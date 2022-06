‘Ik krijg geen meldingen meer!’

Op de iPhone en iPad ontvang je voortdurend notificaties, bijvoorbeeld als er een e-mail binnenkomt of als iemand reageert op je Facebook-bericht. Die meldingen kunnen verschillende vormen hebben: een pop-up op het scherm of een geluidje. Werkt het niet goed, dan kun je belangrijke afspraken en telefoontjes missen. Daar gaan we iets aan doen!

Meldingen van een specifieke app doen het niet

Geeft een specifieke app geen meldingen, dan kun je de volgende stappen controleren:

Heb je onlangs een nieuwe app geïnstalleerd of een reservekopie teruggezet, dan moet je de app eerst openen om weer meldingen te ontvangen. Open de betreffende app en geef toestemming dat je notificaties wilt.

Check of de app berichtgeving ondersteunt. Ga naar Instellingen > Berichtgeving en kijk of de app in de lijst staat. Tik erop en controleer of de schakelaar bij Sta meldingen toe is ingeschakeld.

Controleer of de juiste meldingen zijn ingeschakeld. Ga naar Instellingen > Berichtgeving en tik op de betreffende app. Kijk of Geluiden en de juiste meldingsstijl is ingeschakeld. Je kunt ook kiezen voor het subtielere Badge (een nummertje op het appicoon), maar dit valt minder op en is niet bij alle apps mogelijk.

Zorg dat je met het juiste Apple ID bent ingelogd op het toestel. Ga naar Instellingen en tik op je accountnaam bovenin om dit te controleren.

Mogelijk is er iets mis met de servers van de betreffende app. Check daarvoor de website, het Twitter-account of andere openbare plekken waar ontwikkelaars melden als er sprake is van een storing. Bij Apple kun je daarvoor terecht op de pagina met iCloud-storingen. Gaat het om een populaire app zoals WhatsApp, vraag dan aan vrienden of zijn ook problemen hebben.

Meldingen doen het helemaal niet

Geeft je iPhone helemaal geen notificaties meer voor geen enkele app, probeer dan eens deze stappen:

Check of de iPhone misschien op ‘Niet storen‘ staat. Je kunt dit controleren via Instellingen > Focus of door op het Bedieningspaneel te kijken.

Heb je gekozen voor een gepland overzicht van meldingen? Dan krijg je de meldingen pas op een later moment binnen. Check het tijdschema dat je hebt ingesteld om te weten wanneer jouw meldingen weer binnenkomen.

Staat de iPhone in mute-stand? Hiervoor check je de schakelaar aan de zijkant: als de knop op oranje staat krijg je geen hoorbare geluiden binnen en dus ook geen meldingen van apps.

Check of er iets mis is met de internetverbinding. Werk je in een bedrijf of organisatie, dan is het mogelijk dat een bepaalde poort wordt geblokkeerd door de firewall (bijvoorbeeld poort 5223). Zet WiFi uit en check of je via 4G/5G wel meldingen binnenkrijgt.

Bij een iPod touch kunnen de meldingen vertraagd binnenkomen, vooral als het apparaat in slaapstand staat. Bij modellen met een wat oudere versie van iOS wordt slechts om de 15 minuten gecontroleerd op nieuwe notificaties. Het kan daardoor lijken dat de melding niet binnenkomt, maar hij komt gewoon wat later.

Je iPhone herstarten is altijd een prima manier om van vervelende iOS-problemen af te komen. Het kost weinig moeite en maakt je toestel meteen ook weer wat sneller.

Hopelijk is het gelukt om je notificaties weer werkend te krijgen? Zo niet? Lees dan eens onze uitleg over notificaties, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn en beter kunt achterhalen waar het probleem zit.

