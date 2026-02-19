Review Flitsmeister DOT: nieuwe vorm, maar bijna hetzelfde apparaatje

In deze review van de Flitsmeister DOT lees je onze ervaringen met het nieuwste apparaatje van Flitsmeister. Hoe verhoudt deze zich tot de vroegere Flitsmeister ONE en is het een aankoop waard?

Flitsmeister is misschien wel de bekendste verkeersapp van Nederland, maar sinds 2019 maken ze meer dan alleen een app. Met de Flitsmeister ONE uit 2019 had het bedrijf zijn eerste apparaatje op de markt gebracht, hoewel dat nog slechts een lokale variant van het Deense Saphe was. Sindsdien heeft Flitsmeister nog twee apparaatjes uitgebracht: de TWO (een soort ONE met een schermpje) en de DASH, waarbij laatstgenoemde het eerste apparaatje was dat helemaal zelf door Flitsmeister is ontwikkeld. En nu is daar dus de Flitsmeister DOT, als spirituele opvolger van de ONE. Ook de DOT is door Flitsmeister zelf ontworpen en gemaakt, maar is het ook een verbetering ten opzichte van de ONE? In deze review van de Flitsmeister DOT lees je het.

Flitsmeister DOT in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Flitsmeister DOT:

Klein rond kastje dat waarschuwt voor files, flitsers en verkeersobstakels

Maakt automatisch verbinding met iPhone (of Android-toestel) via Bluetooth

Vereist Flitsmeister-app

Knoppen voor het beoordelen en melden van flitsers en meer

Waarschuwingen met geluidjes, spraak en gekleurde lampjes

Geen display

Usb-c-poort voor oplaadbare accu

Geen abonnement vereist

Prijs: €49,99

Rondom de aankondiging van de Flitsmeister DOT was er nogal veel te doen. Niet omdat het apparaatje nou zo bijzonder was, maar meer om de manier hoe Flitsmeister het product teasde. Veel mensen dachten dat Flitsmeister zou stoppen, omdat ze zeiden “er een punt achter te zetten”. De clou: de nieuwe Flitsmeister DOT “zet een punt achter afleiding”. Dit blijkt vooral een marketingverhaal te zijn, want in feite doet het apparaatje niets anders dan de eerdere Flitsmeister ONE.

Wat is de Flitsmeister DOT?

De Flitsmeister DOT is een klein rond apparaatje dat je op je dashboard bevestigt. Het apparaatje maakt via Bluetooth verbinding met de Flitsmeister-app op je iPhone of Android-toestel, zodat je waarschuwingen van flitsers, files en ongevallen onderweg gewoon via het apparaatje krijgt. Doordat er geen display op zit en je de waarschuwingen alleen krijgt met lampjes en geluidjes, kun je je ogen op de weg houden. Maar dat was bij de Flitsmeister ONE uit 2019 niet anders.

Waarin zit hem dan het verschil? De Flitsmeister DOT heeft nieuw ontwerp, dat door Flitsmeister zelf bedacht is. Hij is rond in plaats van ovaal en voelt wat meer premium dan de ONE. Met dat nieuwe ontwerp is ook meer ruimte voor lampjes, zodat meldingen en waarschuwingen duidelijker zijn. Zo zit er een reeks verticale lampjes op de voorkant, die oplichten in verschillende kleuren afhankelijk van de waarschuwing. Blauw bij flitsers, rood bij gevaarlijke situaties en oranje bij vertragingen. Met de knoppen links en rechts kun je een waarschuwing goedkeuren of afkeuren, zodat je andere Flitsmeister-gebruikers kunt helpen. Een ander verschil is de stroomvoorziening: waar de ONE nog met een knoopcelbatterij werkte, heeft de DOT een ingebouwde accu die je via usb-c oplaadt.

De Flitsmeister DOT is tegelijkertijd het antwoord op Tom by TomTom. Ook de Tom heeft als focus om zonder afleiding meldingen te ontvangen van flitsers, file en meer.

Bekijk ook Review Tom by TomTom: rij-assistent waarschuwt voor flitsers (maar is niet altijd duidelijk) Onlangs bracht TomTom de rij-assistent Tom uit, een klein kastje voor in de auto dat waarschuwt voor flitsers en meer. Wij hebben deze uitgebreid getest en in deze review van de Tom-assistent lees je ons eindoordeel.

Flitsmeister DOT in gebruik: hoe handig is hij?

Voordat je de DOT kunt gebruiken, moet je hem koppelen aan de Flitsmeister-app. Dat gaat niet zo eenvoudig als bij de Tom by TomTom, dat voor het koppelen erg lijkt op het koppelen van AirPods. Om hem te kunnen koppelen, moet je hem eerst op het stroom aansluiten via een usb-c-kabel en hou je beide knoppen ingedrukt. Daarna volgt een korte rondleiding, die redelijk vanzelfsprekend is.

