Meer voordeel voor klanten van Vodafone en Ziggo: dit is er nieuw

Vodafone en Ziggo hebben samen een nieuwe actie gelanceerd onder de naam Vodafone & Ziggo One. Huishoudens die beide diensten combineren, profiteren voortaan van een vaste maandelijkse korting op zowel hun internet- als mobiele abonnement. Tegelijkertijd vernieuwt Ziggo zijn internetpakketten met hogere snelheden en aangepaste prijzen.

Vodafone & Ziggo One: flinke korting op je abonnement

Vodafone en Ziggo introduceren met Vodafone & Ziggo One een combinatiekorting die specifiek is bedoeld voor huishoudens die Ziggo Internet en een mobiel abonnement van Vodafone op hetzelfde adres combineren. Klanten ontvangen maandelijks €10,- korting op hun Ziggo-abonnement én €10,- korting op hun Vodafone-abonnement, wat neerkomt op een totaal voordeel van €20,- per maand.

Op jaarbasis loopt dat voordeel op tot €240,-. De actie richt zich daarmee duidelijk op huishoudens die hun digitale diensten bij één aanbieder willen onderbrengen, in plaats van afzonderlijke contracten bij verschillende partijen te beheren.

Ziggo vernieuwt internetpakketten: sneller internet en nieuwe prijzen

Gelijktijdig met de lancering van Vodafone & Ziggo One heeft Ziggo zijn internetpakketten opnieuw ingericht. Zo is de minimale snelheid verhoogd van 100 naar 200 Mbit/s. Daarnaast is het vroegere 400 Mbit/s-abonnement vervangen door een sneller alternatief van 500 Mbit/s. De abonnementen met 1 Gbit/s en 2 Gbit/s blijven ongewijzigd onderdeel van het aanbod.

Bij deze vernieuwing zijn ook de prijzen aangepast. Vooral de goedkopere pakketten zijn iets in prijs gestegen. De nieuwe snelheden en tarieven gelden zowel voor nieuwe klanten als voor bestaande klanten die hun contract verlengen.

Profiteer van flinke kortingen op de iPhone 17 (Pro Max) en meer

Naast de combinatiekorting biedt Vodafone op dit moment ook kortingen op de iPhone 17 en iPhone 17 Pro Max bij het afsluiten van een abonnement. Wie kiest voor Unlimited Plus ontvangt bovendien €2,50 korting per maand, en in combinatie met Ziggo via Vodafone & Ziggo Go geldt er nog eens €10,- extra voordeel per maand.

Daarbij verdubbelt de databundel, waardoor een abonnement beschikbaar is vanaf €12,50 per maand met 6 GB data. De combinatie van toestelkorting, databundel en maandelijkse voordelen maakt dit pakket interessant voor wie toch al een nieuw contract overwoog. Hieronder hebben we de huidige toestelprijzen bij Vodafone voor je op een rijtje gezet.



Dit is hét moment om over te stappen naar Ziggo

Loopt je huidige internetcontract binnenkort af of overweeg je sowieso een overstap? Dan biedt deze actie een concreet voordeel ten opzichte van afzonderlijke contracten. Houd er rekening mee dat je voor de volledige korting een nieuw Ziggo-contract moet afsluiten, waardoor de actie met name aantrekkelijk is voor wie al van plan was te verlengen of over te stappen. Voor bestaande klanten die nog vastzitten aan een lopend contract is het verstandig eerst te controleren wanneer dit afloopt.

Ook interessante aanbiedingen bij andere providers: van gratis tv tot korting

De combinatie van Vodafone en Ziggo is niet voor iedereen de meest logische keuze. Wie liever een andere provider kiest of behoefte heeft aan hogere internetsnelheden, kan terecht bij diverse alternatieven.

Zo biedt KPN momenteel een actie waarbij je bij een 2-jarig internet- en/of tv-abonnement tijdelijk een gratis Ambilight-tv ter waarde van €649,- ontvangt. Bij Odido betaal je daarnaast de eerste 12 maanden slechts €20,- per maand. Het loont zeker om goed te vergelijken, zeker nu verschillende aanbieders elkaar proberen te overtreffen met tijdelijke acties. Door de opties naast elkaar te leggen, is er vaak flink te besparen op zowel internet- als mobiele kosten.