De leukste apps van week 33-2020 in App Gemist

iCulture App van de Week: TuneTrack Hou je van muziek en statistieken? Dan is TuneTrack echt iets voor jou. Deze app houdt van verschillende muziekdiensten je statistieken bij. Hoe vaak heb je een liedje geluisterd en hoeveel minuten duurde dat allemaal bij elkaar? TuneTrack laat het je zien. Je ziet hoe vaak je een nummer hebt geskipt en wanneer je het voor het laatst hebt afgespeeld. Je kunt een afspeellijst laten maken van je tophits. TuneTrack laat ook zien welke nummers op dit moment wereldwijd het meest populair zijn en hoeveel streams ze hebben. Je kunt de muziek ook direct afspelen. Deze informatie is afkomstig van Spotify, dus om de nummers te luisteren moet je wel een abonnement hierop hebben. Met TuneTrack Premium krijg je toegang tot extra designs van de app.

myatmo

Ja, myatmo moet zonder hoofdletter. Dit is een onofficiële app voor je Netatmo weerstation. Je kunt gedetailleerde grafieken van allerlei soorten data bekijken – ook op de Apple Watch. Je kunt de grafieken exporteren als CSV-bestand. In de app kun je tot 48 uur terugkijken. Voor ‘s avonds is de donkere modus in myatmo handig. Houd je ervan om de metingen nauwkeuriger bij te houden, dan is deze app iets voor jou.

Opener

Met Opener kun je links in specifieke apps laten openen. Dat is handig als een bepaalde app daar zelf geen ondersteuning voor biedt. Zo kun je bijvoorbeeld een route naar een locatie in Apple Maps opvragen met Google Maps. Heb je meerdere apps voor bijvoorbeeld Twitter, dan kun je zelf kiezen in welke app een tweet wordt geopend. Je kunt ook links in apps openen met een browser naar keuze. Die functie is binnenkort echter niet meer nodig, want iOS 14 laat je je standaard browser aanpassen.

BeterDichtbij

BeterDichtbij zorgt ervoor dat je altijd in contact kunt komen met je eigen arts of zorgverlener. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je iets bent vergeten te vragen bij je doktersbezoek of als je snel een vraag hebt die vertrouwelijk moet worden behandeld. Je kunt in een chat ook foto’s en pdf-bestanden sturen. De app kan ook van pas komen voor onderzoeksuitslagen, bijvoorbeeld door te videobellen. Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen biedt de app aan.

Clicker for Prime Video

Het opstarten en gebruiken van Amazon Prime Video wordt makkelijker met deze app. Clicker for Prime Video is een Mac-app met ondersteuning voor het Touch Bar op een MacBook Pro. Ook heeft de app ondersteuning voor picture in picture, zodat je even iets anders kan doen zonder je beeld te pauzeren. De app kan automatisch doorgaan met de laatst bekeken video. Er wordt ook goed onderscheid gemaakt tussen content die je kunt huren en gratis kijken.

Je kunt Clicker for Prime Video kopen op de website van de ontwikkelaar.