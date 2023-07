Het nieuwe Mijn Netflix-tabblad (My Netflix) biedt een overzicht van wat je leuk vindt, je kijklijst en meer. Dit nieuwe onderdeel in de app moet je helpen om te bepalen wat je nieuwe film- of serieverslaving wordt.

Als je Netflix hebt uitgespeeld en je alles wel gezien denkt te hebben, wil het nieuwe Mijn Netflix-tabblad jou helpen om je nieuwe favoriete film of serie te ontdekken. De nieuwe knop rechtsonder in het hoofdmenu van de Netflix-app op iPhone en iPad brengt allerlei onderdelen samen, waaronder de trailers die je gekeken hebt en nog veel meer. Ook de downloads zijn naar dit onderdeel verplaatst.



Mijn Netflix-tabblad

Op het Mijn Netflix-tabblad vind je alles wat op jouw profiel is afgestemd. Je kunt hier ook van profiel wisselen, maar ook je meldingen bekijken, vind je het overzicht van alle films en series die je gedownload hebt en de films en series die je goed vindt. Dit is gebaseerd op de beoordelingen die je aan de films en series in Netflix gegeven hebt, via de knop met het duimpje. Bovendien vind je hier een koppeling naar je kijklijst, zodat je makkelijk kan zien wat je nog allemaal zou willen zien.

Nuttiger is misschien wel het overzicht met trailers die je bekeken hebt. De Netflix-app houdt bij van welke films en series je een preview gezien hebt en vat dit voor je samen in dit overzicht. Da tis vooral handig als een bepaalde film je wel naar aanleiding van de trailer interessant leek, maar je hem vervolgens was vergeten om aan de kijklijst toe te voegen. Hou er wel rekening mee dat het alleen gaat om trailers die je in de Netflix-app zelf gezien hebt en dus niet via andere platformen zoals YouTube.

Tot slot verzamelt de Mijn Netflix-pagina ook nog je herinneringen en zie je wat je onlangs bekeken hebt. Al met al moet dit onderdeel je helpen om je nieuwe favorieten te vinden. Netflix zegt dat hoe meer je liket en opslaat in je kijklijst, hoe beter dit onderdeel wordt. Tegelijkertijd zal dit Netflix helpen om beter inzicht te krijgen in wat gebruikers leuk vinden, want hoe meer data hoe beter. Het tabblad vind je op dit moment alleen nog op iOS en dus niet in de apps op de televisie.