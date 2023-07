Het is 45 jaar geleden dat de originele Space Invaders-game van Tomohiro Nishikado werd geïntroduceerd. Nu hebben Taito en Google samengewerkt om de game op te tillen naar een niveau waarmee je in 2023 voor de dag kunt komen: met Augmented Reality!

Space Invaders op de iPhone

Er was in 2009 al eens een Space Invaders-game voor de iPhone, maar daarbij had Taito geprobeerd om het origineel uit 1978 zoveel mogelijk trouw te blijven. De game wakkerde vooral nostalgische gevoelens aan, maar maakte weinig indruk. Rond die tijd waren er al Space Invaders-klonen zoals Alien Swarm, Space Out en Monsties met een veel spectaculairder uiterlijk. Space Invaders dateert dan ook uit een tijd dat er heel andere eisen werden gesteld aan computergames. Gelukkig heeft Taito het bij de 2023-versie van de game heel anders aangepakt.



Space Invaders: World Defense werd afgelopen mei tijdens Google I/O aangekondigd als een ‘immersive’ AR-game, waarbij je eigen woonplaats een virtueel speelveld wordt. In de video verschijnen een handjevol ruimtewezens in de lucht, waarna je erop moet schieten. Taito heeft gebruik gemaakt van Google-tools zoals ARCore en het nieuw aangekondigde Geospatial Creator om de AR Space Invaders rond te laten vliegen op locaties in de werkelijke wereld. Maar dat betekent niet dat je verplicht bent op Android te spelen: er is ook een iPhone -versie van de game, die je hieronder kunt downloaden.

Het afschieten van aliens in je eigen omgeving klinkt als een potentieel succesnummer. De vraag is alleen of deze Space Invaders-game weer een nieuwe boost kan geven aan het genre van AR-games. Het zal lastig worden om het succes van Pokémon Go te evenaren en latere releases van Niantic zoals Harry Potter en Transformers waren een stuk minder succesvol. De afgelopen tijd zijn ook een aantal AR-games afgeblazen uit angst voor een mislukking, zoals games rondom The Witcher en Minecraft (van Microsoft).