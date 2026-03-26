Sonos staat vooral bekend om speakers voor binnenshuis. Hiermee kun je een systeem aan speakers opbouwen voor iedere kamer en zodoende muziek overal in huis afspelen waar jij dat wil. De Sonos Play (€349,-) is de nieuwste toevoeging aan de collectie draadloze speakers. Dit model brengt een belangrijke Sonos-functie voor thuis naar de draadloze variant: speakers groeperen, maar dan via Bluetooth. We hebben de Sonos Play aan de tand gevoeld en bespreken onze ervaringen in deze review.

Review, foto’s en tekst: Daniel Vischjager (@d_vischjager). De review is uitgevoerd in maart 2026 en bespreekt de situatie op dat moment. De speakers zijn leenexemplaren die tijdelijk ter beschikking zijn gesteld door Sonos.

Sonos Play in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Sonos Play:

Draagbare high-end speaker van Sonos

Werkt met wifi, Bluetooth en lijningang

Kan zowel bekabeld als draadloos worden opgeladen

Kan offline groeperen met tot drie andere speakers (in totaal vier speakers)*

Ondersteunt AirPlay 2

Ondersteunt Sonos Voice Control-stembediening en Amazon Alexa (beide in het Engels), geen Google Assistent

Verkrijgbaar in zwart of wit

Prijs: €349,-

*Werkt met Sonos Play en Sonos Move 2

Design Sonos Play

Het ontwerp van de Sonos Play is geen baanbrekende nieuwe stijl. Zoals we gewend zijn van Sonos, is de speaker in een witte en een zwarte variant verkrijgbaar. Aan de buitenkant zitten geen tierelantijntjes: gewoon een strak ontwerp met speakergaatjes rondom. De behuizing, die volgens Sonos van duurzamere materialen is gemaakt, voelt luxe aan. Die luxe merk je ook aan het gewicht: met 1,3 kilogram is het niet bepaald een lichtgewicht, maar daardoor staat hij wel lekker stevig. In onze ervaring is er een juiste balans tussen gewicht, formaat en afwerking en past het prima in de hand én in een rugtas voor onderweg. Ben je echter van plan om hem erg vaak in je rugtas mee te nemen, dan kan het wat zwaar worden. Dan is de Sonos Roam 2 (0,43 kilogram) toch aanzienlijk lichter.

Knoppen

Bovenop zitten knoppen om de speaker te bedienen. Het is eenvoudig ingericht: er is pauze, vooruit, achteruit. De vierde knop is voor spraakbediening. Hiermee kun je via Amazon Alexa of Sonos Voice Control je muziek bedienen. Je kunt via de Sonos-spraakbediening ook het huidige batterijpercentage opvragen. Het handige van de knoppen is dat deze voelbaar zijn, zodat je ze gemakkelijk op de tast kunt bedienen. Er zijn nog weleens speakers te koop met aanraakgevoelige knoppen, maar deze op de Sonos Play kun je dus ook gewoon voelen. Aan de achterkant van de Sonos Play vind je ook nog wat knoppen en poorten, namelijk:

Draagriempje

Bluetooth

Microfoon aan/uit

Aan/uit

Usb-c-poort (voor opladen, powerbank en lijningang met adapter)

Bescherming voor onderweg

Bij sommige apparaten vertrouw je liever niet op zo’n draagriempje, maar die van de Sonos Play voelt hoogwaardig aan. De speaker is IP67-gecertificeerd. Mocht je hem dus per ongeluk laten stuiteren of duiken, dan is het goed om te weten dat de speaker bestand is tegen vallen, stoten, water, vocht en stof. Ook geeft het wat peace of mind als je ‘m meeneemt. Je hoeft hem niet met fluwelen handschoentjes aan te raken. Ben je toch wat nerveus? De Sonos Play wordt, zoals we gewend zijn bij Sonos, geleverd in een soort zachte hoes. Deze dient vooral als zegel. Als je hem opent, ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Sonos. Het wordt dus niet geadverteerd als beschermmiddel, maar het kan wel krasjes voorkomen.

Audiokwaliteit Sonos Play

Voor een prijs van €349,- mag je verwachten dat de Sonos Play heel goed geluid produceert. Sonos had de taak om een goed klinkende speaker te produceren die ook nog draagbaar is. De truc zit ‘m in het vinden van de balans. Bij goed geluid komt gewicht om de hoek kijken. In de Sonos Play zitten drie H-klasse digitale versterkers, twee tweeters voor hoge tonen en één midwoofer voor middelhoge en lage tonen.

