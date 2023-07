Dit zijn de leukste Nederlandse apps van juli 2023

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



Eerder deze maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via redactie@iculture.nl of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: Opgelucht Als je in een situatie van grensoverschrijdend gedrag terecht komt, kan het soms lastig zijn om dit bij de juiste persoon te melden. Het is dan fijn dat je eerst terecht kan bij een extern vertrouwenspersoon. De Opgelucht-app helpt je daarbij. Het brengt je via chat in contact met een vertrouwenspersoon als je een lastige kwestie over school, je werk of andere organisatie wil bespreken. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij het initiatief van de Opgelucht-app. Het is dus niet zo dat iedereen zomaar de app kan gebruiken, want de organisatie moet er wel bij aangesloten zijn. De app en het idee is eerder gepresenteerd op het congres van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

NOS

De NOS-app heeft onlangs een grote update gekregen. Versie 7.0 heeft een nieuw Persoonlijk-tabblad. Daar vind je niet alleen je bewaarde artikelen terug, maar ook je persoonlijke nieuwsoverzicht, bekijk je het nieuws uit jouw regio en pas je de instellingen voor meldingen aan. Het persoonlijke nieuwsoverzicht is gebaseerd op het leesgedrag van een grote groep mensen en gebruikt daarvoor geen persoonlijke gegevens. Wel houdt de app bij welk nieuws je interessant vindt, maar dit wordt verder niet buiten de app gedeeld.

Pawrent

Heb je een hond? Dan is deze app voor jou. Pawrent is een nieuwe Nederlandse app waarmee je alles over je hond kan bijhouden. Je kunt er het persoonlijke schema van je hond mee bijhouden, noteren welke commando’s hij allemaal al begrijpt en andere gezondheidsgegevens over je hond bewaren. Ook metingen zoals gewicht en lengte kun je in de app vastleggen. Alles over de gezondheid van je hond leg je dus vast met Pawrent. De app ziet er ook nog eens mooi uit.

Jrni

Jrni is een soort dagboekapp waarmee je leuke gebeurtenissen uit het verleden kan oprakelen. Het is dus niet per se een dagboekapp waarmee je je gebeurtenissen van de afgelopen dag in kunt opslaan, maar meer bedoeld om herinneringen op te halen. Denk aan een gedenkwaardig dineetje me een speciaal iemand dat je ooit had of herleef de leuke momenten uit je jeugd. De app moedigt je aan dergelijke herinneringen vast te leggen en erover na te denken, zodat je ze op die manier opnieuw kunt beleven. Het is een rustgevende app met mooie animaties die passen bij het moment dat je vast moet leggen. Je kunt zelf aangeven wanneer je herinneringen krijgt om je leuke momenten vast te leggen.

Baby Time Pro

Als jij of je partner op het punt staat om te bevallen, komt altijd het moment dat je weeën moet gaan timen. Zo weet je wanneer je de verloskundige moet inschakelen. Je kunt de duur van de weeën timen met een gewone stopwatch, maar er zijn ook allerlei gespecialiseerde apps voor. Maar die zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk. Baby Time Pro is een nieuwe Nederlandse app die er mooi uit ziet, ondersteuning heeft voor de donkere modus (handig in de nacht) en zelfs werkt met Live Activiteiten. De duur van de wee verschijnt daardoor automatisch op je toegangsscherm. De app houdt ook bij hoeveel weeën je het afgelopen uur had en wat de gemiddelde duur is. De app is vrij van advertenties en gebruikt geen persoonlijke gegevens.

Plus

Shop je vaak bij de Plus? Dan kan je in de Plus-app nu de Proeftuin-functie gebruiken. Binnen de Proeftuin vind je allerlei experimentele functies voor de Plus-app, voordat ze uitgerold worden naar alle gebruikers. Het is dus een soort plek waar de Plus kan experimenteren met nieuwe mogelijkheden. En aan de hand van feedback kunnen de functies nog verder verbeterd worden. De Albert Heijn-app heeft ook iets soortgelijks onder de noemer Bètahoekje. Een voorbeeld van een nieuwe functie in de Proeftuin is het markeren van recepten als favoriet.

moopmoop

De moopmoop-app bestaat al eventjes, maar sinds kort is de app weer springlevend. De app helpt je adviseren wanneer je het beste kunt vertrekken naar je volgende afspraak. Je ziet het weerbericht op je locatie en de app adviseert wanneer je het beste kunt gaan en ook op welke manier (bijvoorbeeld met het ov of toch met de fiets). De app toont zelfs alle deelfietsen en scooters in heel Nederland en heeft ook alle haltes en stations met vertrektijden van het openbaar vervoer.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!