De leukste apps van week 32-2020 in App Gemist

iCulture App van de Week: Eyeye Eén van de dingen die je maar weinig hoort is dat je ogen ook gezond moeten blijven. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, volgens de makers van Eyeye. Deze app laat je kortdurende oefeningen doen met je ogen. Om te meten wat je ogen doen gebruikt Eyeye de TrueDepth -camera van je iPhone . Alleen iPhones met Face ID gezichtsherkenning werken met de app. Je kunt dagelijks een herinnering krijgen om even je ogen te trainen. Het duurt maar een minuutje. De gratis oefening laat je 8 kanten op kijken, maar er zijn voor een klein prijsje nog extra oefeningen beschikbaar. Daarbij moet je bijvoorbeeld naar een rood puntje blijven staren en je telefoon steeds verder van je vandaan houden.

Tradfri Lux

De makers van Tradfri Lux beweren dat deze app de officiële IKEA Tradfri app overstijgt in functionaliteit. Je kunt, zoals de naam doet vermoeden, je Tradfri lampen bedienen, maar zonder de restricties van IKEA. Je kunt bijvoorbeeld alle kleuren kiezen uit een kleurenwiel in plaats van 20 voorgeselecteerde kleuren. Verder heb je de mogelijkheid om de batterijstatus van accessoires te checken, zoals je bewegingssensor of rolluiken. Het grote pluspunt van Tradfri Lux is dat veel bedieningen te vinden zijn op het hoofdmenu. Je hoeft dan dus niet te zoeken in de app.

Subway

Subway heeft een nieuwe app. Deze vervangt de oude Subcard app. Wel blijft het loyaliteitsprogramma bestaan, maar dit heet vanaf nu Subway Rewards. De nieuwe app heeft een nieuw ontwerp en de navigatie werkt intuïtiever. Je kunt eenvoudig bijhouden hoeveel punten je al hebt en met je persoonlijke QR-code wordt bij iedere aankoop je saldo aangevuld. Genoeg punten? Dan wissel je ze in voor bijvoorbeeld een broodje. De ondersteuning voor de Wallet-app is helaas komen te vervallen.

Calendar.AI

Maak je regelmatig afspraken met mensen van verschillende bedrijven, bijvoorbeeld als je je eigen bedrijf hebt? Dan is Calendar.AI misschien wel wat voor jou. De app verzamelt automatisch allerlei bedrijfsinformatie bij een afspraak. Je ziet bijvoorbeeld de sociale mediakanalen van de genodigden, waaronder LinkedIn. De app is ook een agenda met de mogelijkheid om afspraken te coderen op kleur. Zo weet je bijvoorbeeld snel of het een vergadering via Zoom of Skype is, of dat je er fysiek heen moet.

Home Configurator

Home Configurator is ideaal voor mensen met een oerwoud aan HomeKit-accessoires. Zeker als deze niet echt goed zijn ingedeeld. Home Configurator heeft een simpele weergave zonder te veel opties. Je kunt hiermee accessoires indelen in kamers en zones. Uiteraard kun je ook nieuwe kamers maken. Deze app is vooral handig als je veel handelingen achter elkaar wil doen, want de rest kan prima in Apple’s Woning-app. Je kunt tot slot ook de status van accessoires zien, zoals een lamp op 50%.