Bij het afspelen van muziek (lossless via Apple Music) merk je aan het grote geluidsbereik al gauw de goede kwaliteit van de speaker. Kleine details die je met goedkopere speakers niet hoort, komen goed tot hun recht op de Sonos Play, zo blijkt uit onze test voor de review. Ook het volume kan flink omhoog. Zelfs op standje burenruzie wordt het geluid niet vervormd. Het is natuurlijk allemaal niet zo meeslepend als bij grotere speakers, zoals de Sonos Era 300, maar dat is ook wel een heel andere klasse met een andere adviesprijs en doelgroep. Voor een draagbare en handzame speaker van 1,3 kilogram zijn we zeer tevreden over de geluidskwaliteit.

Je kunt ook meerdere Sonos Play-speakers groeperen (over die ervaring later meer). Wat de geluidskwaliteit betreft is dat echt een aanrader. Muziek komt veel beter binnen, zeker als je de speakers een meter of 3 uit elkaar zet en stereogeluid echt tot zijn recht komt. Zeker als je automatische Trueplay (ook daarover later meer) inschakelt, heb je echt altijd goed geluid. Heb je geld over voor een tweede Sonos Play, dan is dat wat ons betreft de moeite waard.

Wat nog goed is om te weten, is dat de Sonos Play geen ruimtelijke audio via Dolby Atmos ondersteunt. Bij deze draagbare speaker vinden we dat niet zo’n groot probleem, omdat je deze door het draagbare karakter waarschijnlijk toch vaak in en om het huis (of daarbuiten) zult verplaatsen. Ook de Sonos Move 2 ondersteunt geen Dolby Atmos.

Lossless nu ook met Spotify

Jarenlang waren Apple Music en Amazon Music de enige diensten waarmee je lossless muziek kon afspelen met je Sonos. Dat kwam omdat Spotify sterk achterliep bij het aanbieden van deze hoge geluidskwaliteit, maar tegenwoordig hebben ook Spotify-abonnees toegang tot lossless muziek. Spotify-abonnees hebben nu ook meteen een streepje voor op Apple Music, want je kunt gewoon de Spotify-app gebruiken om muziek in deze kwaliteit te streamen. Apple’s eigen Muziek-app kan via AirPlay 2 streamen naar de Sonos Play, maar niet met lossless. Daarvoor heb je de Sonos-app nodig en dat is niet handig als je gewoon gewend bent de Muziek-app te gebruiken. Het geluidsverschil is wel echt merkbaar, al is dat vooral zo als je actief naar de verschillen zoekt.

Beste functies Sonos Play

Waarom zou je de Sonos Play overwegen en geen andere draadloze speaker? Sonos maakt bijvoorbeeld ook de kleinere Roam 2 en de zwaardere Move 2. De Play wordt geadverteerd als middenmodel en heeft minder hardware dan de Move, maar weegt ook een stuk minder (1,3 kilogram in plaats van 3 kilogram). Tegelijkertijd is het in onze ogen ook een waardevolle upgrade vanaf de Roam 2-instapper. Na het instellen van de Sonos Play, wat net als bij andere speakers gewoon via de Sonos-app werkt, kun je direct aan de slag met de beste functies.

Offline groeperen (tot vier speakers)

Helemaal uniek voor de Sonos Play is het niet, maar de introductie van dit model brengt wel een nieuwe functie naar de draadloze lijn van Sonos. Je kunt met de Sonos Play en Move 2 tot drie extra speakers groeperen via één Bluetoothverbinding. Ideaal voor tijdens bijvoorbeeld een wat grotere picknick of in een feestruimte waar je geen toegang hebt tot je thuisnetwerk en dus afhankelijk bent van Bluetooth. Deze functie is beschikbaar op de Sonos Play en Sonos Move 2, maar niet op de Sonos Roam 2.

We hebben deze nieuwe functie natuurlijk getest en we zijn zeer te spreken over de kwaliteit ervan. Het instellen werkt eenvoudig, maar je moet wel even opzoeken hoe het werkt. De eerste speaker verbinden doe je via Bluetooth en dat is zo gepiept met de speciale Bluetoothknop achterop. Vervolgens speel je geluid af. Op de andere speaker houd je de Play/Pauze-knop ingedrukt en de nieuwe speaker voegt zich bij de eerste. Heb je thuis de speakers al als stereopaar ingesteld? Dan onthouden de speakers dit ook met een Bluetoothverbinding. Je hoeft ze dus niet steeds opnieuw te koppelen. Handig!

Automatische Trueplay

Net als andere draagbare Sonos-speakers heeft ook de Sonos Play ondersteuning voor automatische Trueplay. Met deze technologie past de speaker het geluid automatisch aan op de omgeving. Met de speakers voor thuisgebruik heb je de Sonos-app nodig om het geluid per kamer af te stemmen. Het is een prettige toevoeging dat die stap vervalt bij de Sonos Play, zeker omdat je de speaker van kamer naar kamer kunt verplaatsen, of zelfs mee naar buiten wil nemen. Het is gewoon een kwestie van de functie inschakelen en klaar.

