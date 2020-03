Er zijn soms momenten dat je even helemaal niets aan je hoofd wilt hebben. Bijvoorbeeld omdat je in een moeilijke periode zit met examens of andere stressvolle gebeurtenissen. In zo'n geval kun je automatisch een berichtje terugsturen als iemand je probeert te bereiken.

Automatisch antwoord bij Niet Storen

Apple heeft in iOS 11 de functie Niet Storen tijdens autorijden ingevoerd. Hiermee kun je tijdens het autorijden voorkomen dat je allerlei berichten en telefoontjes binnenkrijgt. Je kunt instellen dat mensen een automatisch antwoord krijgen. Dat is niet alleen handig als je in de auto zit; je kunt het ook gebruiken tijdens een moeilijke of drukke periode in je leven, zoals tijdens examens.



Stap 1: Niet Storen tijdens autorijden instellen

Om van deze functie gebruik te maken moet je eerst de functie Niet storen tijdens autorijden inschakelen. Dit werkt als volgt:

Ga naar Instellingen > Niet storen. Blader omlaag naar Niet storen tijdens autorijden. Tik op Activeer > Handmatig.



Bij het item Automatisch antwoord aan kun je instellen wie de boodschap moet ontvangen. Maak hier een keuze uit Niemand, Recent, Favorieten of Alle contacten. Wij adviseren de optie Alle contacten.

Stap 3: Aangepaste boodschap instellen

Je wilt natuurlijk niet dat mensen een melding krijgen dat je aan het autorijden bent (“huh, je hebt toch helemaal geen rijbewijs?”). In plaats daarvan kun je bij Automatisch antwoord de tekst aanpassen.

Stap 4: Schakel de functie in

Het enige wat je nu nog hoeft te doen is het activeren van de functie:

Open het Bedieningspaneel. Tik op het icoon met het autootje.

Geen auto-icoon zichtbaar? Dan zul je de functie eerst moeten activeren in het Bedieningspaneel. Dit doe je via Instellingen > Bedieningspaneel > Pas regelaars aan.

Je kunt dit ook gebruiken als je in de bioscoop zit of op andere momenten dat mensen je willen bereiken. Of je dit nodig hebt, is afhankelijk van de vraag of mensen meteen een antwoord verwachten. Je kunt er ook voor kiezen om eenmaal per dag naar je iMessage-berichten te kijken en er even voor te gaan zitten om alle berichten te beantwoorden. Gebruik je je iMessage als hulpmiddel om snel antwoord van iemand te krijgen dan kan het wel handig zijn om te waarschuwen dat je momenteel even niet er bovenop zit.

Nadeel van deze oplossing is dat je alleen automatisch antwoord kunt geven bij iMessage en niet bij andere berichtendiensten zoals WhatsApp.

We hebben een aparte tip over Niet Storen in iMessage gebruiken.

