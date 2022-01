De leukste apps van week 4-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Pestle Eens in de zoveel tijd komt er een interessante app voorbij die het duidelijk anders aanpakt dan de concurrentie. Daarom roepen we Pestle deze week uit tot app van de week. Deze kook-app kun je tijdens het koken helemaal bedienen zonder handen. Het maakt dus niet uit als je vette handen krijgt, want je kunt “Next” zeggen tegen de app en je volgende stap wordt getoond. Samen koken met anderen kan ook dankzij ondersteuning voor SharePlay. Wat recepten toevoegen aan de app betreft: dat zit wel snor. Pestle kan eenvoudig recepten importeren vanuit websites in Safari. Je kunt natuurlijk ook je eigen recepten maken. Heb je te maken met allerlei eenheden die je niet liggen, zoals cups en fluid ounces, dan kan Pestle die eenvoudig voor je omzetten naar andere eenheden. Ook is het eenvoudig om het recept aan te passen voor meer of minder mensen, zonder dat je alle ingrediënten zelf moet wijzigen. Een levenslange licentie voor alle functies van Pestle kost tot en met 31 januari slechts €4,99 in plaats van €9,99.

Hidden Folks

De alom geprezen game Hidden Folks staat nu op Apple Arcade. In dit Nederlandse zoekspel moet je allerlei mensen en voorwerpen vinden in een groter plaatje. Het hele spel is met de hand getekend en er zitten allerlei leuke geluidseffecten in. Je kunt er echt uren mee zoet zijn, dus het is zeker een aanrader voor bijvoorbeeld op reis. Voor Apple Arcade heet het officieel ‘Hidden Folks+’, maar het plusteken zegt niets over de inhoud van het spel. Heb je geen Apple Arcade, dan kun je de betaalde versie nog aanschaffen, zonder plusteken.

Bekijk ook Geprezen Nederlandse game Hidden Folks nu ook op Apple Arcade Een van de meest originele iOS-games van de afgelopen jaren, Hidden Folks, is nu ook te spelen in Apple Arcade. Deze game van Nederlandse hand is een verslavend zoek-en-vind-spelletje.

Picky

Nog even over apps voor eten. De Belgische Picky-app is een soort Tinder voor recepten en het moet helpen bij de vraag: “Wat eten we?” Je kunt dit alleen doen, maar ook met je huisgenoten. Blader door talloze recepten van bekende chefs en swipe ze naar links of naar rechts. Is het een match met wat je huisgenoten ook lekker vinden? Dan weet je wat je moet eten! Picky vertelt je meteen wat je moet halen en hoe je het maakt. Er zijn ook profielen van chefs als je fan bent.

NowPlaying

Ken je NowPlaying al? Deze app kan als alternatief voor Shazam dienen, maar dan eenvoudiger. Eind vorig jaar schreven we al een review van NowPlaying en de Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg heeft inmiddels al nieuwe functies toegevoegd. Naast algemene verbeteringen is er nu ook een app voor je Apple Watch. Deze kun je opstarten vanaf een complicatie op je beginscherm. NowPlaying herkent snel welke muziek er speelt en je kunt een nummer meteen toevoegen aan je Apple Music bibliotheek. Dit was ook een wens uit onze review.

Eerder werden andere interessante functies toegevoegd. Je kunt widgets op je beginscherm zetten waarbij het laatst herkende nummer wordt getoond. Dat was ook een wens uit onze review. Verbind je je iPad met een extern scherm (bijvoorbeeld via AirPlay), dan wordt het herkende nummer mooi getoond op je externe scherm. Informatie over het liedje blijft op je iPad staan.

Bekijk ook Review: creëer een scherm voor elke speaker met NowPlaying Heb je speakers in huis zonder scherm, dan herken je misschien wel situaties waarin je meer wil weten over de muziek die wordt afgespeeld of je weet de naam van het nummer helemaal niet (meer). Met NowPlaying moet die situatie worden voorkomen. In deze review lees je onze ervaringen met de app.

FloatingPlayer

We sluiten af met nog een muziek-app. Wil je altijd weten wat de titel van het huidige nummer is, dan is FloatingPlayer iets voor jou. Deze app werkt met Picture in Picture en kan op die manier altijd in een hoek van je scherm tonen wat er speelt. Je kunt zelf samenstellen wat je ziet. Wil je bijvoorbeeld de naam van het album niet zien, dan kun je dat uitschakelen. Het werkt met Apple Music en Spotify.