Powerbank voor je iPhone (en meer)

Wat we een bijzonder handige functie van de Sonos Play vinden, is dat deze ook als stroombron gebruikt kan worden door andere apparaten. Verbind bijvoorbeeld je iPhone met een usb-c-kabel en hij wordt opgeladen. Omdat de batterijduur van de speaker in veruit de meeste gevallen meer dan toereikend zal zijn, hoef je niet te kiezen tussen muziek of powerbank.

Waar deze functie echter (onverwachts) goed tot zijn recht kwam, is op een bureau. Wij hebben de Sonos Play-setup voornamelijk getest op een bureau waar we de hele dag aan werken. Op het bureau ligt een draadloze oplader voor AirPods, iPhones en Apple Watches en die oplader zit rechtstreeks in het stopcontact. Dat hoeft niet meer met de Sonos Play en dat scheelt een stekker. We hebben de draadloze oplader gewoon verbonden met de Sonos en het werkt prima. Deze functie is ook beschikbaar op de Sonos Move 2.

Batterijduur en (draadloos) opladen Sonos Play

Sonos belooft een batterijduur van 24 uur dankzij de batterijcapaciteit van 35 wattuur. Uit onze test voor deze Sonos Play review blijkt dit aardig te kloppen. Het is natuurlijk afhankelijk van je gebruik hoeveel uur je daadwerkelijk kunt luisteren. Zo speelt het volume een rol, maar je kunt de Sonos Play ook als powerbank gebruiken. Ben je onderweg en is je telefoon bijna leeg, dan plug je hem gewoon in de speaker. Om batterijduur te besparen, schakelt de Sonos Play zichzelf na 10 minuten inactiviteit uit als de speaker niet wordt opgeladen. Dit kun je uitschakelen in de Sonos-app.

Is het tijd om op te laden, dan kan dat op twee manieren: bekabeld en draadloos. Voor bekabeld opladen gebruik je een usb-c-lader, zoals die van je iPhone of iPad. Wat echter interessanter is, is de meegeleverde draadloze oplader (usb-c-stroomadapter los verkrijgbaar). Dit oplaadstation staat stevig op een bureau, tafel, kast of waar je ook wil. Zolang er maar een stopcontact in de buurt is. Opladen met dit station houdt ook de usb-c-poort vrij voor andere apparaten, zoals hierboven beschreven. Het voelt heel natuurlijk om je Sonos Play hierop neer te zetten als je thuis bent en hem met een hand gauw op te pakken als je vertrekt. Geen gedoe met kabels eruit halen en die kabel weer een plekje geven.

Het is jammer dat Sonos geen stroomadapter meer in de doos stopt. Je bent dus aangewezen op usb-c-stroomadapters die je al in huis hebt, of je moet een nieuwe kopen. Voor het oplaadstation heb je minimaal 18 watt nodig. Tijdens onze test wilden we de 35 watt-adapter met 2 usb-c-poorten van Apple gebruiken om beide speakers tegelijkertijd op te laden, maar helaas werkt dat niet. Als je met deze oplader twee kabels verbindt, krijgt iedere kant 17,5 watt en dat is dus nét te weinig.

Conclusie Sonos Play review

De Sonos Play heeft ons in deze review overtuigd als goede middenklasse draagbare speaker. Je krijgt een merkbaar beter pakket dan bij de Sonos Roam 2. Op de geluidskwaliteit na is de Sonos Play in alle opzichten beter dan de Sonos Move 2. Het systeem is voor iedereen bruikbaar op zowel iOS als Android, ongeacht bij welke streaming muziekdienst je zit. Je bent voor sommige functies helaas wel gebonden aan de vernieuwde Sonos-app, waar nogal wat om te doen is. Gelukkig beloofde het bedrijf eerder dit jaar beterschap.

Wat geluidskwaliteit betreft zal dit voor de meeste mensen echt in orde zijn. Het geluidsbereik is heel goed en ook het volume kan flink hoog wanneer dat nodig is. Met automatische Trueplay wordt het geluid ook nog vanzelf op de omgeving afgestemd. De echte audiofiel zal dit model aan zich voorbij laten gaan, maar ben jij op zoek naar een draagbare, compacte speaker met mooi geluid en goede compatibiliteit? Dan is de Sonos Play iets voor jou.

Sonos Play kopen

Ben je na het lezen van deze Sonos Play review geïnteresseerd in de speaker? De Sonos Play is nu vooruit te bestellen bij Sonos met een adviesprijs van €349,-. Vanaf 31 maart is het product officieel op de markt.