In iMessage staat het versturen van leesbewijzen standaard aan, zodat de ander weet dat je het bericht gelezen hebt. Leesbevestigingen kun je aan- of uitzetten in de instellingen van je iPhone, maar wil je het niet helemaal uitschakelen dan kun je een bericht ook lezen via de notificatie die in beeld verschijnt. Er wordt op dat moment nog geen leesbevestiging verstuurd, terwijl je het complete bericht wel kunt lezen en er zelfs direct op kunt reageren. In deze tip lees je hoe je dat doet.



Op de iPhone kun je een voorvertoning bekijken van binnenkomende meldingen, zonder dat je daarbij de bijbehorende app hoeft te openen. Dit werkt bij allerlei apps, zoals Mail, Safari en Kaarten. Door je vinger kort op de melding te leggen krijg je een preview te zien. Dit werkt met Haptic Touch. Voorheen moest je wat harder op het scherm drukken met 3D Touch, maar dit wordt gaandeweg steeds meer uitgefaseerd.

iMessage-berichten lezen zonder leesbevestiging

Door slim gebruik te maken van Haptic Touch bekijk je het grootste deel van een iMessage-gesprek, zonder het daadwerkelijk te openen en een leesbewijs te versturen. Soms wil je namelijk niet dat een bepaalde persoon weet dat je een bericht hebt gelezen, omdat je nog niet wilt reageren. Heb je een iPhone 6s, dan kun je dit dus op een slimme manier ontwijken:

Ontgrendel je iPhone en open het Berichtencentrum. Op de meeste iPhones moet je hiervoor vanaf de linker bovenkant van het scherm recht naar beneden vegen. Blader naar de iMessage-melding. Leg je vinger losjes op de melding. Er verschijnt nu een pop-up met een voorvertoning van het bericht. Je kunt nu vrijwel het hele bericht lezen en er meteen op reageren.

Als je op een bericht reageert, weet de ander natuurlijk wel dat je het hebt gelezen.

Heb je een Apple Watch, dan kun je ook voorkomen dat er direct een leesbevestiging verstuurd wordt. Door de melding op het scherm weer te geven zonder de daadwerkelijke Berichten-app te openen, kun je alle volledige binnenkomende berichten bekijken van die specifieke persoon. Pas als je op Antwoord tikt of de Berichten-app opent, wordt er een leesbevestiging verstuurd.

Leesbevestiging uitschakelen

Je kunt er ook voor kiezen om de leesbevestigingen helemaal uit te schakelen, of per persoon uit te schakelen. De andere personen krijgen daar geen melding van, maar ze zullen het na verloop van tijd wel merken omdat er geen ‘gelezen’ meer onder de berichten staat. Er kan nog wel ‘afgeleverd’ bij berichten verschijnen als het bericht bij de ontvanger is aangekomen, maar mogelijk nog niet is gelezen.

We hebben een aparte tip over het uitschakelen van leesbewijzen voor iMessage.

Bekijk ook Leesbewijzen uitschakelen voor iMessage en sms Leesbewijzen op de iPhone laten zien wanneer je een bericht hebt gelezen. Niet iedereen vindt dat een prettig idee. Deze tip legt uit hoe je leesbewijzen kunt uitschakelen.

We hebben meer tips over iMessage voor je: