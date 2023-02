The Pokémon Company heeft een aantal nieuwe games aangekondigd, waaronder Pokémon Sleep. In deze game wordt je slaapgedrag gebruikt om invloed uit te oefenen op het spel. Ook komt er een nieuwe vechtgame voor iOS genaamd Pokémon Masters.

Update 27 februari 2023: The Pokémon Company heeft aangekondigd dat de nieuwe game Pokémon Sleep er nu écht aan zit te komen. De game werd al in 2019 aangekondigd tijdens een persbijeenkomst (zie hieronder) en komt nog dit jaar beschikbaar voor iOS en Android. Tijdens een livestream werden er vandaag een paar trailers getoond, waaruit blijkt hoe het gaat werken. De game is in feite een slaaptracker. Door te slapen train je de Pokémon. Je slaapfasen worden in drie typen verdeeld: dozing, snoozing en slumbering, waarbij elk type weer andere karakters aantrekt.



In onderstaande video’s zie je hoe het werkt:





Bij de game hoort ook een optioneel accessoire, genaamd Pokémon Go Plus Plus. Deze is niet noodzakelijk om Pokémon Sleep te kunnen gebruiken:

Hieronder lees je ons oorspronkelijke artikel van 29 mei 2019.

Afgelopen nacht werd in Japan de Pokémon 2019 Press Conference gehouden. Daar onthulde de president van The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara onder andere de game Pokémon Sleep. Met de game hoopt het bedrijf hetzelfde te bereiken als met Pokémon Go: een gezonde activiteit gebruiken voor entertainment. Waar in Pokémon Go het wandelen in de buitenlucht centraal stond, draait het in Pokémon Sleep om het meten van je slaapgedrag.

Pokémon Sleep: slapen om Pokémon te trainen

Heel veel details kon het bedrijf nog niet geven over de gameplay van Pokémon Sleep. Het enige wat nu bekend is, is dat je slaapgedrag gemeten wordt en dat dit van invloed is op de gameplay van het spel. Daar hoort wel een nieuw apparaatje bij, genaamd de Pokémon GO Plus+ (dubbel plus, dus). Overdag kun je deze gebruiken als gewone Pokémon GO Plus voor bij het spelen van Pokémon Go, maar ’s avonds leg je deze naast je kussen. Het apparaatje meet wanneer je slaapt en hoe laat je wakker wordt. Via Bluetooth wordt deze informatie vervolgens gedeeld met je iPhone.

Pokémon Sleep komt ergens in 2020 uit, dus je zult nog vele nachtjes moeten slapen voordat je met het spel aan de slag kan.

Pokémon Masters en Pokémon Home

Er zijn nog twee titels aangekondigd die naar mobiele platformen komen. De meest interessante game is Pokémon Masters. Deze game wordt gemaakt in samenwerking met DeNa, het bedrijf achter onder andere Super Mario Run. In Pokémon Masters neem je het in gevechten op tegen bekende trainers uit alle eerdere RPG-games. Denk aan alle bekende gymleiders die je in de loop der jaren verslagen hebt, maar ook bekende personage als Red en Blue uit de eerste Pokémon-games. Naar verwachting komt dit spel in het najaar beschikbaar.

Tot slot is er nog de app Pokémon Home. Dit is een clouddienst die alle games van verschillende platformen en apparaten met elkaar verbindt. Hierdoor is het makkelijker om Pokémon uit te wisselen van de ene game naar de andere. Het werkt bijvoorbeeld met Pokémon Bank van de Nintendo 3DS, een online opslagdienst waar je Pokémon kon bewaren. Dankzij Pokémon Home kun je deze overzetten naar Pokémon Go en de toekomstige Nintendo Switch-games Pokémon Sword en Shield. Pokémon Home verschijnt ergens begin 2020.