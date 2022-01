De leukste apps van week 3-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Folder Colorizer Deze week roepen we Folder Colorizer uit tot app van de week. Deze Mac-app is handig voor iedereen die met veel mappen werkt om bestanden te ordenen. Standaard zijn mappen op de Mac blauw van kleur. Apple biedt met tags in Finder een manier om te herkennen wat voor map het is, maar Folder Colorizer gaat veel verder. Je kunt zelf de kleur van de map instellen, een of meerdere emoji toevoegen en zelfs een heuse achtergrondkleur kiezen. Dat kan allemaal tegelijk. In feite doet Folder Colorizer iets heel simpels. Je kunt immers gewoon de afbeelding van een map aanpassen, ook zonder deze app. Het wordt je hiermee wel heel makkelijk gemaakt. Mapjes voor je werk kun je bijvoorbeeld de huiskleur van het bedrijf geven, terwijl je je eigen mappen blauw houdt of je lievelingskleur geeft. Je kunt altijd terug naar het origineel en je kunt meerdere mappen tegelijk voorzien van een nieuw uiterlijk. Voor minder dan $3 kun je Folder Colorizer downloaden op de website van de ontwikkelaar.



Stenos

Aantekeningen maken kan goed van pas komen tijdens vergaderingen en interviews, maar lang niet iedereen denkt eraan of kan dat tegelijkertijd. Daarmee moet Stenos. Deze app, ontwikkeld door de Nederlandse Stijn van Balen, maakt notities terwijl er gesproken wordt. Hiervoor gebruikt de app spraak-naar-tekst-technologie. Er wordt automatisch een nieuwe alinea gemaakt, zodat je niet één grote lap tekst krijgt.

Met Stenos kun je zowel Engelse als Nederlandse gesprekken transcriberen. Later kun je quotes opzoeken, bewerken en opslaan. Zijn je interviews of vergaderingen vooral telefonisch of gebruik je altijd een koptelefoon, dan zal Stenos niet werken. De microfoon van je iPhone moet het geluid wel goed kunnen oppikken natuurlijk. Per uur transcriptie betaal je €1,99. Dat lijkt ons een schappelijke prijs, maar niet als je veel vergaderingen of interviews hebt en je dus per dag meerdere aankopen moet doen.

Film Buff

Met Film Buff houd je alle films bij die je hebt gezien of nog wil kijken. Je kunt ze sorteren, zodat je voor jezelf beter kunt bepalen welke film je (de volgende keer) gaat kijken. Heb je er een gezien, dan kun je een stukje tekst erbij schrijven met wat je ervan vond. Ook kun je de film eventueel toevoegen aan je favorieten. Als je eenmaal een lijst hebt opgebouwd, bekijk je een overzicht van alle films en wat je ervan vond.

Geen idee wat je moet kijken? Film Buff kan ook willekeurige suggesties doen. Daarvoor kun je ook een widget van de app toevoegen aan je beginscherm. Deze wordt ieder uur bijgewerkt, dus je ziet door de dag heen allerlei filmsuggesties. De app werkt volledig offline. Er is dan ook geen gedetailleerde informatie beschikbaar van databases als IMDb, maar wat ons betreft is dat ook weer iets goeds. Veel apps overladen je met informatie, maar dat is lang niet altijd interessant voor veel mensen. Film Buff is helemaal gratis en bevat geen advertenties of in-app aankopen.

Aerial

Heb je een Apple TV in huis? Dan ben je vast bekend met de prachtige screensavers. Je vindt mooie beelden van steden, gebergtes, het zeeleven, woestijnen en zelfs de aarde gefilmd vanuit de ruimte. Wist je dat je deze screensavers ook op je Mac kunt instellen? Dat kan met Aerial. Deze app bestaat al een tijdje, maar is nu bijgewerkt met screensavers uit tvOS 15. Je kunt hiermee gratis en eenvoudig de Apple TV screensavers op je Mac krijgen. Er is ook ondersteuning voor het tonen van weersomstandigheden en de tijd in de hoek van je scherm.

Je kunt Aerial 3.0 gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Pareto Security

Vind je de beveiliging van je Mac belangrijk en wil je graag beter op de hoogte worden gehouden van de beveiliging? Dat kan met Pareto Security. Deze app geeft je een uitgebreid, maar toch compact overzicht van de staat van beveiliging op je Mac. Het zit allemaal verpakt in een menubar-applicatie. De app is ontworpen voor gewone gebruikers. Je hebt dus geen diploma in cyberveiligheid nodig. Er wordt automatisch op 36 punten gecontroleerd en je kunt snel zien wat je zou kunnen verbeteren.

Gebruik je Macs binnen je bedrijf, dan kun je als beheerder ook controleren of iedereen hun Mac goed heeft ingesteld op het gebied van veiligheid. Er zijn verschillende prijzen beschikbaar, afhankelijk van de grootte van je bedrijf.

Je kunt voor €15,- een levenslange licentie kopen voor Pareto Security.