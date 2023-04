We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Ghosted

Romantische actiefilm waarin de nuchtere Cole (Chris Evans) verliefd wordt op de raadselachtige Sadie (Ana de Armas). Zijn nieuwe liefde blijkt echter een internationale spionne. Niet veel later moeten ze samen de wereld zien te redden, nog voordat ze hebben kunnen afspreken voor een tweede date. Deze romantische komedie heeft trekjes van een actiethriller en werd geregisseerd door Dexter Fletcher. Adrien Brody speelt de bad guy.

Bekijken: Ghosted

Nieuw bij Apple TV+: Big Beasts

Van de ijskoude Noord- en Zuidpool tot tropische regenwouden: in deze natuurserie zie je de meest gigantische dieren. Een groot lijf brengt ook enorme uitdagingen met zich mee. Big Beast is voorzien van commentaar door Tom Hiddleston. Als je Tiny World leuk vond (ook op Apple TV+ te zien), is Big Beasts een serie waarvan je eveneens van zult genieten. Alleen dan in een heel andere dimensie!

We krijgen het ene grote dier na het andere te zien, van olifant en walvis tot octopus, gorilla en beer: er zijn heel wat dieren van groot formaat. Een mens lijkt een nietig wezentje naast deze dieren. Je krijgt een boel feiten over je heen gestort en de serie is daardoor niet alleen leuk voor kinderen maar ook voor volwassenen. De komende tijd kun je elke week twee nieuwe afleveringen zien.

Bekijken: Big Beasts

Nieuw bij Apple TV+: Drops of God

Wijnliefhebbers over de hele wereld treuren over het overlijden van Alexandre Léger. Zijn dochter Camille, waarmee hij geen contact meer had, ontdekt dat zij erfgenaam is van de grootste wijncollectie ter wereld. Maar voordat het zover is moet ze Alexandre’s protégé Issei verslaan in een allesbeslissende test. In deze Japanse dramaserie, gebaseerd op een mangaverhaal, staat zij voor een onmogelijke opdracht: ze moet dertien wijnen proeven en ze correct classificeren, terwijl Issei hetzelfde probeert te doen. Wie gaat winnen?

Bekijken: Drops of God

Will Trent (S01)

Te zien bij: Disney+

Agent Will Trent van het Georgia Bureau of Investigation (GBI) werd na zijn geboorte afgestaan en maakte een moeilijke jeugd door in het overbelaste jeugdzorgsysteem van Atlanta. Tegenwoordig is Will Trent vastbesloten zijn unieke visie te gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand in de steek wordt gelaten zoals hijzelf, en heeft hij het hoogste oplossingspercentage van het GBI.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

The Diplomat (S01)

Te zien bij: Netflix

Te midden van een internationale crisis probeert een carrièrediplomaat haar nieuwe baan als ambassadeur in het VK te combineren met haar turbulente huwelijk met een politieke ster.

Rough Diamonds (S01)

Te zien bij: Netflix

Nadat hij jaren geleden zijn familie en de ultraorthodoxe Joodse manier van leven de rug heeft toegekeerd, keert Noah Wolfson terug naar Antwerpen. Hij ontdekt dat zijn broer het eens zo machtige familiebedrijf in de problemen heeft gebracht door diamanten te verhandelen met schimmige partners. Ondanks de gespannen relatie met zijn ouders, broer en zus, probeert Noah de zaak te redden.

Another Round

Te zien bij: HBO Max

Er is een theorie dat we geboren zouden moeten worden met een aandeel alcohol in ons bloed. Die bescheiden intoxicatie opent onze geest voor de wereld om ons heen, vermindert onze problemen en verhoogt onze creativiteit. Gesteund door die theorie, beginnen Martin en drie van zijn vrienden, allemaal vermoeide leraren op de middelbare school, een experiment om de hele dag door een constant niveau van intoxicatie te handhaven. Als Churchill de Tweede Wereldoorlog won met een zware alcoholverslaving, wie weet wat een paar druppels voor hen en hun studenten zouden kunnen betekenen? De eerste resultaten zijn positief en het kleine project van de leraren is verheven tot een echte academische studie die resultaten oplevert.

Paper & Glue

Te zien bij: HBO Max

Van illegale graffiti tot een monumentaal portret op de muur tussen de VS en Mexico. Kunstenaar JR vertelt in Paper & Glue over zijn werk en over hoe collaboratieve kunst gemeenschappen kan opbeuren en aanzetten tot zelfexpressie.

Van A naar Onbekend (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De Bankzitters, wereldberoemd op YouTube, reizen in ‘Van A naar Onbekend’ naar de verste uithoeken ter wereld. Elke aflevering beginnen ze in een nieuw land aan een gloednieuw avontuur, en gaan ze op zoek naar hints die ze zal leiden naar een verrassing op een onbekende locatie.

Dead Ringers (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dead Ringers is een moderne versie van David Cronenbergs thriller uit 1988 met Jeremy Irons in de hoofdrol. In Dead Ringers speelt Rachel Weisz de dubbelrollen van Elliot en Beverly Mantle, een tweeling die alles deelt: drugs, geliefden en een onverbloemd verlangen om alles te doen wat nodig is – inclusief het verleggen van de grenzen van de medische ethiek – in een poging om verouderde praktijken aan te vechten en de gezondheidszorg voor vrouwen meer op de voorgrond te plaatsen.

Wu-Tang: An American Saga (S03)

Te zien bij: Amazon Prime Video

New York City is het toneel van crack en geweld in de jaren 90. In Staten Island probeert Bobby Diggs, alias RZA, aan de ellende en de gevaren te ontkomen door zich op hiphop storten. Zijn oudere broer, Devine, ziet daar helemaal geen brood in. Maar Bobby weet een groep jongens bij elkaar te brengen. Zij worden heen-en-weergeslingerd tussen muziek en misdaad.

Poker Face

Te zien bij: Pathé Thuis

Tech-mildardair Jake nodigt zijn jeugdvrienden uit voor een pokeravond, maar de avond neemt een wending wanneer lang gekoesterde geheimen worden onthuld en een gevaarlijke dief inbreekt.

Piece of My Heart

Te zien bij: Pathé Thuis

Tijdens de jaren 70 proberen danseressen Olga en Irma zich staande te houden in de veeleisende balletwereld. Wanneer Olga de schaduwzijde van haar talent ontdekt, moet Irma toezien hoe haar beste vriendin bezwijkt onder de prestatiedruk.