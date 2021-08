De populaire weerapp WeatherPro heeft een update gekregen. Het is niet de langverwachte versie 5.0 maar in 4.9.3 zit voor het eerst sinds 2016 wel een nieuwe functie: widgets!

In 2016 brachten de makers voor WeatherPro voor het laatst een serieuze update uit voor de app. Toen bevatte de app vernieuwingen voor iOS 10, waaronder rijke notificaties. Er zijn sindsdien alleen bugs opgelost en andere problemen gladgestreken, maar nieuwe functies kwamen er niet. Tot vandaag. De makers hebben widgets toegevoegd, een van de grote vernieuwingen van iOS 14. Toch zou het erop kunnen wijzen dat binnenkort nu toch echt de stekker uit de app gaat.



WeatherPro widgets

In versie 4.9.3 vind je de nieuwe widgetformaten van iOS 14, met een iets ander design dan gebruikelijk. Je hebt keuze uit een medium-formaat in twee varianten: updates per uur of per dag. Andere nieuwe functies zitten er niet in. Bij het instellen van de widgets viel ons op, dat je automatisch je huidige locatie kan laten kiezen maar dat daarbij aanvankelijk Berlijn werd gekozen. Door handmatig je locatie op Amsterdam of een andere Nederlandse of Belgische stad te zetten, zie je wel de juiste info.

De makers melden in de App Store:

Introductie van een nieuwe iOS14 widget met opties om dagelijkse of uurlijkse voorspellingen te zien. Laat ons weten wat je feedback is en wat je nog meer zou willen zien in toekomstige iOS14 widgets.

Of het zin heeft om je suggesties door te geven is echter zeer de vraag, aangezien het team niet meer actief aan de app lijkt te werken. Versie 5.0 werd al jaren geleden aangekondigd, maar sindsdien heeft alleen de Android-versie update gekregen (inmiddels 5.6.6) terwijl de iOS-versie het met bugfixes moest doen. Nadat WeatherPro in handen van het Amerikaanse concern DTN kwam, was het plan om te stoppen met de app. Alle functies zouden worden opgenomen in een nieuw te ontwikkelen app, die nog steeds niet beschikbaar is. Er zou wel worden gewerkt aan het terug brengen van de Apple Watch-functionaliteit.

Veel gebruikers zullen inmiddels op andere weerapps zijn overgestapt. In onze lijst met weerapps voor de iPhone vind je alternatieven, waaronder Carrot Weather – dat wél heel actief wordt onderhouden.