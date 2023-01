De leukste apps van januari 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



🇳🇱 Nederlandse apps van de maand december

Gola

Eerder deze maand besproken op iCulture:

Gola is een nieuwe Nederlandse app, gemaakt door Hidde van der Ploeg. Deze app zou eerst Hazi gaan heten, maar toen de ontwikkelaar erachter kwam dat Gola ‘groei’ betekent in het Sepedi (een van de elf officiële landstalen van Zuid-Afrika), leek dat een betere match. Ook deze app is ontstaan uit een persoonlijke behoefte. Gola is een simpele app om je doelen te bereiken en op te schrijven, zodat je oog kunt houden op je voortgang. Kies uit vijf verschillende doelen, zoals een droomvakantie, een gezondheids- of sportdoel, het leren van een nieuwe vaardigheid of iets anders. Je kunt de app aanpassen aan zes verschillende thema’s en je krijgt herinneringen om te controleren of je je nog wel aan je doelstellingen houdt. Ook zijn er widgets die willekeurig je doelen tonen. Er is ook een Siri Shortcuts-functie.

Meer apps van de maand december

iCulture App van de Maand: Ivory Er zijn de afgelopen weken heel wat Mastodon-apps uitgebracht, maar naar eentje werd bijzonder fanatiek uitgekeken: Ivory. Deze app is gemaakt door Tapbots, die we al jarenlang kennen van Tweetbot. Sinds Twitter geen apps van derden meer toestaat , heeft Tapbots alle aandacht gestopt in het ontwikkelen van een nieuwe app, die het overstappers zo makkelijk mogelijk moet maken. En dat is gelukt: deze app klopt op alle punten, al is hij nog niet helmaal af. De makers hebben een roadmap gepubliceerd, omdat er de komende weken nog veel meer functies bij komen. Je kunt Ivory gratis downloaden, maar wil je er gebruik van maken dan zul je voor €1,99 per maand voor moeten betalen. Je bent goedkoper uit als je meteen een jaarabonnement neemt van €17,99. Wil je de makers extra steunen, dan kun je ook Ivory Premier van €29,99 per jaar afsluiten, maar daarmee krijg je alleen een goed gevoel en geen extra functies. Bekijk ook Tapbots brengt Mastodon-app Ivory uit Tweetbot heeft een opvolger! Maar je zult wel moeten wisselen naar een ander sociaal netwerk, want Ivory van Tapbots is bedoeld voor Mastodon.

Bandbreite voor iPad

De Bandbreite-app voor het beheren van je Apple Watch-bandjes is nu ook op de iPad te gebruiken. Deze app bestaat alweer een behoorlijke tijd en heeft ondertussen 17 updates gehad, met steeds weer nieuwe functies. Zo kun je nu de informatie over een bandje met andere delen, op een mooi ontworpen kaart. Ook handig is dat je van elk bandje gedetailleerde info kunt opvragen. Zie je iemand met een leuk bandje lopen, dan kun je op basis van kleur en type snel achterhalen wat de releasedatum, het modelnummer en de originele prijs is.

Nieuw is dat er nu ook exclusieve bandjes in de catalogus zitten, die nooit officieel zijn uitgebracht. Het gaat bijvoorbeeld om de Close Your Rings-bandjes die alleen aan medewerkers zijn verstrekt. De app is volledig gratis en wordt gemaakt door een enthousiaste groep verzamelaars van Apple Watch-bandjes.

Lyd

Lyd is een Apple Watch-app waarmee je je Sonos-speakers kunt aansturen. De app bestaat al vier jaar en vervult een functie die Sonos zelf niet aanbiedt. Versie 2.4.5 is opnieuw een aanrader, omdat de groep speakers die op dat moment actief is meteen bij het starten van de app in beeld komt. Ook lost de update een paar problemen op met het gebruik van de Apple Watch Series 1, die nog op watchOS 6 draait. Je kunt met Lyd je Sonos-speakers groepsgewijs beheren en losse luidspreker toevoegen en verwijderen. Ook kun je per stuk de geluidssterkte aanpassen, radiozenders starten en nog veel meer. Je hebt ook snelle toegang tot de nachtmodus en de spraakversterking voor films en series. Je betaalt eenmalig een klein bedrag voor de app en krijgt regelmatig updates. Wie enthousiast is over de app kan een fooi betalen.

