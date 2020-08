De leukste apps van week 34-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: OutRun Sporters opgelet! De OutRun-app is nu gratis en de code is open source geworden. Je hoeft in deze app geen account aan te maken en ook niet te betalen voor maandelijkse abonneekosten. De app richt zich op het analyseren van trainingsdata. Het is geschikt voor hardlopers, wandelaars en fietsers. Alles ziet er overzichtelijk uit. Nadat OutRun voor het eerst verscheen volgen de updates elkaar snel op, maar daarna gebeurde er niet veel meer. Ontwikkelaar Tim Fraedrich heeft het project nu echter weer opgepakt, met een nieuwe koers. De app is voortaan gratis te downloaden en de open source-code moet ervoor zorgen dat de app verder ontwikkeld kan worden. Ook goed om te weten: de app deelt geen data met externe partijen.

De Boetepot

Doe je aan een teamsport? Dan gebeurt het vast wel eens dat iemand z’n schoenen vergeet, zich vergeet af te melden voor een training of misschien wel tijdens de wedstrijd een forse overtreding begaat. Met De Boetepot kun je hier boetes voor opstellen. Je nodigt iedereen uit in de groep van de app en geeft aan elke overtreding een bedrag. Je kan met een druk op de knop een boete uitdelen en die via de app innen. Het doel van de app is dus om ervoor te zorgen dat iedereen in je team (of vriendengroep) zich beter gaat gedragen.

Longplay

Met Longplay kun je je muziekbibliotheek luisteren, waarbij de nadruk ligt op complete albums. Het is een van de vele alternatieven voor de standaard Muziek-app. Het vervangt Apple’s eigen app niet, maar biedt een nieuwe ervaring om specifieke albums te ontdekken. Bij het openen krijg je albumhoezen te zien. Het gaat daarbij alleen om complete albums, die van begin tot eind zou willen luisteren. De app haalt ze uit je Apple Music- of iTunes-bibliotheek, waarbij losse nummers worden genegeerd.

Ook kun je ervoor kiezen albums te luisteren die je al een tijdlang niet meer hebt gehoord. Deze optie heet Negligence. Kies je voor de optie Addiction, dan krijg je albums te horen waar je vaak naar luistert. Longplay doet niet veel meer dan het afspelen van het album, als je erop tikt. Extra functies zitten er niet in. De app kost drie euro eenmalig en werkt op iPhones met iOS 13.1 en nieuwer.

Codye

Codye is een app voor ontwikkelaars, die hun code op een overzichtelijke manier willen presenteren. Ook kun je je code delen op sociale media, zodat je bijvoorbeeld om hulp kunt vragen bij een programmeerprobleem. De app is gratis te downloaden en is universeel voor iPhone, iPad en Mac. De syntax is extra goed te zien en aan de layout is veel aandacht besteed, zodat het goed leesbaar is.

Er zitten meer dan 100 designs in Codye, maar je krijgt alleen toegang tot alle designs als je voor de €7,99 kostende Pro-versie kiest. Ook zonder te betalen heb je echter al genoeg keuze. Je kunt je codeknipsel als PNG, JPG of HTML opslaan, of als tekst in RTF-formaat bewaren.

HealthFit

HealthFit is geen nieuwe app, maar versie 6.6 is de moeite waard om eens wat uitvoeriger te bespreken. Deze app biedt allerlei diagrammen voor je gezondheidsdata, zoals actieve energie, rustenergie, rusthartslag, aantal stappen, zuurstofverzadiging, gewicht en lichaamsvet. Daarmee krijg je veel meer informatie dan de Gezondheid-app van Apple zelf geeft. HealthFit kan ook al zelfstandige workout-app gebruikt worden. Alle gegevens gaan dan naar HealthKit. Nieuw is ook dat er nu integratie is met Tredict, een professioneel platform voor duursporters en trainers. HealthFit begon ooit als kleine app, om workouts uit de Gezondheid-app van Apple te exporteren zodat je ze op andere platformen kunt gebruiken.

A Monster’s Expedition

A Monster’s Expedition is alleen beschikbaar voor mensen die Apple Arcade hebben. Dit puzzelavontuur speelt zich af in een open wereld en is erg ontspannend. De game is gemaakt door Draknek Limited, die eerder al A Good Snowman en Cosmic Express maakten. Door bomen om te duwen creëer je een pad, waarna je honderden eilanden kunt ontdekken. Je leert daarbij over de geschiedenis van de mensheid.

Zo kom je terecht in Human Englandland, waar je gaat graven in de geschiedenis. De game is simpel te bedienen via het touchscreen en biedt allerlei ontdekkingsmogelijkheden. Sommige eilanden zijn in de buurt, andere ver weg. Het zijn er honderden, dus er is genoeg te doen. A Monster’s Adventure is speelbaar op iPhone, iPad, Mac en Apple TV, maar je moet abonnee van Apple Arcade zijn.

One Line Coloring

Heb je geen Apple Arcade, dan kun je kiezen voor One Line Coloring, een game die gewoon via de App Store verkrijgbaar is. In deze kleurrijke puzzelgame ga je diorama’s vouwen. De game is gemaakt door ontwikkelaar Mythic Owl en is speelbaar op iPhone, iPad en iPod touch. Hierin vind je handgetekende modellen van allerlei objecten, waarbij je stippen gaat verbinden om ze tot leven te wekken.

De game is geïnspireerd op de bekende tekeningen waarbij je stippen moet verbinden, zodat er een afbeelding ontstaat. Bij One Line Coloring maak je echter een soort 3D-object. Sommige objecten zijn gemakkelijk te herkennen als alledaagse voorwerpen, andere zijn wat moeilijker. In elk level vind je verschillende objecten. Het doel is om de segmenten met kleur te vullen, zodat er een 3D-vorm ontstaat. Heb je een Windows-pc, Nintendo Switch of Android-toestel, dan kun je het ook daarop spelen. Met meer dan 100 modellen is het de prijs van een paar euro zeker wel waard.