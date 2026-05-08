De Belkin Stage PowerGrip is een cameragrip en powerbank voor je iPhone. In deze review bespreken we wat je met de Stage PowerGrip doet en hoe deze combinatie van functies bevalt.

We kennen Belkin vooral van hoesjes, screenprotectors en powerbanks. De Belkin Stage PowerGrip is echter een unieker product. Naast een powerbank is het hoofdzakelijk een cameragrip. Wil je je foto-, video- of vlogskills naar een hoger niveau tillen en ben je benieuwd of dit accessoire je daarbij kan helpen? Dat zochten we voor je uit.

Belkin Stage PowerGrip in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Belkin Stage PowerGrip:

Compacte cameragrip voor iPhone

Fungeert ook als 9300 mAh powerbank

Laadt tot 3 apparaten tegelijk op (MagSafe, ingebouwde usb-c-kabel en usb-c-poort)

Verkrijgbaar in zwart, wit en blauw

Design van de Belkin Stage PowerGrip

Het design van dit vrij unieke accessoire doet denken aan een combinatie van een powerbank en een traditionele camera. Voor de rechterhand is er een redelijk ergonomische grip die prima aanvoelt. Een leuk detail is dat Belkin hier een neplederen uitstraling heeft aangebracht die net als een echte camera aanvoelt. Zo glijdt de grip minder makkelijk uit je handen.

Er zit aan de bovenkant een sluiterknop die je met je wijsvinger bedient. Onderop vind je drie onderdelen: een uitrolbare usb-c-kabel (ongeveer 70 cm), een verbindingsstuk voor polsbandjes en een statiefschroefdraad in standaardmaat. De aan/uitknop en usb-c-poort vind je bovenop. Aan de achterkant zit een klein display dat het batterijpercentage laat zien. Wij vinden het een prima pakket aan functies.

Het enige nadeel van het design is in onze ogen de lange rits aan wettelijk verplichte opdruk. Belkin kiest ervoor om één variant voor alle markten te maken, waardoor wij ook de opdruk voor allerlei andere landen zien. Nu denk je misschien: “Dat zie je toch niet als je er een iPhone op plakt?” Nou, wel dus. We denken dat Belkin hier wat betere keuzes had kunnen maken. Alleen als je toevallig een iPhone van het grootste formaat (Plus of Pro Max) gebruikt, valt het minder op. Bij de aankondiging was het apparaat echter korter en zag het er beter uit, maar dit design heeft de eindstreep niet gehaald.

Belkin Stage PowerGrip in gebruik

Hoewel we over het design over het algemeen wel te spreken zijn, valt de Belkin Stage PowerGrip een beetje tegen in gebruik. Dat leggen we graag uit. In het kort is het probleem dat dit accessoire twee dingen tegelijk wil zijn die in onze ogen niet helemaal goed samengaan. Afhankelijk van je use-case is dat misschien een probleem.

Cameragrip

Het idee van de cameragrip is goed. Hiermee kun je met wat meer comfort je telefoon voor langere tijd vasthouden. Als je de Stage PowerGrip via Bluetooth met je iPhone verbindt, fungeert de sluiterknop stiekem als een volumeknop. De ene keer voor het volume omhoog en de volgende keer voor het volume omlaag, et cetera. Belkin kiest hiervoor, omdat je op deze manier niet je volume echt aanpast, maar wel gebruik kunt maken van de handige volumeknopfunctie in de Camera-app en andere apps zoals Instagram.

De grip helpt met het stabieler filmen van langere video’s. Wil je je iPhone met één hand vasthouden, dan voelt dat met grip veel veiliger dan zonder. In onze ervaring is het vasthouden voor meerdere minuten ook minder vermoeiend. Voor vloggers is dat ideaal, want zo heb je je andere hand vrij voor gebaren en om dingen te laten zien.

In deze grip zit ook de batterij verwerkt. Dit is op zich slim, maar het zorgt in horizontale stand tegelijkertijd voor een ongemakkelijk zwaartepunt. Omdat de iPhone relatief weinig weegt en omdat er aan de linkerkant geen grip is, voelt het wat onprettig aan. Een groot probleem is het niet, want er is genoeg ruimte om alles stevig vast te pakken. Wil je je iPhone met de grip in je zak steken, dan kan dat prima als je grote broekzakken hebt. Voor strakke broeken is het geen goed idee.

Powerbank

Wat ons betreft zit het euvel van de Belkin Stage PowerGrip in de powerbankfunctie. Het belangrijkste is dat deze powerbank géén officiële ondersteuning biedt voor MagSafe. Dat betekent helaas dat de iPhone moeite heeft met het activeren van snelladen. Het alternatief is langzaam laden.

In onze ervaring met een iPhone 13 en een iPhone 16 Pro is het echt willekeurig of de iPhone zal snelladen. Lukt het niet, dan moet je je iPhone of de powerbank herstarten. Dat ga je natuurlijk niet iedere keer doen en bovendien heb je het vaak niet eens door als je niet oplet. Het gevolg is dat er langzaam wordt geladen én dat je iPhone ook nog gloeiendheet wordt, zeker in combinatie met het gebruik van een camera-app.

Bovendien is de batterij ook best klein. Belkin adverteert met een capaciteit om 1,6 keer een telefoon op te laden (9300 mAh), maar dit zal echt minder zijn als je de iPhone tegelijkertijd gebruikt. De kers op de taart is dat je niet de powerbank kunt opladen terwijl je ook je iPhone oplaadt. Combineer dat met de slechte eigenschappen van het draadloos opladen en het is eigenlijk gewoon niet interessant meer als powerbank.

Helaas is de ingebouwde oprolbare usb-c-kabel ook niet om over naar uit te schrijven. In onze ervaring is het lastig om deze soepel uit te trekken en weer terug te draaien, maar het is beter dan draadloos opladen. Gelukkig kun je het draadloos opladen wel uitschakelen door tweemaal op de aan/uitknop te drukken. Als je dat doet, kun je opladen met de kabel of, als je dat wilt, helemaal niet opladen.

Score 7.0 Belkin Stage PowerGrip Vanaf € 85,- Voordelen Goede materialen

Goede materialen Ergonomische grip

Ergonomische grip Helpt bij stabieler filmen Nadelen Draadloos opladen werkt matig

Draadloos opladen werkt matig Niet het elegantste ontwerp

Niet het elegantste ontwerp Niet zo geschikt als powerbank

Conclusie Belkin Stage PowerGrip review

De Belkin Stage PowerGrip is volgens ons een prima accessoire, maar niet voor iedereen. We hebben allemaal een smartphone en we gebruiken allemaal weleens de camera. Maar dat betekent nog niet dat dit accessoire ieders leven echt gaat verbeteren.

Na onze tests is gebleken: wij zijn in ieder geval niet de doelgroep. Maar ben je iemand die graag vlogs of reisverslagen filmt? Dan zou je de Belkin Stage PowerGrip zeker kunnen overwegen. Voor alle anderen is een dergelijk accessoire waarschijnlijk overbodig. Het apparaat maakt het wat makkelijker om stabieler te filmen. Ook voorkom je dat je vingers in beeld komen. Ons advies: laad je iPhone niet hiermee draadloos op, maar gebruik gewoon het ingebouwde kabeltje. Het is minder chic, maar wel beter.

Tip: de zwarte variant is nu bij Amazon te koop voor zo’n €57!