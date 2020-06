Apple wil groepsselfies op afstand mogelijk maken

Groepsportret op afstand

Het patent beschrijft een nieuwe camerafunctie waarmee je een groepsportret kunt maken, terwijl mensen niet bij elkaar zijn. Apple noemt het ‘synthetische groepsselfies’. Een groepsfoto met die jarige collega, een selfie met een bekende artiest, het zijn allemaal dingen die momenteel niet mogelijk zijn. Maar dankzij de synthetische groepsselfie kan het wel. Een gebruiker kan anderen uitnodigen om mee te doen, waarna iedereen een eigen camera gebruikt om een selfie te maken. De software voegt het samen tot een geloofwaardig uitziende groepsfoto.



Deelnemers krijgen een uitnodiging op het scherm en nadat ze geaccepteerd hebben worden ze gepositioneerd binnen het raamwerk. Het kan gaan om stilstaande foto’s, videobeelden of live streaming. Er zijn ook nog diverse opties beschikbaar.

Gezichten verschuiven

Na het maken van de groepsselfie kun je de gezichten van de deelnemers verschuiven binnen de groep en je kunt ook iemand weghalen, of jezelf meer prominent in het midden zetten. Het wordt allemaal geregeld met software. Deelnemers kunnen zelf kiezen of ze alleen de eigen selfie opslaan of de groepsfoto. Dit lost ook meteen het probleem op dat je met na verloop van tijd met groepsfoto’s blijft zitten waar je ex nog op staat, of een vriend(in) waar je mot mee hebt gekregen.

Het lijkt een erg toepasselijk moment om hiermee op de proppen te komen, maar Apple diende het patent eigenlijk al in 2018 in. Nu is het ook daadwerkelijk toegewezen. Of Apple er daadwerkelijk iets mee gaat doen, zullen we later pas weten.