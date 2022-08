De beste apps voor bierdrinkers

Natuurlijk, als je van bier houdt heb je daar geen apps voor nodig. Maar weet je wat een tripel is en kun je precies het verschil tussen pils en bier uitleggen, dan wordt het interessant. In dit artikel zetten we iPhone- en iPad-apps voor bieren en bierliefhebbers op rij. Van apps die laten zien waar je favoriete gerstenat het goedkoopst is, tot proefnotities maken. En van inlezen over bier, tot beoordelingen delen met bevriende kenners.

Untappd

Untappd is hét sociale biernetwerk. Deze app mag eigenlijk niet ontbreken op de iPhone van een bierliefhebber. Nadat je een account hebt aangemaakt, zie je de laatste bierrecensies van vrienden, nabije mensen en alle gebruikers wereldwijd binnenstromen. Natuurlijk kan je ook zelf bijdragen met een sterrenbeoordeling van het goudgeel of bruin vocht dat je achterover slaat. De app beloont je met badges, je kan check-ins bij biertjes delen via Twitter en Facebook en bekijkt zowel je eigen biertjes als die van vrienden. Met meer dan 9 miljoen geregistreerde gebruikers is dit het grootste sociale netwerk voor bierfans. En met 3 miljoen verschillende bieren is er genoeg om te proeven.

Biernet

Biernet is een grote biersite in Nederland en dat geeft ze de mogelijk om een database bij te houden van biermerken, brouwerijen, evenementen, nieuws en… aanbiedingen. Want je wilt natuurlijk niet te veel betalen voor je bierhobby. Je bekijkt de acties in de supermarkten en slijters gesorteerd op krat, fles, blik of fust. Je kan ze filteren op prijs, winkel en biermerk. Zo kom je altijd ergens goedkoper aan je favoriet. Helaas is de app de afgelopen jaren niet meer bijgewerkt. Maar hij doet ’t nog steeds.

BJCP Styles

Als beginnende bierdrinker kunnen de termen die de kenners gebruiken nogal intimiderend zijn. Hoe voorkom je een flater? Door deze gratis app te bestuderen. Legt alles uit over cider, pale, lager en allerlei andere termen. Ook leer je uiterlijk, smaak en aroma beschrijven. Wat is IPA, IBU en ABV? Handig voor een bierproeverij, voor mensen die thuis willen gaan brouwen of die gewoon deskundig willen overkomen. Er is een duidelijke omschrijving van de stijlen en begrippen. De app is open source. BJCP staat trouwens voor Beer Judge Certification Program, dus dat klinkt erg officieel.

TapHunter

Handig op reis: deze app geeft aan waar je brouwers en ambachtelijke bierverkopers vindt, op basis van je locatie. Je kunt ook zoeken op een bepaald biertje; de app zoekt dan de dichtstbijzijnde plek waar ze jouw favoriete bier hebben. Werkt overigens ook met wijn en andere sterke dranken. Zie live drinklijsten, krijg meldingen als favoriete locaties hun assortiment updaten en volg je favoriete drankjes. Op een kaart kun je zien waar je het beste iets kunt drinken. De website taphunter.com toont de dekking van deze app.

BeerMenus

Met deze app kun je je favoriete bieren opzoeken en bladeren door de biermenu’s van allerlei bars en restaurants. Je kunt meteen vanuit de Spotlight-zoekfunctie zoeken naar bieren en bars waar je kunt gaan drinken. Verder krijg je aanbevelingen als je ergens aankomt. BeerMenus heeft een uitgebreide lijst van bars, restaurants en winkels en kan je waarschuwen als je favoriete bier ergens te koop is (of juist niet meer). Vooral handig als je naar een plek gaat met veel bars en last hebt van keuzestress.

Brewery Map

Van plan om een road trip te maken naar verschillende brouwerijen? Deze app helpt je de beste brouwerijen te vinden op de route. Je kunt een trip plannen en de exacte route uittekenen. De app houdt rekening met openingstijden, tours en meer, zodat je je dag efficiënt kunt plannen. Je kunt brouwerijen op je verlanglijstje zetten, filteren op type locatie en een review schrijven na je bezoek. Speciaal gericht op reizigers.

Beer Judge

Deze app is voor de echte biernerds. Je leert hiermee aroma’s en smaken kennen en kunt er ook de SRM mee bepalen aan de hand van beeldanalyse. Handig als je meedoet aan een bierproeverij op -wedstrijd of leuk vindt om wat meer over bier te weten. Het Flavor Wheel helpt je bij het bepalen van de juiste smaak. Maar let op: de app is betaald en is al een tijdje niet bijgewerkt, dus informeer even bij de maker of er nog muziek in deze app zit.

Beer With Me

Beer With Me is een sociale app om je vrienden te waarschuwen dat je zin hebt in een biertje. Ze kunnen dan langskomen om samen wat te drinken. Kies de biersoort die je wilt gaan drinken door op de grote knop te drukken en check in op de kaart. Zo kun je zien of er al vrienden in de kroeg zitten en kunnen anderen zich bij jou aansluiten.

Beer Buddy

Beer Buddy is vergelijkbaar met Beer With Me. Je kunt hiermee je vrienden laten weten waar je bent, zodat ze kunnen langskomen. Kies in de app wat je aan het drinken bent (bier, shotje, kopje koffie) en of je zin hebt om een wild feest te gaan vieren. Op de kaart kun je zien welke vrienden al onderweg zijn.

My Beer Nation

Je had het al begrepen: als het op bier aankomt, is de keuze reuze. Er is zoveel dat het soms wat benauwend kan overkomen. MyBeerNation probeert wat orde te schappen: deze app richt zich vooral op het beoordelen van bier en brouwerijen, zodat jij je favoriete stijlen kunt ontdekken. De beoordeling is heel precies, waarbij je een eigen dagboek kan bijhouden met verlanglijstje en persoonlijke indrukken.