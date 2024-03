Apple gaat het voor iPhone-gebruikers in de EU gemakkelijker maken om over te stappen van een iPhone naar een "niet-iPhone". Ook wordt het mogelijk om de Safari-browser te verwijderen.

Safari eind 2024 volledig te verwijderen

Het maakt deel uit van een reeks plannen die te lezen zijn in het DMA Compliance Report (PDF). De maatregelen gelden alleen in de EU-landen. Vanaf eind 2024 is het toegestaan om de Safari-browser volledig van je toestel te verwijderen om alleen nog gebruik te maken van een alternatieve browser. Om dit mogelijk te maken is Apple bezig om een tool te ontwikkelen voor het exporteren en importeren van browserdata, van de ene naar de andere browser op hetzelfde apparaat. Omdat deze browsers vanaf nu een eigen browserengine mogen gebruiken, kunnen ze heel andere functionaliteit bieden dan met de WebKit-engine van Apple.

Apple Kaarten vervangen: vanaf maart 2025

Vanaf maart 2025 wordt het mogelijk om de standaard navigatie-app te vervangen, zo valt te lezen in het DMA Compliance Report. Apple soms in het rapport alle manieren op waarop het bedrijf wil voldoen aan de nieuwe Digital Markets Act van de Europese Unie die deze week van kracht wordt. Het document vermeldt niet of sommige functies ook wereldwijd beschikbaar zullen komen, of dat ze uitsluitend in de EU mogelijk zijn. Nu Europa de eerste stap heeft gezet om de walled garden van Apple wat meer open te zetten, is het goed denkbaar dat overheden in andere landen hetzelfde gaan doen. Sommige wijzigingen, zoals het toestaan van third party appwinkels, zijn expliciet alleen in de EU te gebruiken en zijn zelfs aan je geolocatie gebonden. Als je meer dan 30 dagen buiten de EU verblijft, vervalt de mogelijkheid om apps van alternatieve marktplaatsen te updaten.

Makkelijker overstappen van iPhone naar Android: najaar 2025

Apple heeft al jarenlang een tool voor mensen die van Android naar iPhone willen overstappen. Maar andersom zal het vanaf najaar 2025 ook gebruiksvriendelijker worden, zo is te lezen in het genoemde document. Apple spreekt daarbij niet over Android, maar in het algemeen over niet-Apple-telefoons. Daarbij zal worden voortgebouwd op bestaande migratietools die al door andere bedrijven worden aangeboden.

Google biedt al ‘Switch to Android’ voor dit doel. Je kunt daarmee contacten, foto’s en video’s, sms’jes en notities overzetten. Ook krijg je hulp bij het installeren van gratis apps die ook op iOS verkrijgbaar zijn. Waar Google je niet bij kan helpen zijn het overzetten van betaalde apps (zie zul je opnieuw moeten aanschaffen en dat vereist expliciete toestemming), Safari-bladwijzers, wekkeralarmen en diverse bestanden. Apple zou dezelfde oplossing kunnen aanbieden met een Apple-sausje, of juist kunnen meehelpen om de gaten in Google’s oplossing op te vullen. In de loop van 2025 weten we meer.

Wie een juridisch doorwrocht overzicht wil hebben van de DMA-maatregelen die Apple gaat nemen, vindt hier de PDF.