. Nu is daar toch de opvolger in de vorm van Bassie & Adriaan: Een Gouden Vangst, een avontuur(tje) dat vooral bedoeld is voor peuters en kleuters van 3 tot 6 jaar.



Game Bassie & Adriaan: Een Gouden Vangst

Qua looks lijkt de game heel erg op het spel uit 2012, maar dan met wat betere animaties en wat grafische finetuning hier en daar. In de game besluiten Bassie & Adriaan een dagje te gaan vissen, maar al snel ontdekken ze een schatkaart die het duo leidt naar een kasteel. Tijdens de game speel je allerlei korte minigames (tien om precies te zijn) die verdeeld zijn in acht korte hoofdstukken van het verhaal. Zoals altijd proberen de boeven (Baron, Vlugge Japie en B2) Bassie en Adriaan te dwarsbomen en het is aan jou om ze te vangen en het verhaal tot een goed einde te brengen.

Waar de game uit 2012 niets meer was dan springen over een muurtje om Bassie op te vangen, heeft deze nieuwe game iets meer om het lijf. Je speelt een spelletje memory, rijdt met de auto naar het meer (vergeet niet om tijdens het autorijden om de radio aan te zetten voor een leuke easter egg) en je maakt het gereedschap klaar om een middagje te gaan vissen. Doordat je in de game eigenlijk alleen maar op het scherm hoeft te tikken en voorwerpen hoeft te verslepen, is het erg toegankelijk voor kleine kinderen.

In de gehele game is slim gebruikgemaakt van allerlei geluidsfragmenten uit de bekende series. Niet alleen achtergrondmuziek, maar ook de stemmen komen rechtstreeks uit de bekende televisieseries. Fans zullen de soundbites ongetwijfeld herkennen, terwijl het voor peuters en kleuters misschien wel meteen vertrouwd aan voelt of een reden is om de televisieseries te gaan kijken. Omdat de stemmen rechtstreeks uit de series van dertig jaar geleden komen, merk je wel dat de geluidskwaliteit van de stemmen nogal wisselend en over het algemeen niet al te hoog is. Soms voelen de stemmen en uitspraken ook wat willekeurig en misplaatst. Maar een kind zal daar geen erg in hebben.

Wat nog goed is om te weten, is dat de game helemaal vrij is van advertenties of in-app aankopen. De game is daarom veilig om te spelen voor kinderen, zonder dat ouders constant mee hoeven te kijken. het spel is ook helemaal offline te spelen. De ontwikkelaar Midnight Pigeon uit Utrecht is gespecialiseerd in kinderspelletjes en maakte eerder al games met Maya de Bij, Heidi en Wickie de Viking. Maar de prijs van Bassie & Adriaan: Een Gouden Vangst ligt met €2,99 wel iets hoger dan die van de andere spelletjes. In een halfuurtje heb je (als volwassene) de game wel helemaal uitgespeeld, maar kinderen zullen vanwege de herspeelbaarheid ongetwijfeld wat langer plezier hebben.

Score 6.5 Bassie & Adriaan: Een Gouden Vangst €2,29 Voordelen + Geinig mini-avontuur met diverse spelletjes

Geschikt voor peuters en kleuters

Geen advertenties, ook offline te spelen

Alle bekende personages doen mee Nadelen – Spelletje is wel heel erg kort

Stemmen van lage kwaliteit en voelen soms wat willekeurig

Conclusie Bassie & Adriaan-game

Bassie & Adriaan: Een Gouden Vangst is een veel leuker spelletje dan de game die het duo in 2012 uitgebracht heeft. De spelletjes zijn een stuk gevarieerder en ook qua animaties en geluid is deze game een stuk beter verzorgd. Voor fans van Bassie & Adriaan (groot of klein) zullen de situaties in het avontuur bekend voor komen uit de televisieseries, terwijl het voor nieuwelingen een reden kan zijn om de series te gaan kijken. Voor €2,99 heb je het spelletje wel heel erg snel uitgespeeld, maar dat zal voor de allerkleinste fans niet zo’n probleem zijn.