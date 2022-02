Doe je via TestFlight mee met het testen van een beta-app, dan kun je op elk moment stoppen met testen. In dit artikel leggen we uit hoe je je afmeldt voor een betatest.

Er zijn heel wat ontwikkelaars die eerst een betaversie uitbrengen als ze een nieuwe app hebben gemaakt of een grote app-update hebben gepland. Je kunt hieraan meedoen en zult dan regelmatig nieuwe updates krijgen, die je via de TestFlight-app kunt installeren. Wil je stoppen met beta apps, dan kun je op meerdere manieren ervoor zorgen dat je geen updates meer krijgt.

Stoppen met beta-apps in TestFlight

Vrijwel alle ontwikkelaars gebruiken TestFlight voor het uitvoeren van de betatest. Deze dienst is eigendom van Apple en werkt als een soort App Store. Nadat een ontwikkelaar je heeft uitgenodigd voor het meedoen aan een betatest, zul je de app zien verschijnen in de lijst. Daarna kun je op de installatieknop drukken om de app te installeren. Zodra er een update van de beta-app is installeer je die ook, door op de knop Update te drukken. Het updaten gebeurt ook automatisch.

Bij elke app zie je ook een rood linkje Stop test. Hiermee kun je aangeven dat je niet langer mee wilt doen aan de betatest. De ontwikkelaar krijgt dan ook een seintje dat je bent gestopt met testen. Hij of zij heeft een maximaal aantal plekken om mensen mee te laten doen aan de test en kan jouw vrijgekomen plek dan weer beschikbaar stellen aan iemand anders. Het is daarom wel zo netjes om je even af te melden als je niet meer wilt meedoen aan de betatest.

Automatisch stoppen met beta-apps

Er zijn nog andere manieren waarop een betatest van een app kan eindigen. Alle apps in TestFlight hebben een beperkte geldigheidsduur, meestal van 90 dagen. Daarna vervalt de testversie, tenzij er sindsdien een nieuwe testversie beschikbaar is komen. De geldigheidsduur gaat dan opnieuw voor 90 dagen in.

Verlopen apps staan helemaal onderaan op het startscherm van TestFlight, onder het kopje Eerder getest. Er kunnen twee redenen zijn waarom je niet meer in de test zit: omdat de testversie is verlopen en de ontwikkelaar geen nieuwe versie beschikbaar is gesteld. Hieronder is dit het geval bij de Bandbreite-app. Het kan ook zijn dat de ontwikkelaar je handmatig uit het testpanel heeft verwijderd. Dit is in onderstaand voorbeeld het geval bij de 1Password-app.

Je kunt natuurlijk ook gewoon stoppen door de beta-app te verwijderen van je toestel. Je krijgt dan ook geen updates meer via de TestFlight-app. Maar het is beter om je gewoon af te melden voor de betatest, zodat de ontwikkelaar ook op de hoogte is dat je geen interesse meer hebt.

Draai je ook een beta van iOS en wil je dat liever ook niet meer? Zo kun je je afmelden voor Apple’s betaprogramma voor iOS en macOS.