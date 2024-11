App Gemist augustus 2024: Pencilera, LEGO Play en meer

🇳🇱 Beste Nederlandse app van de maand: Halide

We hebben in deze rubriek al eens eerder geschreven over de nieuwe trend, om foto’s te maken zonder filters en optimalisaties. De Nederlandse app Halide speelt daar nu ook op in, met Process Zero. Met deze nieuwe functie kun je foto’s maken zonder enige AI of beeldverwerking, wat resulteert in een beeld dat dichter bij de rauwe werkelijkheid ligt. Oftewel: digitale fotografie van een decennium geleden.

Terwijl andere smartphones steeds meer bewerkingen en AI gebruiken om foto’s te verbeteren, kiest Halide ervoor om de gebruiker meer controle te geven. Je kunt foto’s zo natuurlijk mogelijk vastleggen. Process Zero levert een 12-megapixel RAW DNG-bestand op dat je later kunt bewerken, vergelijkbaar met het schieten op film. Hierdoor krijg je foto’s die misschien minder scherp zijn, maar wel natuurlijker ogen. De keuze is aan de jou om de foto verder te bewerken of deze te laten zoals hij is.

Study Snacks Study Snacks is een leuke app waarmee je iets nieuws kunt leren. Aan de hand van bolletjes met lettergrepen moet je een woord samenstellen, terwijl je ondertussen je woordenschat in een vreemde taal aanscherpt. Je kunt kiezen uit diverse talen en algemene kennis, zoals hoofdsteden en namen van dino’s. Op die manier kun je bijvoorbeeld de voetbaltermen in het Spaans of de belangrijkste groente- en fruittermen in het Italiaans leren. Lees ook onze review van Study Snacks, waarin we deze app aan de tand voelen! Bekijk ook Study Snacks: snel iets leren op je Apple Watch (of iPhone) Study Snacks is een app om iets nieuws te leren, of het nu om een taal gaat of om hoofdsteden van Aziatische landen. De app is bedoeld voor de iPhone, maar is ook op de Apple Watch erg goed te gebruiken als je even een verloren momentje hebt. Wij probeerden ‘m uit.

Neuecast Neuecast is een nieuwe podcast-app van Rishi Mody, die zich richt op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. De app biedt een minimalistische interface, maar bevat toch veel handige functies voor podcast-liefhebbers. Gebruikers kunnen eenvoudig podcasts zoeken, abonneren en beheren via Apple’s podcastcatalogus. De app biedt ook geavanceerde opties zoals het aanpassen van de afspeelsnelheid en het instellen van een slaaptimer. Nieuwe functies zoals iCloud-synchronisatie en een iPad-versie zijn gepland voor toekomstige updates. Met optioneel premium-abonnement, dat €9,99 per jaar kost, krijg je extra personalisatie-opties en kun je afleveringen beheren.

Shareshot Shareshot is een iOS-app die het delen van schermafbeeldingen van je iPhone of iPad vereenvoudigt door frames toe te voegen. Dit wil zeggen dat de screenshot in een afbeelding van een iPhone of iPad gemonteerd wordt, iets wat standaard in iOS ontbreekt. De app is intuïtief en biedt verschillende opties voor het bewerken van screenshots, zoals het toevoegen van achtergronden, aanpassen van frames en schaduwen. Hoewel versie 1.0 slechts één screenshot tegelijk kan framen en geen schermopnames ondersteunt, is het toch een goed begin. De app is gratis te proberen. Voor het verwijderen van het watermerk is echter een abonnement nodig van €1,99 per maand of €17,99 per jaar.

NotchNook NotchNook is een app die de notch van de MacBook omtovert in een dynamische, interactieve zone, vergelijkbaar met het Dynamic Island op de iPhone. De app biedt functies zoals een interactieve muziekspeler, sneltoetsen voor Shortcuts en een handige kalenderweergave. Daarnaast heeft NotchNook een ‘Tray’ waar je tijdelijk bestanden kunt opslaan en snel kunt delen via AirDrop. Hoewel de app nog enkele beperkingen heeft, zoals weinig functies voor de Tray, is het een stijlvol en goed ontworpen hulpmiddel. NotchNook is twee dagen gratis te proberen, daarna kost het $3 per maand of $25 eenmalig.



Downloaden kan via de website van de ontwikkelaar

Menupedia Menupedia is een handige app voor je Mac waarmee je direct vanuit de menubalk Wikipedia kunt doorzoeken. Door op het kleine W-icoon in de menubalk te klikken, krijg je direct toegang tot de volledige Wikipedia-website in een handig pop-up venster. Je kunt Menupedia aanpassen door bijvoorbeeld het opstarten bij inloggen te activeren of het icoon te vergroten. De app biedt ook opties zoals het wijzigen van de tekstgrootte, het inschakelen van een donkere modus, en het veranderen van de Wikipedia-taal. Bovendien kun je willekeurige artikelen lezen en je laatst gelezen artikel gemakkelijk terugvinden. Menupedia is te downloaden via de website van de maker

BlackMagic Camera (nu op iPad) De Blackmagic Camera-app, ontwikkeld door het bedrijf achter DaVinci Resolve, is geüpdatet naar versie 2.0 en is nu ook geoptimaliseerd voor de iPad. De app biedt professionele handmatige camerabediening op iPhones, zoals sluitertijd, ISO en witbalans. Nieuw in deze update is verder nog de mogelijkheid om meerdere telefoons op afstand te bedienen, HD-opnamen tot 100fps op de iPhone 15 Pro, en een ‘Select All’-optie voor het beheren van clips. De app, die gratis beschikbaar is, werkt naadloos samen met DaVinci Resolve en Blackmagic Cloud voor geavanceerde videobewerking en synchronisatie. Je kunt de app gratis proberen.

Quick Journal Quick Journal is, zoals de naam al aangeeft, een eenvoudige en intuïtieve iPhone-app om dagelijkse ervaringen en gedachten vast te leggen. De app heeft een duidelijke, goed gestructureerde interface zonder overbodige functies. Gebruikers kunnen het ontwerp aanpassen, inclusief thema's, lettertypen en het app-symbool.

Quick Journal maakt het gemakkelijk om notities te kopiëren, delen of als concept op te slaan. Widgets op het startscherm helpen bij het beheren van notities. De app is gratis beschikbaar in de App Store, en toekomstige updates zullen een Mac-versie en iCloud-synchronisatie toevoegen. Het is een gebruiksvriendelijke alternatief voor Apple's Notities-app.

BTR AMP De BTR AMP-app is een muziekspeler voor iOS-gebruikers die hun eigen muziekbibliotheek beheren en offline willen afspelen. Met de nieuwste versie 18 is de app nu ook gratis te gebruiken, althans wat de basisfuncties betreft. Voor de Pro-functies zoals uitgebreide personalisatie en slimme afspeellijsten, moet nog wel betaald worden. De app ondersteunt diverse audioformaten en biedt ook CarPlay-ondersteuning. Je kunt kiezen uit een eenmalige aankoop of een abonnement, waarbij de prijzen variëren van €3,99 per maand tot €69,99 voor een levenslange licentie.