watchOS 7 kan DRM-beveiligde muziek streamen

Apple Watch krijgt audiostreaming met DRM

Het houdt in feite in dat FairPlay beschikbaar komt in watchOS 7, waardoor ontwikkelaars een app kunnen maken die de muziek rechtstreeks naar het horloge streamt. Het opent de deur voor veel meer muziekdiensten die zonder tussenkomst van een ander apparaat de muziek kunnen streamen, zoals Spotify en Deezer. Fairplay is al ingebouwd in iOS, iPadOS, macOS en tvOS, waardoor de Apple Watch nog het enige overgebleven Apple-product was waarop het nog niet werkte.



Met deze nieuwe mogelijkheid komt Apple tegemoet aan Spotify, dat al geruime tijd aan de bel trekt vanwege oneerlijke concurrentie. Apple zou de eigen muziekdienst voortrekken en meer mogelijkheden geven. Dit najaar komt daar verandering in: als Spotify wil, kan streamen naar de Apple Watch worden toegevoegd, zonder tussenkomst van een iPhone. Daarnaast wordt de HomePod opengesteld voor meer muziekdiensten.

FairPlay voor Apple Watch

FairPlay in watchOS 7 maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om audiostremming-apps met DRM te maken voor de Apple Watch, zonder dat de audio gemakkelijk gekopieerd kan worden. Praktisch gezien is het gevaar bij een Apple Watch niet zo groot, aangezien je weinig mogelijkheden hebt om de audio op te nemen. De FairPlay-ondersteuning is vooral interessant voor makers van muziekdiensten, maar kan ook van pas komen bij andere apps die DRM-beveiligde audio willen streamen. Je kunt dan een losstaande app voor de Apple Watch maken.

Of het met Spotify en andere aanbieders gaat werken ligt vooral aan de muziekdiensten zelf. Zij zullen hun apps hiervoor moeten aanpassen.



De huidige situatie in watchOS 6.

In de WWDC-sessie ‘What’s new in streaming audio for Apple Watch’ vertelt Apple-medewerker Suresh Koppisetty ook over nieuwe audioformaten voor watchOS 7. Zo gaat Apple ondersteuning voor xHE-AAC toevoegen, waarmee het mogelijk is kleinere audiobestanden te maken, maar met dezelfde audiokwaliteit als standaard AAC. Dit kan handig zijn op een trage internetverbinding. Apple raadt aan om minstens AAC-LC, HE-AAC of HE-AACv2 aan te bieden voor interoperabiliteit.

De 7 minuten durende sessie is hier te bekijken en biedt net als de tientallen andere sessies een kijkje in wat Apple dit najaar van plan is.

watchOS 7 komt najaar 2020

watchOS 7 bevat een aantal belangijke verbeteringen voor de Apple Watch, waaronder het meten van slaap en ondersteuning voor nieuwe workouts. De update is nu als watchOS 7 beta beschikbaar voor ontwikkelaars. Dit jaar komt er voor het eerst ook een publieke beta aan, zodat iedereen kan meedoen met testen. In het najaar van 2020 verschijnt de definitieve release van watchOS 7 voor iedereen met een Apple Watch Series 3 of nieuwer.