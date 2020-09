Magic Trackpad 2

Apple maakt eigen trackpads voor het bedienen van je Mac. Zoals de naam al aangeeft gaat het bij de Magic Trackpad 2 om de tweede generatie. Op deze pagina bespreken we de eigenschappen van de trackpad en vertellen we waarom een trackpad soms handiger kan zijn dan een muis.

Magic Trackpad 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Magic Trackpad:

Aangekondigd in 2015

Verkrijgbaar in zilver/wit of spacegrijs

Dezelfde functies die je ook op het MacBook-trackpad vindt

Oplaadbaar met Lightning-kabel

Verkrijgbaar bij Apple voor 149 euro

Magic Trackpad 2 kopen en prijzen

De Magic Trackpad 2 heeft een adviesprijs van €149. Dit geldt voor beide kleuren. Bij andere winkels kun je het accessoire vaak net iets goedkoper vinden.

Magic Trackpad 2 Zilver: 149 euro

Magic Trackpad 2 Spacegrijs: 149 euro

Verbeteringen Magic Trackpad 2

De Magic Trackpad 2 werd in 2015 aangekondigd in de kleur zilver/wit. Later volgde er ook een spacegrijze variant.

Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om de tweede generatie van de Magic Trackpad. Deze is op meerdere punten verbeterd ten opzichte van het eerdere model:

Het oppervlak is maar liefst 29 procent groter dan de voorganger.

Er zit Force Touch in, waardoor je allerlei extra functies tot je beschikking hebt.

De behuizing is compacter, omdat dit model werkt met een ingebouwde oplaadbare batterij. Er is geen batterijcompartiment meer.

Opladen doe je via de Lightning-aansluiting op de achterkant.

Je kunt nu kiezen uit twee kleuren: wit/zilver en donkergrijs.

Je hebt Bluetooth 4.0 nodig om de trackpad aan je Mac te koppelen.

De eerste generatie Magic Trackpad is nergens meer verkrijgbaar, maar zoals je ziet ben je bij de tweede generatie op veel punten beter af.



Bij de originele Magic Trackpad moest je met een schroevendraaier of muntje het batterijcompartiment open maken om regelmatig de AA-batterijen te vervangen. Foto: iFixit

Design van de Magic Trackpad 2

De Magic Trackpad heeft bij de tweede generatie een veel beter design gekregen. De trackpad is platter geworden en loopt minder schuin dan zijn voorganger. Hierdoor is het prettiger om je hand erop te leggen en stop je ‘m gemakkelijker weg in je tas. Het oppervlak is een stuk groter geworden en is niet van grijs aluminium, maar van wit matglas.

Magic Trackpad 2 bediening

De bediening van de Magic Trackpad 2 is radicaal veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Druk je harder op het trackpad, dan krijg je extra functies tot je beschikking dankzij Force Touch. Je krijgt ook voelbare feedback. Het bijzondere is dat het oppervlak niet fysiek in te drukken is. Het klikeffect is digitaal en dat kost je minder energie. Als de batterij van de trackpad leeg is, zul je ook geen klikeffect voelen. Je drukt dus het trackpad niet echt in, maar de software geeft de indruk alsof je ergens op drukt.

Opladen en aansluiten van de Magic Trackpad 2

Het opladen van de Magic Trackpad 2 is heel gemakkelijk: aan de achterkant zit een Lighting-aansluiting die je kunt gebruiken om de trackpad te koppelen met je Mac. Je hoeft dus geen handmatige Bluetooth-koppeling te doen, want de trackpad wordt al verbonden als je ‘m aansluit met de kabel.

Dit model heeft geen verwisselbare AA-batterijen meer. In plaats daarvan heeft Apple een accu ingebouwd, wat veel praktischer is. Je kunt dan de trackpad tijdens het opladen blijven gebruiken.

Magic Trackpad 2 of Magic Mouse?

Je kunt je Mac of iPad bedienen met een trackpad of muis. Welke van de twee kies jij? Hieronder zetten we de afwegingen op een rijtje.

