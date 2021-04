Fitness+ voor beginners

Fitness+ draait nu een paar maanden en voor veel gebruikers van het eerste uur loopt binnenkort de proefperiode af. Mensen met een nieuwe Apple Watch konden 3 maanden extra proberen, naast de standaard proefperiode van 1 maand. Om de gebruikers geïnteresseerd te houden is dit het juiste moment om het aanbod uit te breiden met workouts voor beginners, ouderen en zwangere vrouwen die zich minder zwaar mogen inspannen. Bij de meeste oefeningen wordt al een extra gemakkelijke variant getoond, waarbij je bijvoorbeeld niet hoeft te springen. De nieuwe workouts zijn echter speciaal gericht op de groepen die het wat minder zwaar zoeken.



Apple maakte bij het begin van de dienst al duidelijk dat Fitness+ gericht is mensen van elke leeftijd en fitheidsniveau. Ook beginners die nog nooit aan sport hebben gedaan, of na een blessure weer willen gaan sporten, kunnen vanaf 19 april de nieuwe workouts in de app vinden.

Er zijn 10 workouts voor tijdens de zwangerschap, geleid door trainer Betina Gozo. Elke workout duurt 10 minuten en is geschikt voor elke fase van de zwangerschap en elk fitheidsniveau. De workouts voor ouderen duren ook 10 minuten en zijn erop gericht dat je actief blijft, ook op hoge leeftijd. Voor beginners zijn er speciale workouts op het gebied van HIIT, kracht en yoga.

Officieel is Fitness+ alleen opengesteld voor Amerikanen, maar wie een beetje handig is kan het ook in Nederland en Belgie afsluiten. Je betaalt een tientje per maand.

Bekijk ook Zo kun je Fitness+ in Nederland en België nu al proberen Fitness+ is de nieuwe sport- en fitnessdienst van Apple. Het is nog niet officieel beschikbaar, maar met dit stappenplan krijg je Fitness+ toch werkend in Nederland, België en andere Europese landen.

Dat de nieuwe workouts op 19 april verschijnen heeft te maken met Earth Day, dat op 22 april plaatsvindt. Het is ook de datum waarop de wandeling met Jane Fonda beschikbaar is in de Time to Walk-serie. Ze vertelt tijdens de wandeling leuke verhalen en je kunt luisteren naar haar favoriete muziek.

Nieuwe trainers voor Fitness+

Apple voegt ook nieuwe trainers toe aan het team van Fitness+. De ervaren yogatrainer Jonelle Lewis gaat lessen geven in Yoga en Mindful Cooldown. Ook gaat trainer Anja Garcia voortaan HIIT-lessen geven en de nieuwe zwangerschapsgymlessen. Daarnaast blijft ze roeiworkouts geven.