Morfic

Onlangs toegevoegd aan onze lijst met de beste wallpaper-apps voor iPhone: Morfic. Bedoeld voor mensen die graag een persoonlijke wallpaper willen in plaats van een ’typische’ foto. Deze app laat je van alles aanpassen aan de wallpapers die ze je voorschotelen. Is de kleur van dat ene detail in de hoek niet mooi? Dan pas je het gewoon aan. Neem er even de tijd voor als je het perfecte plaatje wil maken, want je kunt bijna alle details aanpassen. Zo maak je je beginscherm écht van jou.

Near Message

Wat doe jij als je met iemand in de buurt wilt chatten, maar je hebt geen internetverbinding. Bijvoorbeeld als je in een vliegtuig zit of in een vakantiehuisje in de wildernis. Normaal moet je dan een tekst, screenshot of plaatje maken en via AirDrop versturen, maar dat hoeft niet meer als je deze app installeert. Hiermee kun je chatten als er geen wifi of mobiel netwerk is. Zodra je de app opent zoekt deze naar andere Near Message-gebruikers in de buurt. Je kunt ook foto’s en documenten sturen.

Near Message werkt zonder gebruikersaccounts of centrale servers. Je hebt ook geen online verbinding nodig (uiteraard). Alles werkt lokaal en stabiel. Wel is een nadeel dat de deelnemers de Near Message-app geopend moeten hebben om te kunnen kletsen. Dat lukt op de Mac wel, maar op de iPhone is het een stuk lastiger.

OpenCore

OpenCore is een tool waarmee je macOS Ventura kunt draaien op niet-ondersteunde Macs. Het is geschikt voor meerdere modellen die terug gaan tot maar liefst 2007. Eerder was de tool beschikbaar als betasoftware, maar met de komst van OpenCore 6.0 is het nu voor iedereen te downloaden. OpenCore Legacy Patcher (OCLP) maakte het al mogelijk om macOS Big Sur en Monterey op je oudere Mac te gebruiken, ook als dit niet ondersteund wordt door Apple. Sinds de release van Ventura zijn ontwikkelaars aan de slag gegaan om ook dit werkend te krijgen. Dat was niet eenvoudig, omdat Apple veel oude drivers voor Intel CPU’s heeft weggehaald, maar het is gelukt.

Deze Macs zijn geschikt voor macOS Ventura dankzij OpenCore:

Heb je een nieuwere Mac dan in dit lijstje staat? Dan is de kans groot dat je gewoon Ventura kunt installeren, zonder workaround.

Meer info over de OpenCore-tool is te vinden op GitHub.

HiDock

Met deze Mac-app kun je verschillende instellingen van je Mac-dock koppelen aan verschillende display-instellingen. Je kunt het Dock van de Mac op verschillende manieren aanpassen, bijvoorbeeld qua grootte en of de iconen steeds zichtbaar zijn. Deze instellingen zijn echter altijd gelijk, ongeacht of je op je MacBook-scherm kijkt of op een extern scherm. Met HiDock van ontwikkelaar Rafa Conde krijg je meer mogelijkheden.

De gratis app geeft je de mogelijkheid om verschillende Dock-instellingen te kiezen en die te koppelen met verschillende schermconfiguraties. Zodra je je externe scherm loskoppelt ga je naar een andere indeling van je Dock. De app draait op de achtergrond en is eventueel toe te voegen aan je Mac-menubalk. Rafa maakte de app omdat hij zelf behoefte had aan een dergelijke functie. Een paar weken geleden bracht hij ook al Hand Mirror uit, een andere handige app.

HiDock is gratis te downloaden van de website van de ontwikkelaar.

Keka

Keka is een app, ontstaan uit een open source-project dat al bijna 10 jaar bestaat. Deze app kan bestanden inpakken en uitpakken op de Mac en is nu ook op de iPhone te vinden, dankzij ontwikkelaar Jorge Garcia Armero. Je betaalt eenmalig 5 euro voor gebruik op alle ondersteunde platformen. Met Keka kun je bijvoorbeeld een archief voorzien van een wachtwoord opslaan. Daarnaast kan de app omgaan met allerlei minder gangbare archief-formaten. Keka comprimeert 7Z, ZIP, TAR, ZSTD, GZIP en BZIP2 en kan onder andere de volgende formaten uitpakken: 7Z, ZIP, RAR, TAR, GZIP, IPA en XIP. De app toont de inhoud van archief-bestanden en kan alleen de onderdelen die je nodig hebt eruit halen. Handig als je dit regelmatig nodig hebt!