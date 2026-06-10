In watchOS 27 lijkt de appkiezer op de Apple Watch, waarmee je snel tussen je recente apps kan wisselen, te zijn verdwenen. Gebruikers melden dat een dubbele druk op de Digital Crown nu niks meer doet, al is nog onduidelijk of dit een bewuste wijziging of een bug in de beta is.

In watchOS 27 wordt de Apple Watch op veel vlakken slimmer, maar niet alle veranderingen vallen even goed in de smaak. Zo lijkt de Walkie Talkie-app voorlopig te ontbreken en melden gebruikers nu ook dat de vertrouwde appkiezer verdwenen is. Met de appkiezer op de Apple Watch kun je razendsnel wisselen tussen je recente apps, net zoals dat op je iPhone kan. Maar gek genoeg ontbreekt dit nu in watchOS 27.

Dubbelklik op Digital Crown

Waar je in watchOS 26 met een dubbele druk op de Digital Crown nog eenvoudig je recent geopende apps kon bekijken en er snel tussen kan wisselen, doet dezelfde actie nu niks meer. Of je nu een keer of twee keer achter elkaar op de Digital Crown drukt, je krijgt altijd de nieuwe dynamische grid met appsuggesties te zien.

Huidige appkiezer op Apple Watch in watchOS 26 en ouder: tussen recente apps wisselen

Het dynamische grid toont volgens Apple apps die op dat moment voor jou het relevantst zijn. Dit is vergelijkbaar met appsuggesties op de iPhone. Ben je op zoek naar een andere app, dan kun je nog altijd aan de Digital Crown draaien om door de volledige lijst met geïnstalleerde apps te bladeren.

Naast dat je via de appkiezer eenvoudig kan wisselen tussen recente apps, kun je dit ook gebruiken om een app geforceerd af te sluiten uit het recente geheugen, net zoals op de iPhone. Maar geen zorgen: je kunt Apple Watch-apps nog steeds geforceerd afsluiten op een andere manier.

Het nieuwe dynamische grid met daarnaast het welbekende appoverzicht

Bekijk ook Over en uit: Walkie Talkie-app verdwijnt uit watchOS 27 De Walkie Talkie-app lijkt vanaf watchOS 27 niet meer te bestaan. Uit de watchOS 27 beta blijkt dat de functie niet meer te gebruiken is, zo ontdekte we op onze eigen toestellen.

Bug of opzettelijk?

Opvallend is dat Apple het verwijderen van deze functie niet heeft benoemd tijdens WWDC of in de releasenotes van watchOS 27. Dat maakt het onduidelijk of het gaat om een bewuste ontwerpkeuze of iets wat nog niet af is in deze vroege ontwikkelaarsbeta.

Er zijn daardoor grofweg twee verklaringen mogelijk. Aan de ene kant zou Apple kunnen experimenteren met een nieuwe manier van multitasken op de Apple Watch, waarbij het traditionele app-overzicht en het handmatig afsluiten van apps minder nadruk krijgen. In dat scenario past het verdwijnen van de appkiezer binnen een breder idee om de Watch meer automatisch en contextueel te laten werken en is het dynamische grid een logische keuze.

Aan de andere kant kan het ook gaan om een bug of een onvolledige implementatie in deze eerste beta. Het is niet ongebruikelijk dat functies tijdelijk ontbreken of anders werken in vroege testversies van watchOS, waarna ze in latere beta’s weer terugkeren of worden aangepast.

Meer over watchOS 27

watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.