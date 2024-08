Een Apple TV meenemen op vakantie is misschien een gek idee, maar daarmee heb je wel meteen al je favoriete apps en streamingdiensten tot je beschikking. Je kunt het ook gebruiken om content via AirPlay te kunnen streamen vanaf je iPhone of iPad. Erg handig dus, maar na het aansluiten van de Apple TV op de tv van het hotel, ben je er nog niet. Veel van die wifinetwerken zijn namelijk voorzien van een afvangnetwerk met tussengelegen inlogscherm. Hoe dit werkt leggen we hieronder uit.

Let op! Als de Apple TV je enige HomeKit-hub is, kun je deze beter niet meenemen op vakantie. Je smart home-instellingen thuis werken dan niet meer. Je kunt beter een (oude) Apple TV uit de slaapkamer meenemen en voor het loskoppelen nog even controleren dat dit niet de primaire HomeKit-hub is.

Apple TV meenemen op vakantie

De Apple TV en HomePod kunnen sinds software-update 15.4 gemakkelijk verbinding maken met een hotelnetwerk. Deze zogenaamde captive portals (afvangportalen) vind je ook op luchthavens en in de horeca, al kunnen we ons moeilijk voorstellen dat je daar een Apple TV zou willen gebruiken. Maar in het hotel of op de camping is het goed voor te stellen dat je via de Apple TV wilt kijken. Op zo’n tussenliggende pagina staan bijvoorbeeld de servicevoorwaarden en een inlogscherm waarop je je naam en kamernummer moet invullen. Dit is om ervoor te zorgen dat alleen gasten er gebruik van kunnen maken.

Eenmaal aangesloten kun je je Apple TV gebruiken zoals je thuis gewend bent.

Apple TV verbinden met hotelnetwerk

Om te kunnen inloggen op een hotelnetwerk doe je het volgende:

Sluit de Apple TV met een HDMI-kabel aan op de televisie. Zorg dat de Apple TV is ingeschakeld en dat de tv op de juiste HDMI-bron is afgestemd. Maak met je iPhone of iPad verbinding met het netwerk van het hotel. Ga op de Apple TV naar Instellingen > Netwerk en kies hetzelfde wifinetwerk. Tijdens de configuratie krijg je op de Apple TV de vraag om door te gaan op je iPhone of iPad. Kies Ga door en volg de instructies op het scherm.

In plaats van het meenemen van je Apple TV zou je ook kunnen kiezen voor AirPlay in hotelkamers. Dit is een nieuwe functie die op het moment van schrijven nog wordt uitgerold. Het houdt in dat je als hotelgast gemakkelijk je favoriete series kunt streamen naar het televisiescherm in de hotelkamer. Dit moet per hotel apart worden uitgerold en het kan wel even duren voordat er voldoende hotels zijn waar dit werkt.

HomePod verbinden met hotelnetwerk

Bij de HomePod kun je in de Woning-app aangeven welk wifinetwerk je wilt gebruiken. Leg je vinger even op de tegel van de HomePod en geef aan dat je je wifi wilt verplaatsen naar hetzelfde netwerk als de iPhone.