Het belangrijkste verschil tussen trackpad en muis is natuurlijk de vormgeving. Bij de muis ligt je hand op een gebogen oppervlak, terwijl je bij de trackpad je vinger over een plat oppervlak veegt. De hoeveelheid ruimte die je op je bureau hebt kan daarom bepalend zijn. Heb je weinig ruimte om je hand te bewegen, dan is een trackpad de beste optie. Voor een muis heb je ruimte nodig ter grootte van zo’n 15 x 20 centimeter. Met een trackpad kun je op 10 x 15 centimeter nog prettig werken.

Krijg je snel kramp in je vingers als je een muis vasthoudt? Dan is een trackpad vaak een betere optie. Hier zijn nog meer overwegingen.

Magic Trackpad 2:

+ Groter oppervlak

+ Plat design

+ Force Touch-functies

+ Multi-touch functies

+ Langere batterijduur (2 maanden vs. 1 maand)

– Duurder

Magic Mouse 2

+ Multi-touch oppervlak

+ Lichter van gewicht

– Spacegrijze versie is duurder

– Niet zo ergonomisch

– Oplaadpoort zit aan onderkant

– Kan niet gebruikt worden tijdens het opladen



#1 Ergonomie: trackpad is beter

Omdat Apple’s muis niet ergonomisch naar je hand gevormd is, kun je vaak beter kiezen voor een speciale computermuis zoals de Logitech Master 3 voor Mac. Moet je langere tijd achter elkaar werken, dan kan een trackpad vaak comfortabeler zijn, omdat je meer mogelijkheden hebt om je houding te wijzigen.

#2 Bediening: meer mogelijkheden op de trackpad

Beide apparaten werken met dezelfde vingerbewegingen (multi-touch), zoals het vegen om naar de volgende pagina te gaan of het scrollen met één vinger. Ook dubbeltikken werkt probleemloos. Maar op de Magic Trackpad 2 heb je veel meer mogelijkheden zoals pinch to zoom en het roteren van afbeeldingen. Ook is de Magic Trackpad 2 voorzien van Force Touch: door de drukken voel je een tweede klik, waarna je extra functies tot je beschikking hebt.

#3 Makkelijk meenemen: beide zijn goed

Beide accessoires zijn makkelijk mee te nemen: de Magic Trackpad 2 is zo plat, dat hij makkelijk tussen een stapel papieren in je tas past, terwijl de bolronde muis ook altijd wel in je tas of in je broekzak weg te stoppen is. De trackpad is wel een stuk zwaarder.

#4 Opladen: trackpad is beter

Er is al veel gelachen om de Magic Mouse 2, die op z’n rug moet liggen om te worden opgeladen. Dat betekent dat je tijdens het laden niet kunt doorwerken. Het opladen duurt gelukkig niet zo lang (ca. 15 minuten), maar het is wel een frustratiefactor. Bij de Magic Trackpad 2 kun je gewoon blijven doorwerken, omdat de aansluiting voor de Lightning-kabel niet aan de onderkant, maar aan de achterkant zit.

#5 Prijs: de muis wint

Qua prijs is de Magic Mouse het goedkoopst. Je krijgt ‘m gratis bij een nieuwe Mac terwijl je voor de trackpad vaak moet bijbetalen. Bij de Magic Mouse moet je voor de spacegrijze versie extra bijbetalen, bij de trackpad niet.

Conclusie: Magic Trackpad 2 scoort op meer punten

Moet je kiezen tussen een trackpad of muis, dan zie je dat de trackpad meer voordelen heeft, maar ook een stuk duurder is. Het hangt vooral van je persoonlijke situatie af wat de beste oplossing is. Beide zijn ideaal voor gebruik in combinatie met je Mac of iPad, omdat ze bepaalde vingerbewegingen ondersteunen die je op andere muizen en trackpads niet vindt.

Magic Trackpad 2 review

We hebben een review over de Magic Trackpad 2 geschreven, toen dit accessoire in 2015 voor het eerst verscheen. Hier lees je onze conclusie: