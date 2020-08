Nederlandse snelwegen zijn over het algemeen best overzichtelijk, maar op sommige plekken en in het buitenland kan het soms onduidelijk zijn welke baan je precies moet hebben. Navigatie-apps kunnen je daarbij helpen. In Waze, een populaire navigatie-app met een hechte community, is nu uitgebreide rijstrookbegeleiding beschikbaar.



Waze met rijstrookbegeleiding

Rijstrookbegeleiding, ook wel rijstrookaanduiding of rijbaanaanduiding genoemd, is een functie waarmee je altijd weet welke baan je moet hebben, bijvoorbeeld voor een afslag. Dit komt bijvoorbeeld van pas als een er na een afslag nog snel een afslag volgt, zodat je van tevoren al weet welke baan je moet hebben en niet teveel moet wisselen en daardoor mogelijk ander weggebruikers in de weg zit. Sinds april van dit jaar testte Waze de ondersteuning voor rijstrookbegeleiding, maar vanaf nu is het voor iedereen in Nederland beschikbaar. In België werd de functie eind juli al uitgerold.

Tijdens het navigeren zie je bovenaan precies welke baan je moet hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld beide rijstroken voor een afslag zijn, maar zoals gezegd adviseert de app soms ook een specifieke rijbaan in verband met de volgende rij-instructie. Google Maps, de andere navigatie-app van Google, had eerder al rijstrookbegeleiding.

Er is geen schakelaar om de functie in- of uit te zetten: het is per direct voor iedereen beschikbaar. Rij je liever met Apple Kaarten, dan verschijnt ook daar automatisch de rijstrookbegeleiding. Lees ook ons overzicht met navigatie-apps voor CarPlay, waarin we de verschillen tussen de apps op een rij gezet hebben.