Je kunt de DOT los in je auto leggen, maar je kan ook het bevestigingsmechanisme gebruiken om hem op je dashboard te plakken. Door hem vervolgens een kwart slag te draaien, kun je hem ook weer loshalen en in je dashboardkastje leggen, bijvoorbeeld als je in een land komt waar dergelijke apparaatjes niet toegestaan zijn.

De Flitsmeister-app wordt automatisch opgestart zodra je binnen Bluetooth-bereik van de DOT komt. In onze praktijk werkt dit erg goed. Terwijl we bij de Tom by TomTom nog wel eens gemerkt hebben dat het automatisch opstarten niet altijd goed gaat, hebben we daar bij de DOT geen een keer last van gehad. In dat opzicht werkt het met de DOT net zo goed als met de vroegere ONE.

Het ontvangen van de waarschuwingen van de DOT werkt prettig, mede doordat de lampjes een stuk duidelijker zijn dan bij de ONE. De lichtstreep (die wel wat weg heeft van de Kitt-auto van Knight Rider, maar dan verticaal) is duidelijk en zorgt ervoor dat je je ogen goed op de weg kan houden, terwijl je toch kan zien wat voor waarschuwing er is.

Ook de geluidjes dragen daaraan bij. De DOT heeft ook een speaker, die in tegenstelling tot de ONE ook spraak kan laten horen. Een stem zegt dat er een flitser in de buurt is of er een trajectcontrole start. Maar deze stem vinden we wel aan de zwakke kant. Zeker als je de radio op een gemiddeld niveau hebt, hoor je eigenlijk niet goed wat de stem precies zegt. Zelfs op het hardste niveau is de stem lastig te verstaan. Flitsmeister heeft wel een update uitgebracht, waardoor het nu een lagere stem is die wat ons betreft wel iets beter te verstaan is. Toch merken we dat de speaker in de Flitsmeister DASH een stuk duidelijker is.

Wat ons tijdens het testen ook opviel, is dat de lichtstreep erg handig is bij trajectcontroles. Terwijl je in een trajectcontrole zit, kleurt de gehele streep blauw. Naarmate de trajectcontrole vordert en je dichter bij het einde komt, loopt het lichtstreepje langzaam leeg. Je kunt dus zo precies zien hoe ver je al in de controle zit.

Meldingen doen

De DOT is ook een handig hulpmiddel om een melding te doen. Je gebruikt daarvoor dezelfde twee knoppen (links en rechts) als voor het beoordelen van meldingen. Een nieuwe melding doen doe je door een van de twee knoppen ingedrukt te houden. Met de linkerknop meld je een flitser en met de rechter knop meld je een gevaarlijke situatie. Wat we destijds bij de ONE als opmerking gaven, geldt hier ook: deze acties zijn niet programmeerbaar. Je kan via de Flitsmeister-app nog veel meer meldingen doen, maar met de DOT kun je slechts twee soorten meldingen doen. De aanpassingsmogelijkheden zijn gering: je kunt alleen het geluidsvolume kiezen en bepalen hoe fel het lampje brandt.

De Flitsmeister DOT heeft een batterijduur van zo’n 1000 kilometer. In ons geval konden we zo’n anderhalve tankbeurt met de DOT blijven rijden, zonder hem op te hoeven laden. Dat is wel aanzienlijk korter dan bij de ONE, die zo’n twee jaar mee gaat op de knoopcelbatterij. Daarentegen gaat opladen wel makkelijker, helemaal als je toch al een usb-c-kabel in de auto hebt liggen. Deze kabel wordt trouwens ook meegeleverd.

Conclusie Flitsmeister DOT review

De Flitsmeister DOT is alles bij elkaar een handig hulpmiddel voor onderweg, al vinden wij het geen must-have. Als je veel onderweg bent en graag Flitsmeister gebruikt én je liever niet teveel afleiding van een scherm wil, is het apparaatje wel zijn geld waard. Maar we vinden hem niet per se beter dan de Flitsmeister ONE. De nadelen die voor dat apparaatje gelden, gelden ook voor de DOT. Zo ontbreekt het aan aanpassingsmogelijkheden. Daar komt nog bij dat de speaker wel erg zacht is, waardoor je je tijdens het rijden net te vaak afvraagt waar de stem je nou eigenlijk voor waarschuwt.

We vinden de Flitsmeister DOT echter wel een stuk prettiger dan de Tom by TomTom. Bijvoorbeeld omdat de knop om meldingen af te keuren veel makkelijker te bereiken is dan bij de Tom. Ook is de Flitsmeister DOT veel goedkoper én is de waarschuwingsinformatie van Flitsmeister in onze ervaring simpelweg veel vollediger.

Lees ook onze review van Flitsmeister DASH, het aparte apparaatje met eigen verbinding, display en veel meer functies.

Bekijk ook Review: Flitsmeister DASH, vooral handig als je echt veel rijdt De Flitsmeister DASH is het nieuwste hardwareapparaat van de bekende flitsapp. Deze biedt nog meer mogelijkheden en is nagenoeg geheel zelfstandig te gebruiken. Maar is de Flitsmeister DASH zijn geld wel waard? Wij hebben hem uitgebreid getest.