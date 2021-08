Duolingo wil uitbreiden: de app waarmee je vreemde talen kunt leren wil zich nu wagen aan een wiskunde-app voor kinderen. Het kan nog wel even duren voordat 'ie er is.

Duolingo wiskunde-app

Heel wat mensen zijn in 2012 begonnen met het leren van een vreemde taal met Duolingo. Het was dan ook vaste prik als het onderwerp talen leren ter sprake kwam: “Probeer Duolingo eens!” Maar na een paar jaar waren mensen het intikken van vertalingen zat. Duolingo probeerde het nog met podcasts en chatbots, maar de hoogtijdagen waren na 2016 wel voorbij. Toen er een jaar later betaalde abonnementen volgden om Duolingo winstgevend te maken haakten nog meer mensen af. Nu hebben ze een nieuw idee, dat wellicht wél weer zal aanslaan: een wiskunde-app voor kinderen.



De app bevindt zich nog in een vroeg stadium, zo meldde Duolingo CEO Luis von Ahn in een interview in verband met de beursgang van het bedrijf. Je kunt nu dus ook handelen in aandelen Duolingo. Het gaat dan ook goed met Duolingo: er zijn nu meer dan 500 miljoen geregistreerde gebruikers, 40 miljoen actieve gebruikers en 1,5 miljoen betalende premium-abonees. In 2020 werd een omzet van $190 miljoen geboekt. Eén van de succesfactoren is de visuele stijl, met een sympatieke uil als mascotte. Duolingo heeft dan ook ambitieuze plannen om verder uit te breiden.

Eerder waren er al aanwijzingen dat er een wiskunde-app aan zit te komen: het bedrijf publiceerde een vacature voor een educatieve wetenschapper met een PhD in wiskunde. Deze gaat aan de slag in een klein, gemengd team om een nieuwe app te ontwikkelen.

Waarschijnlijk is de app gericht op jonge kinderen vanaf zo’n 8 jaar. Er zijn al diverse apps om wiskundesommen te maken, maar die richten zich vaak op een wat ouder publiek van middelbare scholieren en zijn bedoeld lastige sommen en vergelijkingen op te lossen.

Momenteel heeft Duolingo twee apps: de bekende app om meer dan 40 talen te leren en een Duolingo ABC-app om te leren lezen. Wil je een vreemde taal leren, dan kun je daarvoor ook een van de vele andere apps gebruiken – maar Duolingo is toch wel veruit de meest bekende.